فيرشتابن ينفجر غاضبًا بعد سؤالٍ حول الحادث في المؤتمر الصحفي

بعد أن سيطر الجدل حيال حادث سائق ريد بُل وغريمه هاميلتون من مرسيدس على العناوين على مدار الأسبوعين الماضيين، فإنّ هناك إمكانيّة لخوضهما معركة حامية غدًا عند انطلاقة سباق جائزة المجر الكبرى.

إذ من المفترض أن يمنح خيار فيرشتابن بالانطلاق على إطارات "سوفت" أفضليّة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، وذلك يعني هجومه على هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

لكن عندما بدأ طوم كلاركسون مقدّم المؤتمر الصحفيّ الرسمي إثر التصفيات بسؤال السائقين حيال إمكانيّة خوضهما لمعركة ممكنة في المنعطف الأوّل، ثار غضب فيرشتابن.

إذ قال كلاركسون: "لديّ سؤالٌ لكليكما لويس وأنت. كان هناك الكثير من الحديث حول ما حدث في اللفّة الأولى في سيلفرستون. لو انتهى بكما المطاف بمعركة جنبًا إلى جنب عند الانطلاقة غدًا..."

لكنّ فيرشتابن غضب وقاطعه قائلًا: "هل يُمكننا أن نوقف هذا؟ تلقينا الكثير من الأسئلة حيال هذا الموضوع، هذا سخيف".

وأكمل: "صدقًا، صدقًا، أجبنا على هذا الموضوع الغبيّ طوال يوم الخميس. لذا هل يُمكن أن يتوقّف هذا رجاءً؟ نحن متسابقون وسنتسابق وبالطبع سنتسابق بشكلٍ محتدمٍ لكن منصف. وسنواصل دفع بعضنا البعض".

وسُئل هاميلتون إن كان لديه شيء لإضافته، لكنّه حرّك رأسه ببساطة.

ومثّل المؤتمر الصحفي المناسبة الأولى التي ظهر فيها هاميلتون وفيرشتابن معًا منذ حادثة جائزة بريطانيا الكبرى.

وواجه هاميلتون صافرات استهجان من قبل المشجّعين على حلبة هنغارورينغ أثناء طرح الأسئلة عليه إثر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل، وشعر فيرشتابن أنّ سلوكهم غير صائب، لكنّه يعتقد بأنّه لن يُؤثّر على معركتهما على اللقب.

وقال حيال ذلك: "بالطبع ليس ذلك صائبًا في النهاية. أعتقد بأنّنا سائقون ولا يجب أن نتشتّتت بهذه الأشياء. تعلم أنّ عليك التركيز على ما تفعله وهو تقديم الأداء في السيارة".

وأضاف: "نرتدي الخوذ لحسن الحظّ. لذا عندما تحين اللحظة الفارقة فإنّك لا تسمع شيئًا من ذلك. ذلك مختلفٌ بعض الشيء عن الرياضات الأخرى".