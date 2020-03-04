فيرشتابن يُكمل اللفّات الأولى في زاندفورت
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04-03-2020
أكمل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل لفّاته الأولى على حلبة زاندفورت المحدّثة اليوم الأربعاء قبيل استضافتها لجائزة هولندا الكبرى هذا العام.
شارك فيرشتابن رفقة آري ليونديك الفائز مرّتين بسباق إنديانابوليس 500 في حدث إعادة الافتتاح الرسميّ للحلبة التي ستستضيف سباق الفورمولا واحد في نهاية الأسبوع الأوّل من شهر مايو/أيار.
وقاد الهولندي سيارة ريد بُل "آر.بي8" من عام 2012، بالرغم من أنّ لفّاته لم يتمّ احتساب زمنها، ولوّح له يان لامرز المدير الرياضيّ لجائزة هولندا الكبرى بالعلم الشطرنجيّ.
وستعود الفورمولا واحد إلى الأراضي الهولنديّة بعد غياب دام 35 عامًا.
ماكس فيرشتابن، ريد بُل "آر.بي8"
تصوير: صور موتورسبورت
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فيرشتابن يُكمل اللفّات الأولى في زاندفورت
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