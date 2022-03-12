فيرشتابن يُنهي تجارب البحرين في الصدارة بفارقٍ مريح عن لوكلير
اختتم ماكس فيرشتابن حامل لقب بطولة العالم للفورمولا واحد تحضيرات موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بتسجيله الزمن الأسرع في كامل التجارب الثانية في البحرين متفوّقًا بأريحيّة على شارل لوكلير سائق فيراري.
بعد ثلاثة أيّام من التجارب الأخيرة الحاسمة، حسمت الفرق أمورها واختتمت تحضيراتها للموسم الجديد الذي لن تنتظر كثيرًا حتّى بدايته.
وحصلت الفرق على يومٍ خالٍ من المشاكل في المجمل على عكس الأمس الذي شهد سيلًا من الأعلام الحمراء.
واستغلّت الفرق الأجواء المسائيّة لإكمال طلعات قصيرة تُحاكي التجارب التأهيليّة، بالرغم من تشبّث الجميع بأنّ الكلّ يُخفي أداءه الحقيقيّ، وبالفعل حصلنا على أزمنة سريعة أخيرًا.
وبالرغم من انزلاقه في المنعطف الأخير قبل بدء لفّته الأولى على إطارات "سي5" الألين وتسطّحها، إلّا أنّ فيرشتابن عاد في اللفّة التالية ليُحقّق 1:31.973 دقيقة في مرحلة أولى، قبل أن ينتقل إلى مجموعة إطارات جديدة ويُسجّل الزمن الأسرع في كامل التجارب والبالغ 1:31.720 دقيقة.
وجاء ذلك بعد تقديم ريد بُل لتحديث لجانب سيارته "آر.بي18"، حيث كانت ردود الفعل الأولى إيجابيّة للغاية بشأنه، ويبدو أنّه حسّن أداء السيارة بشكلٍ كبير.
وتقدّم بطل العالم بـ 0.695 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي تأخّر دخوله في فترة ما بعد الظهر نتيجة تغييرٍ واسع في إعدادات السيارات في فترة الاستراحة.
وقفز فرناندو ألونسو إلى المركز الثالث في الدقائق الأخيرة لصالح ألبين مُكملًا في طريقه أكثر من 120 لفّة.
وتواجد جورج راسل في المركز الرابع على متن سيارة مرسيدس، في حين قدّم فالتيري بوتاس لفّة قويّة للغاية مع ألفا روميو قبل أن يُواجه مشكلة في علبة تروسه ويضطرّ لإيقاف السيارة بجانب المسار متسبّبًا في رفع العلم الأحمر.
وحلّ يوكي تسونودا سادسًا لصالح ألفا تاوري، حيث تقدّم على سيرجيو بيريز متصدّر الحصّة الصباحيّة لصالح ريد بُل.
أمّا ميك شوماخر فقد تواجد في المركز الثامن على متن سيارة هاس، وسيُواصل القيادة لساعتين إضافيّتين هذا المساء.
وفي حين وصلت مكوّنات المكابح المحدّثة في هذا اليوم الأخير، حيث تمكّن فريق مكلارين من إكمال 90 لفّة، إلّا أنّ لاندو نوريس اكتفى بالمركز التاسع أمام سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.
نتيجة اليوم:
|السائق
|الفريق
|عدد اللفّات
|التوقيت
|1
|
ماكس فيرشتابن
|
ريد بُل
|53
|1:31.720
|2
|
شارل لوكلير
|
فيراري
|51
|1:32.415
|3
|
فرناندو ألونسو
|
ألبين
|122
|1:32.698
|4
|
جورج راسل
|
مرسيدس
|71
|1:32.759
|5
|
فالتيري بوتاس
|
ألفا روميو
|68
|1:32.985
|6
|
يوكي تسونودا
|
ألفا تاوري
|57
|1:33.002
|7
|
سيرجيو بيريز
|
ريد بُل
|43
|1:33.105
|8
|
ميك شوماخر
|
هاس
|57
|1:33.151
|9
|
لاندو نوريس
|
مكلارين
|90
|1:33.191
|10
|
سيباستيان فيتيل
|
أستون مارتن
|81
|1:33.821
|11
|
غوانيو جو
|ألفا روميو
|82
|1:33.959
|12
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|91
|1:34.865
|13
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|68
|1:34.905
|14
|أليكسندر ألبون
|ويليامز
|18
|1:35.171
|15
|
نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|124
|1:35.634
|16
|
لانس سترول
|
أستون مارتن
|53
|1:36.029
|17
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|78
|1:36.217
|18
|
كيفن ماغنوسن
|هاس
|38
|1:38.616
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