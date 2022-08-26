فيرشتابن ينضمّ إلى لوكلير لينطلق من آخر الترتيب في سباق بلجيكا

صرّح فيرشتابن يوم أمس الخميس في سبا بأن فرق الصدارة ستتضطرّ لتلقي عقوبات وحدة الطاقة في مرحلة ما من النصف الثاني من الموسم، مُلمّحًا إلى إمكانية تعرضه لعقوبة مستقبلية.

لكن ريد بُل قررت تغيير كل المكونات على وحدة طاقة فيرشتابن ومنحه نسخ جديدة من المحرك، الشاحن التوربيني، نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش"، نظام استعادة الطاقة الحركية "ام جي يو-كاي"، مدخرة الطاقة وأنظمة التحكم الإلكترونية نهاية هذا الأسبوع.

ويعني ذلك أن فيرشتابن سينضم إلى لوكلير في آخر ترتيب الانطلاق في السباق، وذلك مع اتجاه فيراري لوضع وحدة الطاقة الخامسة وعلبة تروس جديدة على سيارة المونغاسكي.

ومع بداية التجارب الحرة الأولى، فقد أكّدت الفريق فقط تغيير نظام "ام جي يو-كاي" ومدخرة الطاقة، على أن تتبعها التغييرات الأخرى.

وتترك تلك الخطوة المتنافسين الرئيسيين على اللقب ليشقّا طريقهما من الخلف على واحدة من أفضل الحلبات لناحية التجاوز، إلى جانب أن ذلك سيساعدهما على إكمال الموسم من دون عقوبات إضافية.

جديرٌ بالذكر أن لوكلير يتأخّر بـ 80 نقطة خلف فيرشتابن في صدارة الترتيب العام مع بقاء 9 سباقات على نهاية الموسم.

كما نشير إلى أنه سينضم إلى لوكلير وفيرشتابن في آخر الترتيب كل من لاندو نوريس وإستيبان أوكون، واللذان سيتعرضان لعقوبات مع تغييرهما مكونات على وحدة الطاقة.

فيما يواجه فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو كذلك عقوبة التراجع 15 مركزًا على الأقل مع حصوله على محرك، نظام ام جي يو-اتش وشاحن توربيني جُدد، بينما سيتراجع ميك شوماخر سائق هاس في ترتيب الانطلاق أيضاً بعد حصوله على نسخة جديدة من أنظمة التحكم الإلكترونية.