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فيرشتابن: يُمكنني أن أكون "أفضل" مع سيارة قادرة على خوض معركة اللقب

يشعر ماكس فيرشتابن أنّ بوسعه تقديم أداء أفضل في بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال سيارة ريد بُل قادرة على خوض معركة لقب البطولة في 2021.

فيرشتابن: يُمكنني أن أكون "أفضل" مع سيارة قادرة على خوض معركة اللقب

بدأ فريقٌ آخر غير مرسيدس موسمًا جديدًا للمرّة الأولى منذ انطلاق الحقبة الهجينة بحزمة أسرع، حيث ظهر تفوّق فريق ريد بُل في المراحل الأولى من جولة البحرين الافتتاحيّة الشهر الماضي.

إذ أحرز فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل، لكنّه خسر لصالح لويس هاميلتون بعد استراتيجيّة مرسيدس العدائيّة التي دفعته إلى الأمام بعد وقفات الصيانة الأولى وفشل محاولة فيرشتابن الأخيرة لاسترجاع الصدارة.

وبحديثه ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، حدّد فيرشتابن توقّعاته للوضع الجديد في مقدّمة البطولة وأنّ ذلك يتناسب مع أدائه، وذلك على عكس الأعوام الخمسة السابقة تقريبًا التي شهدت سيطرة مرسيدس في المجمل.

وقال الهولندي: "أعتقد بأنّك حالما تتواجد في ذلك الموقع، أي مع سيارة قادرة على خوض معركة اللقب، فإنّ كلّ شيء يُصبح أسهل بكثير".

وأضاف: "بالطبع هناك ضغطٌ للفوز بالبطولة، كونك تنافس الآخرين".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّ هذا وضعٌ أفضل بكثير بشكلٍ عام بالمقارنة مع عدم المنافسة مطلقًا. يتعيّن عليك في الوضع الآخر المجازفة طوال الوقت ومحاولة استخراج نتيجة جيّدة في كلّ مرّة".

وأكمل: "عليك المجازفة أكثر في اللفّة الأولى أو في بعض المراحل من السباق. وبالطبع تحدث الأخطاء. لذا أتطلّع قدمًا وآمل بالطبع أن تكون لديّ سيارة قادرة على المنافسة على اللقب، كوني أعتقد بأنّني سأصبح أفضل لأنّ الوضع يكون أفضل وأسهل بكثير".

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وجاء صعود فيرشتابن السريع في فئات التسابق الأخرى للوصول إلى الفورمولا واحد بسنّ الـ 17 في 2015 ما يعني عدم امتلاكه لأيّة ألقاب في الفئات الصغرى، بالرغم من نجاحه الباهر في سباقات الكارتينغ.

لكنّ الهولندي لا يرى في ذلك نقطة ضعف بالدخول إلى موسم 2021، حيث يشعر بأنّ بوسعه الاستعانة بتجاربه الأولى خلال بداية مسيرته في عالم رياضة المحرّكات.

وقال حيال ذلك: "الأمر مختلفٌ للغاية (أن تتواجد في المعركة)".

وأضاف: "بالطبع في ذلك السيناريو فإنّك لا تحتاج للفوز بكلّ سباق وكلّ معركة. لكنّ ذلك أمرٌ طبيعي. لا يعني عدم فوزي بلقبٍ سابق أنّني لا أفهم كيف تجري الأمور".

وأردف: "أعتقد بأنّني فزت بالكثير من الألقاب في الكارتينغ والأمر ذاته تقريبًا، عليك أن تختار معاركك".

واختتم بالقول: "حصلت على فرصة واحدة للفوز بلقب الفورمولا 3 (في 2014 في بطولة الفورمولا 3 الأوروبيّة التي فاز بها إستيبان أوكون سائق ألبين الحالي)، وبالطبع لم أفز حينها".

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