فيرشتابن يُنهي تجارب البحرين في الصدارة بفارقٍ مريح عن لوكلير

بعد ثلاثة أيّام من التجارب الأخيرة الحاسمة، حسمت الفرق أمورها واختتمت تحضيراتها للموسم الجديد الذي لن تنتظر كثيرًا حتّى بدايته.

وحصلت الفرق على يومٍ خالٍ من المشاكل في المجمل على عكس الأمس الذي شهد سيلًا من الأعلام الحمراء.

واستغلّت الفرق الأجواء المسائيّة لإكمال طلعات قصيرة تُحاكي التجارب التأهيليّة، بالرغم من تشبّث الجميع بأنّ الكلّ يُخفي أداءه الحقيقيّ، وبالفعل حصلنا على أزمنة سريعة أخيرًا.

وبالرغم من انزلاقه في المنعطف الأخير قبل بدء لفّته الأولى على إطارات "سي5" الألين وتسطّحها، إلّا أنّ فيرشتابن عاد في اللفّة التالية ليُحقّق 1:31.973 دقيقة في مرحلة أولى، قبل أن ينتقل إلى مجموعة إطارات جديدة ويُسجّل الزمن الأسرع في كامل التجارب والبالغ 1:31.720 دقيقة.

وجاء ذلك بعد تقديم ريد بُل لتحديث لجانب سيارته "آر.بي18"، حيث كانت ردود الفعل الأولى إيجابيّة للغاية بشأنه، ويبدو أنّه حسّن أداء السيارة بشكلٍ كبير.

وتقدّم بطل العالم بـ 0.695 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي تأخّر دخوله في فترة ما بعد الظهر نتيجة تغييرٍ واسع في إعدادات السيارات في فترة الاستراحة.

وقفز فرناندو ألونسو إلى المركز الثالث في الدقائق الأخيرة لصالح ألبين مُكملًا في طريقه أكثر من 120 لفّة.

وتواجد جورج راسل في المركز الرابع على متن سيارة مرسيدس، في حين قدّم فالتيري بوتاس لفّة قويّة للغاية مع ألفا روميو قبل أن يُواجه مشكلة في علبة تروسه ويضطرّ لإيقاف السيارة بجانب المسار متسبّبًا في رفع العلم الأحمر.

وحلّ يوكي تسونودا سادسًا لصالح ألفا تاوري، حيث تقدّم على سيرجيو بيريز متصدّر الحصّة الصباحيّة لصالح ريد بُل.

أمّا ميك شوماخر فقد تواجد في المركز الثامن على متن سيارة هاس، وسيُواصل القيادة لساعتين إضافيّتين هذا المساء.

وفي حين وصلت مكوّنات المكابح المحدّثة في هذا اليوم الأخير، حيث تمكّن فريق مكلارين من إكمال 90 لفّة، إلّا أنّ لاندو نوريس اكتفى بالمركز التاسع أمام سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.

نتيجة اليوم:

السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 ماكس فيرشتابن ريد بُل 53 1:31.720 2 شارل لوكلير فيراري 51 1:32.415 3 فرناندو ألونسو ألبين 122 1:32.698 4 جورج راسل مرسيدس 71 1:32.759 5 فالتيري بوتاس ألفا روميو 68 1:32.985 6 يوكي تسونودا ألفا تاوري 57 1:33.002 7 سيرجيو بيريز ريد بُل 43 1:33.105 8 ميك شوماخر هاس 57 1:33.151 9 لاندو نوريس مكلارين 90 1:33.191 10 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 81 1:33.821 11 غوانيو جو ألفا روميو 82 1:33.959 12 بيير غاسلي ألفا تاوري 91 1:34.865 13 كارلوس ساينز الإبن فيراري 68 1:34.905 14 أليكسندر ألبون ويليامز 18 1:35.171 15 نيكولاس لاتيفي ويليامز 124 1:35.634 16 لانس سترول أستون مارتن 53 1:36.029 17 لويس هاميلتون مرسيدس 78 1:36.217 18 كيفن ماغنوسن هاس 38 1:38.616