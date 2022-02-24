فيرشتابن يُهاجم القرار "غير العادل" بالتخلّي عن ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد

كشف فيرشتابن أنّه تواصل مع ماسي بعد أن شعر بالحزن في ما يتعلّق ببقرار تعويضه بإدواردو فريتاس ونيلس فيتيش.

وكانت "فيا" قد تحرّكت لاعتماد إعادة هيكلة لإدارة السباق على إثر الجولة الختاميّة لموسم 2021، بما في ذلك جعل دور مدير السباق دورًا مشتركًا في 2022.

وكان لويس هاميلتون غريب فيرشتابن على لقب 2021 قد قال بأنّه يشعر بأنّ الأمر سيتطلّب الكثير من الوقت لإعاد بناء ثقته في "فيا" بعد أن "فقد بعض الثقة في النظام" على إثر أحداث أبوظبي، قبل أن يُضيف بأنّ "تحميل المسؤوليّة مهم" في ما يتعلّق بالتدابير التي تمّ اتّخاذها من قبل الهيئة الحاكمة على إثر الجدل.

من جانبه عبّر فيرشتابن، الذي تواجد أمام وسائل الإعلام للمرّة الأولى منذ إحرازه اللقب عبر تجاوزه لهاميلتون في اللفّة الأخيرة من سباق أبوظبي، عن رأيه بشأن الوضع وذلك خلال التجارب الشتويّة الأولى لموسم 2022 في برشلونة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول قرار إزاحة ماسي، أجاب فيرشتابن: "أعتقد بأنّه غير صائب. يُحاول الجميع القيام بأفضل عمل ممكن، ويستفيد الجميع من أيّ مساعدة على الدوام".

وأكمل: "مثلنا نحن السائقين كذلك، لدينا فريقٌ كاملٌ وراءنا، وعلينا إثبات ذلك. بالنسبة لي فإنّ ما حدث لمايكل غير منصفٍ على الإطلاق، لقد تمّ خذلانه".

وأردف: "قاموا بطرده الآن وذلك غير مقبولٍ بالنسبة لي، ذلك لا يُصدّق. أشعر بالأسف عليه. ذلك لأنّني أعتقد بأنّه يتمتّع بقدرات عالية وكان مدير سباق جيّد".

وواصل شرحه بالقول: "ليس لديّ شيء ضدّ المديرين الجديدين، لأنّني أعتقد بأنّهما يتمتّعان بقدرات عالية كذلك. لكن شخصيًا فقد شعرت بالحزن على مايكل وبعثت له برسالة كذلك".

كما شعر فيرشتابن بأنّ قرار إزاحة ماسي، الذي قام بتعويض الراحل تشارلي وايتينغ في 2019، لم يكن صائبًا لأنّ الأسترالي كان يتّخذ القرارات وحيدًا في إدارة السباق.

وتغيّر هذا الوضع لموسم 2022، حيث سيحصل فريتاس وفيتيش على دعمٍ من إدارة سباق افتراضيّة مشابهة لنظام "فار" في كرة القدم.

وقال سائق ريد بُل في هذا الشأن: "بعد وفاة وايتينغ فمن الصعب تعويضه. كانت لديه الكثير من الخبرة من الأعوام السابقة، كما كان لتشارلي مساعدون حوله".

وأردف: "وربّما احتاج مايكل لبعض الوقت. الجميع يحتاج للخبرة. عندما انضممت إلى البطولة فقد كنت ناشئًا حينها. أنا أفضل بكثير الآن والأمر ذاته ينطبق على مايكل".

واختتم بالقول: "لذا فإنّ إزاحته مباشرة ليست قرارًا صائبًا بالنسبة لي. لكنذني أتمنّى له الأفضل في مستقبله وأن يكون أفضل من دور مدير سباق فورمولا واحد".

مايكل ماسي، مدير السباقات تصوير: صور موتورسبورت