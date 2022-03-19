فيرشتابن يُواصل تقدّمه على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة في الصخير

أخّر معظم السائقين دخولهم إلى الحلبة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واختلافها عن الوضع الحاسم الذي سيُواجهونه في التصفيات والسباق لاحقًا.

وبالكاد تمكّن فريق مكلارين من إنهاء العمل على سيارة دانيال ريكاردو بعد تسرّب المياه الذي عانى منه بالأمس، بينما غاب يوكي تسونودا بسبب مشكلة هيدروليكيّة لم يتمكّن الفريق من حلّها طوال الحصّة.

وبدأ السائقون بالدخول بعد مرور ربع ساعة، حيث تقدّم هاميلتون إلى الصدارة حينها مُسجّلًا 1:34.256 دقيقة أمام زميله جورج راسل.

لكنّ لوكلير سرعان ما تقدّم عليه منذ محاولته الأولى مُسجّلًا 1:33.797 دقيقة، قبل أن يُحلّق فيرشتابن وحيدًا في الأمام في عالمه الخاص بفارق أكثر من سبعة أعشارٍ من الثانية عن سائق فيراري.

وقال راسل متذمّرًا: "لا أزال لا أشعر بالراحة داخل السيارة، هناك ضعف استجابة حاد للانعطاف عند رأس المنعطف".

ولدى بدئه محاولة أخرى على ذات مجموعة إطاراته، فقد لوكلير السيطرة على سيارته عند المنعطف الـ 11 وبالكاد توقّفت سيارته على المنطقة الحصويّة قبل أن يصطدم بالحاجز الجانبي.

وعاد السائقون لسلسلة المحاكاة الأخيرة قبل التصفيات، حيث آلت الصدارة إلى فيرشتابن في النهاية بـ 1:32.544 دقيقة، وذلك بالرغم من أنّ ذلك الزمن جاء بعد إغلاقه لمكابحه في لفّته الأولى وتخليه عنها.

وتقدّم الهولندي بـ 0.096 ثانية على غريمه لوكلير بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة التي ستكون ناريّة هذا المساء، خاصة أنّ لوكلير قال بعد لفّته: "لم تكن لفّة رائعة، خاصة في المقطع الأخير فإنّنا متأخّرون كثيرًا عن الآخرين".

وتمكّن سيرجيو بيريز من التواجد في المركز الثالث على متن سيارة ريد بُل الثانية، وكان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل.

وبدا أنّ مرسيدس حقّقت خطوة إلى الأمام في هذه الحصّة، حيث حلّ راسل رابعًا لكن بفارق 0.391 ثانية عن الصدارة، وتقدّم بعُشرٍ من الثانية على كارلوس ساينز الإبن.

أمّا هاميلتون فقد تواجد في المركز السادس أمام كيفن ماغنوسن مفاجأة الحصّة الذي كان الوحيد خارج الفرق الثلاثة الكبرى ضمن حاجز الثانية عن الصدارة وتقدّم فالتيري بوتاس الذي واصل هو وزميله غوانيو جو إثارة الإعجاب حتّى الآن نهاية هذا الأسبوع لصالح ألفا روميو بحلولهما في المركزين الثامن والتاسع على التوالي، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: