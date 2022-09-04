فيرشتابن يُلهب جماهيره بفوزه بسباق أرضه المتقلّب

في حين أنّه تصدّر معظم لفّات السباق، إلّا أنّ تقلّبات فترات وقفات الصيانة ووتيرة مرسيدس القويّة وحفاظها المثير على إطاراتها، إلى جانب سيارة الأمان كانت جميعها عوامل مهدّدة لفوز الهولندي.

لكنّ بطل العالم أقدم على تجاوزٍ مثيرٍ حاسم عند استئناف السباق لينتزع الصدارة من غريمه السابق هاميلتون ويتّجه لتحقيق فوزه العاشر هذا الموسم.

وعزّز بذلك فيرشتابن أفضليّته في صدارة البطولة بشكلٍ شاسعٍ للغاية، كما أحرز نقطة أسرع لفّة ليضمن الثلاثيّة.

وتمكّن راسل من تحقيق المركز الثاني مستفيدًا من تغيير إطاراته مرّة أخرى في فترة سيارة الأمان، بينما أتمّ شارل لوكلير ترتيب مراكز منصّة التتويج لصالح فيراري التي عانت من تآكل مفرطٍ للإطارات مجدّدًا إلى جانب العديد من الأخطاء في وقفات الصيانة.

وانتهى المطاف بلويس هاميلتون رابعًا وكان غاضبًا للغاية بعد عدم تغيير إطاراته خلال فترة سيارة الأمان الأخيرة ما تسبّب في تقهقر وتيرته وتراجعه من الصدارة إلى المركز الرابع.

وحلّ سيرجيو بيريز خامسًا أمام فرناندو ألونسو ولاندو نوريس.

وفي حين عبر كارلوس ساينز الإبن خطّ النهاية خامسًا على المسار بعد سباقٍ فوضوي، فإنّ عقوبة الثواني الخمس لتسريحه بشكلٍ غير آمن تسبّبت في تراجعه إلى المركز الثامن.

وحلّ إستيبان أوكون تاسعًا، في حين أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ فيرشتابن على الصدارة أمام ثنائيّ فيراري في ظلّ انطلاق ثلاثتهم على إطارات "سوفت"، بينما وقع احتكاكٌ طفيفٌ بين ساينز وهاميلتون المنطلق على إطارات "ميديوم".

وكان لوكلير قادرًا على مجاراة فيرشتابن في المجمل، حيث بقي الفارق بينهما فوق الثانية بقليل طوال اللفّات الأولى، في الوقت الذي كان فيه ساينز يرزح تحت ضغط هاميلتون في ظلّ تأخّرهما بشكلٍ تدريجي عن ثنائيّ الصدارة.

ومن ثمّ بدأ فيرشتابن بالابتعاد وحيدًا في الصدارة بعد أن تمكّن من الحفاظ على وتيرة ثابتة قويّة في فلك 1:16.5 دقيقة.

وأصبح ساينز وبيريز أوّل من يتوقّفان من بين سائقي الصدارة، لكنّ توقّف الإسباني كان كارثيًا وفاق الـ 12 ثانية بسبب غياب إطاره الخلفيّ الأيسر أصلًا...، وهو ما تسبّب في إخراجه من معركة الصدارة.

في ذات الوقت عبر بيريز على مسدّس تغيير إطارات فيراري أثناء مغادرته منطقة فريقه، وأعلنت إدارة السباق عن تحقيقها في الواقعة بعد السباق.

في الأثناء قال فيرشتابن في اللفّة الـ 16: "الإطارات ليست في حالة سيّئة للغاية"، بينما قال لوكلير: "الإطارات ليست رائعة".

وتوقّف لوكلير في نهاية اللفّة الـ 17 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم"، وكان توقّفه سريعًا على الأقل، حيث عاد في المركز الرابع.

واستجاب فيرشتابن في اللفّة التالية وعاد بالطبع أمام لوكلير، وهو ما ترك ثنائيّ مرسيدس هاميلتون وراسل في الصدارة.

وكان ثنائيّ مرسيدس بصدد تقديم وتيرة جيّدة على إطارات "ميديوم" في تلك المرحلة بالنظر إلى عمر الإطارات.

وواصل فيرشتابن ضغطه ليُقلّص الفارق بشكلٍ تدريجي مع راسل ويتمكّن من الإطاحة به منذ المحاولة الأولى عبر سرعة جنونيّة على الخطّ المستقيم الرئيسي وهو ما ألهب حماس الجماهير الهولنديّة.

وأجرى هاميلتون توقّفه في نهاية اللفّة الـ 29 منتقلًا إلى تركيبة "هارد" وعاد في المركز الخامس، وهو ما أعاد فيرشتابن إلى الصدارة.

