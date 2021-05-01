فيرشتابن ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في بورتيماو

مثلما بات معتادًا في بداية التجارب الثالثة فقد كانت الحركة طفيفة على المسار في بداية الحصّة، لكنّ السائقين شرعوا في الدخول إلى الحلبة تباعًا إثر ذلك، ومجدّدًا فإنّ الأخطاء والانزلاقات كانت حاضرة بقوّة.

لكنّ الحركة توقّفت نسبيًا لبعض الوقت بعد سقوط لافتة إشهاريّة ما استدعى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لبعض الوقت.

وتذمّر فيرشتابن من منافسه هاميلتون إثر ذلك، حيث قال: "لا أعلم لم يُخفّف هاميلتون سرعته بهذا القدر بالرغم من أنّ لديه مسافة كافية بالمقارنة مع السيارة التي أمامه".

ونجح سائق ريد بُل في التواجد في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات بتوقيت وقدره 1:18.545 دقيقة، وتقدّم الهولندي بفارق حوالي عُشرين من الثانية عن هاميلتون.

ومثلما أشار السائقون بالأمس فإنّ كلّ شيء يتمحور حول تجهيز الإطارات وحرارتها من أجل تسجيل زمنٍ جيّد، لهذا السبب لم يكن من المفاجئ إتمام بعض السائقين لفّتين أو ثلاثًا متتالية لتحمية الإطارات.

وعلى عكس المتوقّع فقد واجه السائقون صعوبة لتحسين أزمنتهم على مجموعة الإطارات الثانية.

وقال فيرشتابن عبر اللاسلكي: "لا تماسك على الإطلاق في المحور الأمامي"، قبل أن يعود للقول لاحقًا: "كلّ شيء يضيع في المقطع الأخير".

وتمكّن الهولندي من تحسين زمنه بشكلٍ طفيف للغاية مُسجّلًا دقيقة واحدة و18.489 ثانية ليضمن صدارة الحصّة.

بدوره حسّن هاميلتون زمنه بـ 0.010 ثانية فقط ونجح في البقاء ثانيًا على بُعد قرابة رُبع ثانية عن فيرشتابن.

وتفوّق فالتيري بوتاس على سيرجيو بيريز بـ 0.020 ثانية ليحلّ ثالثًا، بينما واصل إستيبان أوكون أداءه اللافت على متن سيارة ألبين نهاية هذا الأسبوع ليتواجد في المركز الخامس وكذلك على بُعد 0.020 ثانية فقط عن بيريز.

في الأثناء تقدّم شارل لوكلير على زميله كارلوس ساينز الإبن بحلوله سادسًا على بُعد نصف ثانية عن الصدارة.

وتذمّر سائق فيراري من الزحام خاصة في المقطع الثالث عبر القول: "إنّهم يتعمّدون فعل ذلك، كونهم يعلمون كم نُعاني خلف السيارات الأخرى في جميع الأحوال".

وذهب المركز الثامن إلى لاندو نوريس الذي بدا أنّه حقّق خطوة إلى الأمام بعد معاناته بالأمس خلف مقود سيارته مكلارين.

وتواجد بيير غاسلي في المركز التاسع، بينما أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل وكان ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

نتيجة الحصّة: