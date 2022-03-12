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فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس تقرير التجارب

فيرشتابن يُنهي تجارب البحرين في الصدارة بفارقٍ مريح عن لوكلير

اختتم ماكس فيرشتابن حامل لقب بطولة العالم للفورمولا واحد تحضيرات موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بتسجيله الزمن الأسرع في كامل التجارب الثانية في البحرين متفوّقًا بأريحيّة على شارل لوكلير سائق فيراري.

فيرشتابن يُنهي تجارب البحرين في الصدارة بفارقٍ مريح عن لوكلير

بعد ثلاثة أيّام من التجارب الأخيرة الحاسمة، حسمت الفرق أمورها واختتمت تحضيراتها للموسم الجديد الذي لن تنتظر كثيرًا حتّى بدايته.

وحصلت الفرق على يومٍ خالٍ من المشاكل في المجمل على عكس الأمس الذي شهد سيلًا من الأعلام الحمراء.

واستغلّت الفرق الأجواء المسائيّة لإكمال طلعات قصيرة تُحاكي التجارب التأهيليّة، بالرغم من تشبّث الجميع بأنّ الكلّ يُخفي أداءه الحقيقيّ، وبالفعل حصلنا على أزمنة سريعة أخيرًا.

وبالرغم من انزلاقه في المنعطف الأخير قبل بدء لفّته الأولى على إطارات "سي5" الألين وتسطّحها، إلّا أنّ فيرشتابن عاد في اللفّة التالية ليُحقّق 1:31.973 دقيقة في مرحلة أولى، قبل أن ينتقل إلى مجموعة إطارات جديدة ويُسجّل الزمن الأسرع في كامل التجارب والبالغ 1:31.720 دقيقة.

وجاء ذلك بعد تقديم ريد بُل لتحديث لجانب سيارته "آر.بي18"، حيث كانت ردود الفعل الأولى إيجابيّة للغاية بشأنه، ويبدو أنّه حسّن أداء السيارة بشكلٍ كبير.

وتقدّم بطل العالم بـ 0.695 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي تأخّر دخوله في فترة ما بعد الظهر نتيجة تغييرٍ واسع في إعدادات السيارات في فترة الاستراحة.

وقفز فرناندو ألونسو إلى المركز الثالث في الدقائق الأخيرة لصالح ألبين مُكملًا في طريقه أكثر من 120 لفّة.

وتواجد جورج راسل في المركز الرابع على متن سيارة مرسيدس، في حين قدّم فالتيري بوتاس لفّة قويّة للغاية مع ألفا روميو قبل أن يُواجه مشكلة في علبة تروسه ويضطرّ لإيقاف السيارة بجانب المسار متسبّبًا في رفع العلم الأحمر.

وحلّ يوكي تسونودا سادسًا لصالح ألفا تاوري، حيث تقدّم على سيرجيو بيريز متصدّر الحصّة الصباحيّة لصالح ريد بُل.

أمّا ميك شوماخر فقد تواجد في المركز الثامن على متن سيارة هاس، وسيُواصل القيادة لساعتين إضافيّتين هذا المساء.

وفي حين وصلت مكوّنات المكابح المحدّثة في هذا اليوم الأخير، حيث تمكّن فريق مكلارين من إكمال 90 لفّة، إلّا أنّ لاندو نوريس اكتفى بالمركز التاسع أمام سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.

نتيجة اليوم:

  السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1

Netherlands ماكس فيرشتابن

ريد بُل

 53 1:31.720 
2

Monaco شارل لوكلير

فيراري

 51 1:32.415 
3

Spain فرناندو ألونسو

ألبين

 122 1:32.698 
4

United Kingdom جورج راسل

مرسيدس

 71 1:32.759 
5

Finland فالتيري بوتاس

ألفا روميو

 68 1:32.985 
6

Japan يوكي تسونودا

ألفا تاوري

 57 1:33.002 
7

Mexico سيرجيو بيريز

ريد بُل

 43 1:33.105 
8

Germany ميك شوماخر

هاس

 57 1:33.151 
9

United Kingdom لاندو نوريس

مكلارين

 90 1:33.191 
10

Germany سيباستيان فيتيل

أستون مارتن

 81 1:33.821 
11

China غوانيو جو

 ألفا روميو 82 1:33.959 
12 France بيير غاسلي ألفا تاوري 91 1:34.865 
13 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 68 1:34.905 
14 Thailand أليكسندر ألبون ويليامز 18 1:35.171 
15

Canada نيكولاس لاتيفي

 ويليامز 124 1:35.634 
16

Canada لانس سترول

أستون مارتن

 53 1:36.029 
17 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 78 1:36.217 
18

Denmark كيفن ماغنوسن

 هاس 38 1:38.616 
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