فيرشتابن يُكمل اليوم الأوّل من تجارب البحرين في الصدارة
أنهى الهولندي ماكس فيرشتابن حامل لقب بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة في البحرين في الصدارة بعد تفوّقه بـ 0.029 ثانية عن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
كان فيرشتابن السائق الوحيد الذي قاد طوال اليوم بين جميع السائقين في ظلّ تقاسم كلّ الفرق التسعة الأخرى المهام بين سائقَيها.
لذا كان بطل العالم مرّتين السائق الأكثر نشاطًا على الحلبة برصيد أكثر من 150 لفّة.
وبعد أن تصدّر الفترة الصباحيّة، تمكّن فيرشتابن كذلك من تعزيز زمنه بعُشرٍ من الثانية ليُكمل اليوم الافتتاحي بـ 1:32.837 دقيقة.
وبدت سيارة ريد بُل "آر.بي19" سريعة منذ الوهلة الأولى، ولم يبدُ الهولندي يُواجه أيّ عناءٍ عليها، وهو ما يُبشّر الفريق النمساوي.
وتمكّن ألونسو من التواجد على مقربة شديدة من الهولندي، حيث كان أبطأ منه بـ 0.029 ثانية، وكان الإسباني قريبًا من تحسين زمنه أكثر في لفّة أخرى قبل أن يخرج عن المسار.
وكان زمن كارلوس ساينز الإبن من الفترة الصباحيّة كافيًا لوضعه ثالثًا في النهاية، وذلك بفارق 0.014 ثانية أمام زميله شارل لوكلير الذي استلم سيارة "اس.اف-23" في فترة ما بعد الظهر.
وأمضى الأخير الكثير من الوقت في المرآب، حيث بدا أنّ الفريق يُجري تغييرات كبيرة في الإعدادات قبل كلّ طلعة، وكان هناك انزلاقٌ مفرطٌ عند الانعطاف بشكلٍ عام.
وتمكّن السائقان من إكمال أكثر من 130 لفّة بينهما لصالح فيراري التي جذبت الأنظار في الدقائق الأخيرة من اليوم عبر اعتمادها لأسلاكٍ معدنيّة لتثبيت الجناح الأمامي لاختبار صلابته.
وذهب المركز الخامس إلى لاندو نوريس على متن سيارة مكلارين، حيث تقدّم البريطاني على مواطنه لويس هاميلتون الذي استلم مهام قيادة سيارة مرسيدس في فترة ما بعد الظهر.
وركّز بطل العالم سبع مرّات على قطع المسافات على الإطارات المتوسّطة إلى الأكثر صلابة في المجمل.
أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب أليكسندر ألبون، بينما أكمل جو غوانيو، وجورج راسل ولوغان سارجنت ترتيب العشرة الأوائل.
وسار اليوم على نحوٍ سلسٍ للغاية في المجمل، إذ لم يعرف أيّة تقطّعات إضافيّة بعد العلم الأحمر الصباحيّ المبكّر نتيجة توقّف سيارة أستون مارتن بسبب مشكلة إلكترونيّة.
نتيجة اليوم:
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفريق
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|1:32.837
|2
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|1:32.866
|0.029
|3
|كارلوس ساينز
|فيراري
|1:33.253
|0.416
|4
|شارل لوكلير
|فيراري
|1:33.267
|0.430
|5
|
لاندو نوريس
|مكلارين
|1:33.462
|0.625
|6
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|1:33.508
|0.671
|7
|أليكسندر ألبون
|ويليامز
|1:33.671
|0.834
|8
|جو غوانيو
|ألفا روميو
|1:33.723
|0.886
|9
|جورج راسل
|مرسيدس
|1:34.174
|1.337
|10
|لوغان سارجنت
|ويليامز
|1:34.324
|1.487
|11
|نيكو هلكنبرغ
|هاس
|1:34.424
|1.587
|12
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|1:34.558
|1.721
|13
|نيك دي فريز
|ألفا تاوري
|1:34.559
|1.722
|14
|فيليبي دروغوفيتش
|أستون مارتن
|1:34.564
|1.727
|15
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|1:34.671
|1.834
|16
|بيير غاسلي
|ألبين
|1:34.822
|1.985
|17
|إستيبان أوكون
|ألبين
|1:34.871
|2.034
|18
|أوسكار بياستري
|مكلارين
|1:34.888
|2.051
|19
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|1:35.087
|2.250
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