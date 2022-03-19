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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يُواصل تقدّمه على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة في الصخير

واصل ماكس فيرشتابن تقدّمه على شارل لوكلير ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى بتسجيله الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثالثة، في الوقت الذي يبدو فيه أنّ مرسيدس بدأت بتحقيق تقدّم.

فيرشتابن يُواصل تقدّمه على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة في الصخير

أخّر معظم السائقين دخولهم إلى الحلبة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واختلافها عن الوضع الحاسم الذي سيُواجهونه في التصفيات والسباق لاحقًا.

وبالكاد تمكّن فريق مكلارين من إنهاء العمل على سيارة دانيال ريكاردو بعد تسرّب المياه الذي عانى منه بالأمس، بينما غاب يوكي تسونودا بسبب مشكلة هيدروليكيّة لم يتمكّن الفريق من حلّها طوال الحصّة.

وبدأ السائقون بالدخول بعد مرور ربع ساعة، حيث تقدّم هاميلتون إلى الصدارة حينها مُسجّلًا 1:34.256 دقيقة أمام زميله جورج راسل.

لكنّ لوكلير سرعان ما تقدّم عليه منذ محاولته الأولى مُسجّلًا 1:33.797 دقيقة، قبل أن يُحلّق فيرشتابن وحيدًا في الأمام في عالمه الخاص بفارق أكثر من سبعة أعشارٍ من الثانية عن سائق فيراري.

وقال راسل متذمّرًا: "لا أزال لا أشعر بالراحة داخل السيارة، هناك ضعف استجابة حاد للانعطاف عند رأس المنعطف".

ولدى بدئه محاولة أخرى على ذات مجموعة إطاراته، فقد لوكلير السيطرة على سيارته عند المنعطف الـ 11 وبالكاد توقّفت سيارته على المنطقة الحصويّة قبل أن يصطدم بالحاجز الجانبي.

وعاد السائقون لسلسلة المحاكاة الأخيرة قبل التصفيات، حيث آلت الصدارة إلى فيرشتابن في النهاية بـ 1:32.544 دقيقة، وذلك بالرغم من أنّ ذلك الزمن جاء بعد إغلاقه لمكابحه في لفّته الأولى وتخليه عنها.

وتقدّم الهولندي بـ 0.096 ثانية على غريمه لوكلير بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة التي ستكون ناريّة هذا المساء، خاصة أنّ لوكلير قال بعد لفّته: "لم تكن لفّة رائعة، خاصة في المقطع الأخير فإنّنا متأخّرون كثيرًا عن الآخرين".

وتمكّن سيرجيو بيريز من التواجد في المركز الثالث على متن سيارة ريد بُل الثانية، وكان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل.

وبدا أنّ مرسيدس حقّقت خطوة إلى الأمام في هذه الحصّة، حيث حلّ راسل رابعًا لكن بفارق 0.391 ثانية عن الصدارة، وتقدّم بعُشرٍ من الثانية على كارلوس ساينز الإبن.

أمّا هاميلتون فقد تواجد في المركز السادس أمام كيفن ماغنوسن مفاجأة الحصّة الذي كان الوحيد خارج الفرق الثلاثة الكبرى ضمن حاجز الثانية عن الصدارة وتقدّم فالتيري بوتاس الذي واصل هو وزميله غوانيو جو إثارة الإعجاب حتّى الآن نهاية هذا الأسبوع لصالح ألفا روميو بحلولهما في المركزين الثامن والتاسع على التوالي، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 15 1:32.544     210.529
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 16 1:32.640 0.096 0.096 210.310
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 20 1:32.791 0.247 0.151 209.968
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 19 1:32.935 0.391 0.144 209.643
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:33.053 0.509 0.118 209.377
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 15 1:33.121 0.577 0.068 209.224
7 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 15 1:33.437 0.893 0.316 208.516
8 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 21 1:33.733 1.189 0.296 207.858
9 24 China غوان يو تشو ألفا روميو فيراري 18 1:33.880 1.336 0.147 207.533
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 14 1:33.920 1.376 0.040 207.444
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:33.955 1.411 0.035 207.367
12 27 Germany نيكو هلكنبرغ أستون مارتن مرسيدس 18 1:33.971 1.427 0.016 207.332
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 18 1:34.176 1.632 0.205 206.880
14 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 17 1:34.295 1.751 0.119 206.619
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 20 1:34.378 1.834 0.083 206.437
16 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:34.628 2.084 0.250 205.892
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 15 1:34.868 2.324 0.240 205.371
18 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 16 1:34.957 2.413 0.089 205.179
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 14 1:35.667 3.123 0.710 203.656
20 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 0
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