فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل

أشار مدير فريق الفورمولا واحد السابق إيدي جوردان في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنّه ينبغي على هامليتون عدم تجديد عقده مع مرسيدس والانتقال عوضًا عن ذلك إلى صفوف ريد بُل ومقارعة فيرشتابن ضمن ذات الفريق.

لكنّ فكرة جوردان لم تحظَ باهتمام من فيرشتابن عندما طُرحت عليه قُبيل انطلاق مجريات جائزة روسيا الكبرى.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تلك الفكرة، قال فيرشتابن: "الأمر الوحيد الذي يُثير اهتمامي هو الفوز ببطولة العالم".

وعند الضغط عليه للتعليق على نقطة انتقال هاميلتون إلى ريد بُل، قال الهولندي: "حسنًا، لماذا سيُقدم على خطوة كهذه؟ فهو كذلك يرغب الفوز بالبطولة، مثلي تمامًا. كما أنّه حاول بالطبّع أن يتواجد في الفريق المناسب، وهو في الفريق المناسب في الوقت الحالي كي يفوز بالبطولة. ولكن نعم، دعونا نرى ما سيحدث".

وبينما يوشك هاميلتون على معادلة الرقم القياسي لعدد مرّات الفوز وتحقيق فوزه رقم 91 نهاية هذا الأسبوع، يتوجّه فيرشتابن إلى جائزة روسيا الكبرى آملًا في عبور العلم الشطرنجي بعد انسحابين متتاليين عانى منهما في مونزا وموجيللو.

في المقابل، قالت هوندا شريكة المحرك لريد بُل أنّ مجموعة من العوامل متعلقة بالأنظمة الكهربائية والبرمجية في المحرك هي التي تسببت في العطل الذي أصاب وحدة طاقة الهولندي في المرة الأخيرة، مع اتّخاذ الصانع الياباني لإجراءات احترازية من أجل تفادي ذلك لجولة سوتشي.

"أنا متحمّس للغاية من أجل أن أنطلق من جديد، لكن الأكثر الأهمية في الوقت الحالي هو فهم المشاكل حتّى يتسنّى علينا حلّها" قال فيرشتابن.

وتابع: "عانينا من ثلاثة انسحابات حتى الآن في تسعة سباقات، وذلك ليس جيّدًا للغاية. نحاول فقط العمل على هذه المشاكل وضمان ألا يحدث ذلك مُجددًا".

وحين سُئِل عمّا إذا يشعر بأنّ الفريق لم يفهم المشاكل، قال فيرشتابن: "نعم، أعتقد بأنّهم شرحوا الكثير لي، لذلك آمُل ألا يحدث ذلك من جديد. لكن في الوقت الحالي بالإمكان التكهّن حيال ذلك. لكن حان الوقت لنُظهر ذلك على الحلبة".

ومع الخطوط المستقيمة الطويلة على حلبة سوتشي التي لا يُتوقّع بأن تلعب على نقاط قوة ريد بُل، قال فيرشتابن أنه يتأهّب لنهاية أسبوع صعبة في روسيا.

"لم تكن مُطلقًا نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا فيما يتعلّق بالتنافسية، لذلك لا أتوقّع معجزات هنا" قال فيرشتابن.

وأكمل: "بالطبّع هنالك الكثير من المقاطع المستقيمة الطويلة والكثير من منعطفات الـ 90 درجة القصيرة للغاية، لذلك لا يكون بوسعك صُنع فارق ضخم".

واختتم: "لذلك سيكون السائقون في الخلف أقرب على الأرجح بالمقارنة مع موجيللو. سنرى خلال نهاية الأسبوع مدى التنافسية الذي سنكون عليها، لكن هدفنا بالطبع سيكون محاولة التواجد على منصّة التتويج".