وتلاه زميله راسل منتقلًا هو الآخر إلى تركيبة "هارد" وعاد في المركز الخامس. وكان الترتيب حينها كالآتي: فيرشتابن، لوكلير، بيريز، هاميلتون وراسل.

وبدأ ثنائيّ مرسيدس في تقديم أسرع لفّات السباق، وسرعان ما لحق هاميلتون ببيريز، وحاول تجاوزه في المنعطف الأوّل عندما أغلق سائق ريد بُل مكابحه.

لكنّ المحاولة الثانية كانت ناجحة على الخطّ المستقيم الرئيسي، وبالرغم من تعطيل سيباستيان فيتيل الذي تسبّب في وضعه تحت التحقيق لقاء تجاهل الأعلام الصفراء، وشرع حينها سائق مرسيدس بملاحقة لوكلير الثاني.

كما كان بيريز عاجزًا على صدّ هجوم راسل الذي تجاوزه بسهولة سالبًا إيّاه المركز الرابع.

وأجرى بيريز توقّفه الثاني في نهاية اللفّة الـ 40 منتقلًا إلى إطارات "هارد" التي أثبتت سرعتها على سيارة مرسيدس.

لكنّ يوكي تسونودا أوقف سيارته إلى جانب المسار في اللفّة الـ 44 صارخًا: "الإطار غير مُثبّت"، وتمّ الاقتصار حينها على الأعلام الصفراء، قبل أن يقول مهندس الياباني: "الإطارات على ما يرام، واصل القيادة" وبالفعل عاد الياباني للقيادة ببطء.

وأجرى لوكلير توقّفه الأخير في نهاية اللفّة الـ 45 منتقلًا هو الآخر إلى إطارات "هارد" وعاد في المركز الرابع.

وبالرغم من أنّ تسونودا أجرى توقّفًا آخر، إلّا أنّه عاد للسير ببطء متذمّرًا من وجود خطبٍ ما، وهو ما دفع فريقه للطلب منه إيقاف السيارة على جانب المسار، وتسبّب ذلك في اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

واستغلّ فيرشتابن ذلك لإجراء توقّف نصف مجاني ليعود في الصدارة على إطارات "هارد".

كما استغلّت مرسيدس تلك الفترة لإجراء توقّفٍ مزدوجٍ لسائقَيها ونقلهما إلى إطارات "ميديوم" جديدة في ظلّ تبقي 23 لفّة على النهاية عندما استؤنف السباق.

وكان الفارق حينها 12.5 ثانية لصالح فيرشتابن في الصدارة أمام ثنائيّ مرسيدس.

وأوقف فالتيري بوتاس سيارته قرب نهاية الخطّ المستقيم، وهو ما دفع إدارة السباق لإدخال سيارة الأمان.

ودفع ذلك ريد بُل إلى استدعاء فيرشتابن ونقله إلى إطارات "سوفت"، ما سمح لثنائيّ السهام الفضيّة بالتقدّم على الصدارة، بينما توقّف لوكلير كذلك.

أمّا بيريز فقد كان قد تجاوز أوكون في الأعلام الصفراء عند موقع توقّف سيارة بوتاس، وطلب منه مهندسه إرجاع المركز.

واستمرّ سيل أخطاء فيراري عبر تسريحٍ غير آمن لساينز في طريق ألونسو.

وبالنظر إلى عبور الجميع من خطّ الحظائر خلف سيارة الأمان في اللفّة التالية، فقد استغلّت مرسيدس ذلك لنقل راسل إلى إطارات "سوفت" وهو ما أرجعه خلف فيرشتابن.

واستؤنف السباق مع بقاء 12 لفّة على النهاية، ولم يُضع فيرشتابن أيّ وقتٍ وانتزع الصدارة فورًا من هاميلتون واتّجهت جميع الأنظار صوب المعارك خلفه.

وكادت أن تقع حادثة بين ثنائيّ مرسيدس عند إقدام راسل على تجاوز هاميلتون، وكان هاميلتون غاضبًا للغاية قائلًا: "لا أصدّق كيف أفسدتم سباقي يا شباب، لا أصدّق هذا".

وجاء الدور إثر ذلك للوكلير الذي تمكّن من سلب هاميلتون آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء 6 لفّات على النهاية.

وبقي الوضع ثابتًا في الأمام إثر ذلك، بينما تلقى ساينز عقوبة 5 ثوانٍ لقاء تسريحه غير الآمن من وقفة الصيانة، كما وقعت مناوشة بينه وبين بيريز وقال الأخير: "لقد دفعني خارج المسار".

نتيجة السباق: