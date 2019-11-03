فيرشتابن يلوم هاميلتون على "الواقعة الخطيرة" في تصفيات أوستن

أقدم هاميلتون على تجاوز فيرشتابن في حين كان صفّ من السائقين يتجّهز للفّات السريعة الأخيرة في القسم الثاني من التصفيات على حلبة الأمريكيتين.

وبينما حاول سائق ريد بُل إعادة تجاوز هاميلتون بالتوجّه إلى المنعطف قبل الأخير، حاول البريطاني تجاوز دانييل كفيات في الأمام إذ أغلق مكابحه تفاديًا للاصطدام مع سيارة تورو روسو ما دفع بدوره فيرشتابن إلى الخروج عن المسار بعض الشيء من الجهة الداخلية.

"كنّا جميعًا مصطفين للقيام بلفّتنا، أن نعبر من المنعطف الأخير، إذ أعتقد بأنّ سيباستيان كان الأوّل ومن ثمّ شارل ومن ثمّ داني أمامي" قال فيرشتابن.

وأضاف: "أبطأنا جميعًا من سرعتنا، ولويس أتى مسرعًا متجاوزني وكأنّ لا أحد هناك، ولم يُبالِ أو يهتم. لذا قلت في نفسي «إذا لم تكن تبالي، فلن أبالي أو أهتم كذلك». أردت استعادة مركزي، كون الجميع يحترمون بعضهم البعض في تلك اللحظة من أجل بدء اللفّة. لهذا كانت تلك واقعة خطيرة تسبّب هو بها".

وكان دانييل كفيات قريبًا أمام فيرشتابن بالتوجّه إلى المقطع الأخير ضمن لفّة خروجهما في القسم الثاني للتصفيات، في حين كان فيتيل أبعد في الأمام لكنّه أبطأ استعدادًا للفّته السريعة.

في هذه الأثناء، تمّ تحذير هاميلتون بأنّه سيكون هنالك بعض الزحام في المقطع الأخير من اللفّة، إذ وبعد إخباره بأنّ سيارتَي فيراري كانتا في مقدّمة الصف ولم تبدأ أيّ منهما اللفّة السريعة بعد، تقدّم هاميلتون لتجاوز فيرشتابن في اللحظات الأخيرة من لفّة الخروج.

ليقوم فيرشتابن بالإسراع ومحاولة استعادة مركزه من هاميلتون بالتوجّه إلى المنعطف التالي، قبل الأخير، لكنّ ومع محاولة حامل اللقب تجاوز كفيات تحرّك إلى اليسار وأغلق المكابح الأمامية اليُسرى، ليُجبر فيرشتابن على الإبطاء والمرور من على الحفف الجانبية ومنطقة الخروج الآمن ويخرج بالإطار الأمامي عن المسار بعض الشيء إلى المنطقة المتّسخة من أجل تفادي سائق مرسيدس.

وعاد الهولندي لتجاوز هاميلتون وكفيات ليبدأ لفّته السريعة في الأمام، حيث استشاط غضبًا عبر لاسلكي الفريق ممّا قام به سائق مرسيدس.

من جانبه شعر كفيات بأنّ هاميلتون هو من تسبّب بهذه "الفوضى"، لكنّه كان مندهشًا من تصرّف كلا السائقين.

حيث قال: "لا أعلم ما الذي كانا يفعلانه لأكون صريحًا، كان تصرّفًا أحمقًا أو بالأحرى غير ضروري. لا أفهم لماذا كانا يتسابقان بهذه الطريقة المفرطة في لفّة خروج، ونعم تسبّب ذلك في النهاية بفوضى لثلاثتنا، إذ أفسد اللفّة علينا جميعًا. إذ تعيّن علي بدء لفّتي مع إطارات باردة للغاية".

جديرٌ بالذكر أنّ كفيات خرج من القسم الثاني للتصفيات، في حين تقدّم فيرشتابن ليتأهّل بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق، في حين سينطلق هاميلتون - الذي يملك فرصة حسم لقبه السادس في سباق اليوم - من المركز الخامس.