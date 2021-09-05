فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

حقّق فيرشتابن انتصاره السابع هذا الموسم والـ 17 في مسيرته بعد أن تصدّر معظم لفّات سباق زاندفورت وتصديه لضغط غريمه هاميلتون وفريق مرسيدس بشكلٍ عام الذي فصل استراتيجيّة سائقَيه في محاولة لانتزاع الصدارة، ليُفرح البطل المحليّ الجماهير البرتقاليّة التي ملأت المدرّجات.

وذهب المركز الثاني إلى غريمه هاميلتون، في حين أكمل فالتيري بوتاس ترتيب مراكز منصّة التتويج لصالح مرسيدس.

وفي حين أنّ هاميلتون أحرز أسرع لفّة، إلّا أنّ ذلك لم يمنع فيرشتابن من استعادة صدارة البطولة التي خسرها في المجر.

وكان المركز الرابع من نصيب بيير غاسلي الذي قدّم وتيرة قويّة لصالح ألفا تاوري، وأتبعها بإدارة محكمة لإطاراته طوال مسافة السباق.

وحلّ شارل لوكلير خامسًا لصالح فيراري ضمن نتيجة قويّة للحصان الجامح في يوم اكتفت فيه مكلارين بنقطة يتيمة بحلول لاندو نوريس عاشرًا.

ونجح فرناندو ألونسو في تجاوز مواطنه كارلوس ساينز الإبن في اللفّة الأخيرة ليظفر بالمركز السادس.

أمّا ساينز سائق فيراري فقد صمد أمام هجوم سيرجيو بيريز الأخير ليعبر خطّ النهاية أمامه بفارق نصف ثانية، وذلك بعد أن قدّم سائق ريد بُل سباقًا قويًا إثر انطلاقه من خطّ الحظائر، في المقابل حلّ إستيبان أوكون تاسعًا لصالح ألبين.

مجريات السباق

حافظ فيرشتابن على الصدارة عند الانطلاقة أمام ثنائيّ مرسيدس وغاسلي وثنائيّ فيراري، في حين قدّم فرناندو ألونسو انطلاقة قويّة مثلما عهدنا من الإسباني ليتقدّم على زميله إستيبان أوكون وأنطونيو جيوفينازي نحو المركز السابع، بالرغم من حدوث احتكاكٍ بينه وبين كلٍ منهما.

وسرعان ما بدأ فيرشتابن في الابتعاد وحيدًا في الأمام، حيث أكمل اللفّة الأولى متقدّمًا بـ 1.7 ثانية عن هاميلتون.

وبعد لفّات قليلة بدأ هاميلتون بالتذمّر حيال إطاراته حيث قال في اللفّة الخامسة: "ستُعاني هذه الإطارات لتدوم وفق هذه الوتيرة".

وبعد انطلاقه من خطّ الحظائر على إطارات "هارد" للبقاء لفترة أولى طويلة، دمّر بيريز إطاراته في اللفّة السادسة عندما أغلق مكابحه لتفادي الاصطدام بنيكيتا مازيبين سائق هاس، ودفع ذلك فريقه ريد بُل لاستدعائه ومنحه إطارات "ميديوم" في للفّة التاسعة.

وقال مهندس فيرشتابن في اللفّة العاشرة: "حسنًا يا ماكس، يبدو أنّ هاميلتون تلقى تعليمات بالانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفين وبدأ بتسجيل سلسلة من اللفّات السريعة"، وعلى ذكر اللفّة العاشرة فقد حقّق فيرشتابن إنجازًا مثيرًا حينها ببلوغه 1000 لفّة في الصدارة.

لكنّ وتيرة البريطاني الأسرع لم تتواصل لفترة طويلة، وعاد الفارق للهدوء بينهما في فلك 3.2 ثانية.

وبعد أن قال بأنّه "على الحدود القصوى لإطاراته"، أقدم هاميلتون على إجراء توقّفه في نهاية اللفّة الـ 20 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم"، لكنّ توقّفه كان بطيئًا بعض الشيء، وعاد البريطاني في المركز الثالث.

واستجاب فيرشتابن عبر التوقّف في اللفّة التالية والانتقال كذلك إلى إطارات "ميديوم" والعودة في المركز الثاني أمام البريطاني بالرغم من لفّة هاميلتون القويّة.

وقرّرت مرسيدس الإبقاء على بوتاس على الحلبة في محاولة لتعطيل فيرشتابن عندما يصل إليه ومنح هاميلتون فرصة حينها، وذلك بعد أن بقي هاميلتون على مقربة من الهولندي.

