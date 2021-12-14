فيرشتابن يكشف تعرضه "لتشنج عضلي هائل" خلال اللفة الختامية في أبوظبي

حقق فيرشتابن أول لقب له في الفورمولا واحد ليصبح السائق الوحيد الذي كسر هيمنة مرسيدس على حقبة المحركات الهجينة الحالية.

واستفاد سائق ريد بُل من دخولٍ متأخر لسيارة الأمان بسبب حادثة نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز قبل خمس لفات على النهاية.

حيث انتقل لاستعمال إطارات "سوفت" جديدة بينما كان هاميلتون على إطارات "هارد" متآكلة، ومع استئناف السباق للفة وحيدة ختامية، استغل الهولندي هذه الأفضلية لتجاوز البريطاني وحسم اللقب لصالحه.

ولاحقاً، تكلم فيرشتابن عن مشاعره المتقلبة خلال ذلك اليوم.

فقال: " كان اليوم بأكمله متقلباً، بالطبع كنت متوتراً في الصباح بالنظر إلى أن اللقب على المحك".

وأكمل: "من ثم خلال السباق كانت المشاعر متقلبة للغاية حين بدا أننا نخسر المعركة".

وأردف: "كما قلت، أنا أضغط حتى آخر لفة، لن أسهّل من مهمتهم، بل إنني أفكر على الدوام بأن أمراً ما قد يحصل في نهاية السباق".

وأردف: "بالطبع لا أحد قادر على توقع ما سيحصل، لكن بعد سيارة الأمان وبقاء لفة واحدة فقط حتى النهاية ومع إطاراتي ’سوفت’ الجديدة، يمكنني القول أنها كانت فرصتي".

وكشف الهولندي عن تعرضه لتشنج عضلي "هائل" تسبب له بألم لا يحتمل منذ أن بدأ تجاوزه على هاميلتون.

فقال: "الأمر المفاجئ أنني ومع بداية تحركي لمحاولة التجاوز تعرضتُ لتشنج عضلي هائل في قدمي طوال تلك اللفة الأخيرة".

وأكمل: "في المنعطفين الثاني والثالث على سرعة كاملة كنت أعاني من تشنج عضلي هائل حيث كنت أضغط على دواسة الوقود إلى الحدود القصوى".

وتابع: "كنت أعض على أسناني قائلاً ’هيا هيا’ لأن ذلك كان مؤلماً جداً".

واسترسل: "لذا أكملتُ التجاوز، ومن ثم بالطبع كان ما زال أمامي مقطعان مستقيمان طويلان لمنافسة هاميلتون لكن ومع ذلك التشنج، لم تكن تلك معركة ممتعة".

واستكمل: "كنت مسروراً حقاً بعد المنعطف التاسع لأن كل شيء بدأ يهدأ وكان بوسعي رفع قدمي قليلاً مع الوصول إلى المنعطف الـ 12".

واختتم: "لأن الألم كان لا يُحتمل، لكن كل ذلك يُضفي المزيد من المشاعر على السباق برمته".

يشار إلى أن مرسيدس احتجت على نتيجة السباق، لكن الاحتجاجات رُفضت وتم تأكيد فيرشتابن بطلاً بشكل رسمي، إلا أن السهام الفضية أعلنت نيتها استئناف الحُكم في محكمة الاستئناف الدولية.