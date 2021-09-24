فيرشتابن ينطلق من آخر الترتيب في سباق روسيا بعد تغيير وحدة الطاقة

تأهّبت ريد بُل لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في مرحلة ما من النصف الثاني لهذا الموسم، وذلك بعد خسارتها أحد محركات فيرشتابن الثلاثة نتيجة تضرّر سيارته في سيلفرستون إثر اصطدامه مع لويس هاميلتون.

ودخل فيرشتابن عطلة نهاية الأسبوع في سوتشي وهو يحمل عقوبة تراجع لثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق إثر وضع اللوم عليه في حادثته مع هاميلتون كذلك في مونزا قبل أسبوعين.

لكن وبعد انطلاق التجارب الحرة الثانية اليوم الجمعة، أكّدت ريد بُل أنّها وضعت محركًا جديدًا في سيارة فيرشتابن، مع مجموعة كاملة من المكونات الجديدة لوحدة الطاقة.

ويعني ذلك أنّ فيرشتابن سينطلق في سباق الأحد من آخر شبكة الانطلاق مع العقوبات الموقعة عليه إثر حصوله على عنصر جديد من عناصر وحدة الطاقة.

ويمنح ذلك القرار من ريد بُل غريمتها مرسيدس الفرصة للحصول على أفضلية ضمن معركتهما على اللقب. حيث يتأخّر هاميلتون حاليًا بفارق 5 نقاط عن فيرشتابن في صدارة ترتيب السائقين، بينما تتقدم مرسيدس بفارق 18 نقطة في ترتيب بطولة الصانعين.

جديرٌ بالذكر أنّ مرسيدس لم تخسر سباقًا في سوتشي، حيث تتمتع بسلسلة انتصارات تمتد إلى أول جائزة كبرة في روسيا في 2014.