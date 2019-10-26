فيرشتابن ينطلق أوّلاً في المكسيك بعد حادث بوتاس

منع الحادث الذي تعرّض له بوتاس على المنعطف الأخير من الحلبة خلال الثواني الأخيرة، بقية السائقين من تحسين أزمنتهم وهو ما ساعد فيرشتابن على خطف "البول بوزيشن" بفارق 0.266 ثانية على سائق فيراري شارل لوكلير.

ولكن سائق ريد بُل لم يُخفّف من سرعته مع وجود الأعلام الصفراء إذ من المُمكن أن يُعاقب بسبب ذلك. وهذا هو "البول بوزيشن" الثاني في مسيرته بعد حصده للمركز الأوّل في التجارب التأهيلية في المجر.

وبدا سيباستيان فيتيل من أبرز المرشحين على المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، إلّا أنّ الحادث منعه من تحسين زمنه ليكتفي بالمركز الثالث أمام لويس هاميلتون. ولا بُدّ من الإشارة إلى أنّ السائق البريطاني يملك الفرصة على حسم لقب البطولة في الغد إذا ما تمكّن من تسجيل 14 نقطة أكثر من زميله الفنلندي.

وحلّ أليكسندر ألبون في المركز الخامس متقدمًا على بوتاس. ثنائي مكلارين جاء بالمركزين السابع والثامن مع كارلوس ساينز ولاندو نوريس على الترتيب.

وقد أكمل ثنائي تورو روسو ترتيب العشرة الأوائل مع دانييل كفيات وبيير غاسلي.

القسم الأوّل

تمكّن فيرشتابن من تصدّر القسم الأوّل من التجارب التأهيلية أمام زميله أليسكندر ألبون متقدمًا على لوكلير وهاميلتون.

ولكن في المقابل لانس سترول كان أوّل الخارجين بإحرازه للمركز الـ 16، فيما لم يُحالف الحظّ ثنائي هاس كيفن ماغنوسن ورومان غروجان. مع الإشارة إلى انزلاق سيارة غروجان خلال خروجه إلى الحلبة.

وتذيّل ثنائي ويليامز الترتيب، إلّا أنّ الفارق بين جورج راسل وروبرت كوبتسا بلغ 1.3 ثانية لصالح السائق البريطاني.

القسم الثاني

خرجت السيارات الست الأولى على إطارات "ميديوم" مقارنة بإطارات "سوفت" التي اعتمدتها بقيّة السيارات. ولكن وقبل دقيقتَين خرج الجميع على إطارات "سوفت" باستثناء ثنائي مرسيدس، إلّا أنّ فيراري أبطأت من سرعتها بغية بدء السباقات على إطارات "ميديوم" التي سجّلت أسرع أزمنتها عليها.

وقد تمكّن هاميلتون من تصدّر من تسجيل أسرع زمن متقدمًا على بوتاس.

ولم يستطع البطل المحلي سيرجيو بيريز التأهّل إلى القسم الثالث حيث اكتفى بالمركز الـ 11 بفارق 0.008 ثانية، بينما حلّ نيكو هلكنبرغ بالمركز الـ 12 متغلبًا على زميله في رينو دانيال ريكاردو.

فريق ألفا روميو فشل مرّة أخرى من التأهّل إلى القسم الثالث حيث احتلّ كيمي رايكونن المركز 14 إثر تفوقه بفارق 0.3 ثانية على زميله أنطونيو جيوفينازي.