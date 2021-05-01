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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في بورتيماو

وضع ماكس فيرشتابن سيارة ريد بُل في الصدارة بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة لجائزة البرتغال الكبرى بعد تفوّقه بقرابة رُبع ثانية عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس في التجارب الحرّة الثالثة.

فيرشتابن ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في بورتيماو

مثلما بات معتادًا في بداية التجارب الثالثة فقد كانت الحركة طفيفة على المسار في بداية الحصّة، لكنّ السائقين شرعوا في الدخول إلى الحلبة تباعًا إثر ذلك، ومجدّدًا فإنّ الأخطاء والانزلاقات كانت حاضرة بقوّة.

لكنّ الحركة توقّفت نسبيًا لبعض الوقت بعد سقوط لافتة إشهاريّة ما استدعى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لبعض الوقت.

وتذمّر فيرشتابن من منافسه هاميلتون إثر ذلك، حيث قال: "لا أعلم لم يُخفّف هاميلتون سرعته بهذا القدر بالرغم من أنّ لديه مسافة كافية بالمقارنة مع السيارة التي أمامه".

ونجح سائق ريد بُل في التواجد في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات بتوقيت وقدره 1:18.545 دقيقة، وتقدّم الهولندي بفارق حوالي عُشرين من الثانية عن هاميلتون.

ومثلما أشار السائقون بالأمس فإنّ كلّ شيء يتمحور حول تجهيز الإطارات وحرارتها من أجل تسجيل زمنٍ جيّد، لهذا السبب لم يكن من المفاجئ إتمام بعض السائقين لفّتين أو ثلاثًا متتالية لتحمية الإطارات.

وعلى عكس المتوقّع فقد واجه السائقون صعوبة لتحسين أزمنتهم على مجموعة الإطارات الثانية.

وقال فيرشتابن عبر اللاسلكي: "لا تماسك على الإطلاق في المحور الأمامي"، قبل أن يعود للقول لاحقًا: "كلّ شيء يضيع في المقطع الأخير".

وتمكّن الهولندي من تحسين زمنه بشكلٍ طفيف للغاية مُسجّلًا دقيقة واحدة و18.489 ثانية ليضمن صدارة الحصّة.

بدوره حسّن هاميلتون زمنه بـ 0.010 ثانية فقط ونجح في البقاء ثانيًا على بُعد قرابة رُبع ثانية عن فيرشتابن.

وتفوّق فالتيري بوتاس على سيرجيو بيريز بـ 0.020 ثانية ليحلّ ثالثًا، بينما واصل إستيبان أوكون أداءه اللافت على متن سيارة ألبين نهاية هذا الأسبوع ليتواجد في المركز الخامس وكذلك على بُعد 0.020 ثانية فقط عن بيريز.

في الأثناء تقدّم شارل لوكلير على زميله كارلوس ساينز الإبن بحلوله سادسًا على بُعد نصف ثانية عن الصدارة.

وتذمّر سائق فيراري من الزحام خاصة في المقطع الثالث عبر القول: "إنّهم يتعمّدون فعل ذلك، كونهم يعلمون كم نُعاني خلف السيارات الأخرى في جميع الأحوال".

وذهب المركز الثامن إلى لاندو نوريس الذي بدا أنّه حقّق خطوة إلى الأمام بعد معاناته بالأمس خلف مقود سيارته مكلارين.

وتواجد بيير غاسلي في المركز التاسع، بينما أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل وكان ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 21 1:18.489     213.415
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:18.725 0.236 0.236 212.776
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 19 1:18.820 0.331 0.095 212.519
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 25 1:18.840 0.351 0.020 212.465
5 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 19 1:18.860 0.371 0.020 212.411
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:19.001 0.512 0.141 212.032
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:19.050 0.561 0.049 211.901
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:19.272 0.783 0.222 211.307
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 26 1:19.374 0.885 0.102 211.036
10 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 26 1:19.415 0.926 0.041 210.927
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 25 1:19.485 0.996 0.070 210.741
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 19 1:19.582 1.093 0.097 210.484
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:19.588 1.099 0.006 210.468
14 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 20 1:19.949 1.460 0.361 209.518
15 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 22 1:20.033 1.544 0.084 209.298
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 17 1:20.090 1.601 0.057 209.149
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 18 1:20.127 1.638 0.037 209.053
18 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 21 1:20.214 1.725 0.087 208.826
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 19 1:20.681 2.192 0.467 207.617
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 20 1:20.690 2.201 0.009 207.594
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