وقال مهندس فيرشتابن: "سيكون من الحرج للغاية أن تلحق ببوتاس وتتجاوزه في أقرب وقتٍ ممكن".

أمّا مهندس بوتاس فقد قال: "هذه معركة من أجل الفوز بالسباق، عليك الدفاع بشراسة، سأتركك تركّز".

وبعد أن دافع الفنلندي للفّة، فإنّ فيرشتابن نجح في تجاوزه في بداية اللفّة الـ 31، لكنّ هاميلتون أصبح ضمن مجال "دي آر اس" حينها مع غريمه، إلّا أنّ سائق ريد بُل عاد للخروج من نظام "دي آر اس"، بينما تذمّر هاميلتون قائلًا: "إنّه محظوظٌ للغاية على صعيد الزحام يا رجل".

وأجرى بوتاس توقّفه في نهاية اللفّة التالية منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" مع بقاء 41 لفّة على النهاية.

أمّا على صعيد معركة الوسط، وبعد أن توقّف بيير غاسلي مبكّرًا بعض الشيء منتقلًا إلى إطارات "ميديوم"، توقّف ساينز الإبن في اللفّة الـ 32 لكنّه آثر الانتقال إلى إطارات "هارد"، بينما تلاه شارل لوكلير في اللفّة الـ 35 مُخيّرًا إطارات "هارد" هو الآخر.

وطلب فريق ريد بُل من فيرشتابن في اللفّة الـ 39 تقديم أقصى ما لديه في اللفّات الخمس التالية وذلك تحضيرًا على الأرجح لتوقّفه الثاني.

لكن بالدخول إلى اللفّة الـ 40 فقد أقدم هاميلتون على إجراء توقّفه الثاني منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" أخرى مستعملة، لكنّ البريطاني عاد في الزحام، بينما كان فيرشتابن أسرع في جميع الأحوال بوتيرة خياليّة في تلك المرحلة.

ودفع ذلك ريد بُل للاستجابة في اللفّة التالية، وعلى عكس هاميلتون فقد حصل الهولندي على إطارات "هارد" جديدة ونجح في العودة في الصدارة بأريحيّة.

وتركنا ذلك أمام معركة حامية مفتوحة في ظلّ تمتّع فيرشتابن بإطارات أجدد لكن أقسى، مقابل امتلاك هاميلتون لإطارات ألين لكن أقدم مع بقاء عددٍ كبيرٍ نسبيًا من اللفّات.

وشكّك فيرشتابن في اختيار إطارات "هارد"، لكنّه مهندسه قال له: "تبدو تلك الإطارات جيّدة على سيارة فيراري في الوقت الراهن".

كما وجّه هاميلتون سلسلة من الرسائل لفريقه مشكّكًا في الاستراتيجيّة ومدى تسرّع الفريق في إجراء التوقّف الثاني، قبل أن يقول لاحقًا: "لن أبلغ النهاية بهذه الإطارات".

لكن بالرغم من ذلك التذمّر عبر اللاسلكي فإنّ البريطاني بدأ بالاقتراب من فيرشتابن على أرض الواقع، حيث قلّص الفارق من 3.2 ثانية إلى 1.4 ثانية مع بقاء 20 لفّة على النهاية مستغلًا تجاوزهما للسيارات المتأخّرة، لكنّ الوضع عاد ليهدأ لاحقًا.

أمّا في الخلف وأثناء تحقيقه لتقدّم إثر توقّفه الأخير وانتقاله إلى إطارات "سوفت"، تضرّرت سيارة بيريز إثر إغلاق لاندو نوريس المساحة أمامه ضمن معركتهما على المركز التاسع، حيث قال المكسيكي: "هذا غير عادلٍ يا رجل"، لكنّ سائق ريد بُل تقدّم في جميع الأحوال.

واختارت مرسيدس استدعاء بوتاس مع بقاء 4 لفّات على النهاية للسعي وراء نقطة أسرع لفّة، في ظلّ تمتّعه بمساحة شاسعة أمام بيير غاسلي خلفه، وفي حين أنّه بدا متّجهًا لفعل ذلك، فقد طلب منه جايمس فاولز مسؤول الاستراتيجيّة خفض سرعته، إلّا أنّ الأوان كان قد فات نسبيًا حينها وخفّف الهولندي سرعته في المقطع الأخير فقط.

واستدعى الفريق هاميلتون في اللفّة ما قبل الأخيرة لمنحه فرصة تحقيق أسرع لفّة في المحاولة الأخيرة، وهو ما نجح البريطاني في فعله، في حين عبر فيرشتابن خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز.

نتيجة السباق: