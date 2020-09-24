فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
15 ساعات
:
44 دقيقة
:
07 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل

قلّل ماكس فيرشتابن من فكرة انضمام لويس هاميلتون لفريق ريد بُل، متسائلًا عن السبب الذي قد يدفع بطل العالم لتغيير فريقه وترك صفوف مرسيدس.

أشار مدير فريق الفورمولا واحد السابق إيدي جوردان في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنّه ينبغي على هامليتون عدم تجديد عقده مع مرسيدس والانتقال عوضًا عن ذلك إلى صفوف ريد بُل ومقارعة فيرشتابن ضمن ذات الفريق.

لكنّ فكرة جوردان لم تحظَ باهتمام من فيرشتابن عندما طُرحت عليه قُبيل انطلاق مجريات جائزة روسيا الكبرى.

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تلك الفكرة، قال فيرشتابن: "الأمر الوحيد الذي يُثير اهتمامي هو الفوز ببطولة العالم".

وعند الضغط عليه للتعليق على نقطة انتقال هاميلتون إلى ريد بُل، قال الهولندي: "حسنًا، لماذا سيُقدم على خطوة كهذه؟ فهو كذلك يرغب الفوز بالبطولة، مثلي تمامًا. كما أنّه حاول بالطبّع أن يتواجد في الفريق المناسب، وهو في الفريق المناسب في الوقت الحالي كي يفوز بالبطولة. ولكن نعم، دعونا نرى ما سيحدث".

وبينما يوشك هاميلتون على معادلة الرقم القياسي لعدد مرّات الفوز وتحقيق فوزه رقم 91 نهاية هذا الأسبوع، يتوجّه فيرشتابن إلى جائزة روسيا الكبرى آملًا في عبور العلم الشطرنجي بعد انسحابين متتاليين عانى منهما في مونزا وموجيللو.

في المقابل، قالت هوندا شريكة المحرك لريد بُل أنّ مجموعة من العوامل متعلقة بالأنظمة الكهربائية والبرمجية في المحرك هي التي تسببت في العطل الذي أصاب وحدة طاقة الهولندي في المرة الأخيرة، مع اتّخاذ الصانع الياباني لإجراءات احترازية من أجل تفادي ذلك لجولة سوتشي.

"أنا متحمّس للغاية من أجل أن أنطلق من جديد، لكن الأكثر الأهمية في الوقت الحالي هو فهم المشاكل حتّى يتسنّى علينا حلّها" قال فيرشتابن.

وتابع: "عانينا من ثلاثة انسحابات حتى الآن في تسعة سباقات، وذلك ليس جيّدًا للغاية. نحاول فقط العمل على هذه المشاكل وضمان ألا يحدث ذلك مُجددًا".

وحين سُئِل عمّا إذا يشعر بأنّ الفريق لم يفهم المشاكل، قال فيرشتابن: "نعم، أعتقد بأنّهم شرحوا الكثير لي، لذلك آمُل ألا يحدث ذلك من جديد. لكن في الوقت الحالي بالإمكان التكهّن حيال ذلك. لكن حان الوقت لنُظهر ذلك على الحلبة".

ومع الخطوط المستقيمة الطويلة على حلبة سوتشي التي لا يُتوقّع بأن تلعب على نقاط قوة ريد بُل، قال فيرشتابن أنه يتأهّب لنهاية أسبوع صعبة في روسيا.

اقرأ أيضاً:

"لم تكن مُطلقًا نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا فيما يتعلّق بالتنافسية، لذلك لا أتوقّع معجزات هنا" قال فيرشتابن.

وأكمل: "بالطبّع هنالك الكثير من المقاطع المستقيمة الطويلة والكثير من منعطفات الـ 90 درجة القصيرة للغاية، لذلك لا يكون بوسعك صُنع فارق ضخم".

واختتم: "لذلك سيكون السائقون في الخلف أقرب على الأرجح بالمقارنة مع موجيللو. سنرى خلال نهاية الأسبوع مدى التنافسية الذي سنكون عليها، لكن هدفنا بالطبع سيكون محاولة التواجد على منصّة التتويج".

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

المقال السابق

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

المقال التالي

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل

غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

سيموندز: الفورمولا واحد بغنىً عن دراما فشل الإطارات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيموندز: الفورمولا واحد بغنىً عن دراما فشل الإطارات

تحليل: لماذا ليس على الفرق التخوّف من عودة مدير سابق لفيراري على رأس الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا ليس على الفرق التخوّف من عودة مدير سابق لفيراري على رأس الفورمولا واحد

أبيتبول يشرح سبب إحباطه إزاء رحيل ريكاردو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبيتبول يشرح سبب إحباطه إزاء رحيل ريكاردو

أحدث الأخبار

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل

36د
2
فورمولا 1

غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس

3
فورمولا 1

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

5
فورمولا 1

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

أحدث الأخبار

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي
فورمولا 1

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل
فورمولا 1

فيرشتابن يقلل من اقتراح انتقال هاميلتون إلى ريد بُل

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق
فورمولا 1

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس
فورمولا 1

غروجان لديه "خيارات خارج الفورمولا واحد" حال خسارة مقعده مع هاس

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020
فورمولا 1

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

أحدث ملفات الفيديو

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

كيف أثرت مشاكل الإطارات على جائزة بريطانيا الكبرى 07:03
فورمولا 1

كيف أثرت مشاكل الإطارات على جائزة بريطانيا الكبرى

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى 15:09
فورمولا 1

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.