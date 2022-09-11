فيرشتابن يُقلّل من شأن صافرات استهجان الجماهير في إيطاليا

تعافى بطل العالم من عقوبة التراجع خمسة مراكز لقاء تغيير محرّكه ليُحقّق فوزه الخامس على التوالي متفوّقًا على محبوب الجماهير الإيطاليّة شارل لوكلير سائق فيراري.

وكان فيرشتابن في الصدارة بعد إجراء لوكلير وقفة صيانة ثانية. لكنّ فيرشتابن حافظ على الفارق ثابتًا في الأمام بالرغم من اقتصاره على وقفة صيانة واحدة. لكنّ توقّف سيارة دانيال ريكاردو أدّى إلى دخول سيارة الأمان.

لكن لم يتمّ إبعاد السيارة في الوقت المناسب ما تسبّب في انتهاء السباق خلف سيارة الأمان وحرمان الجماهير من منافسة ناريّة ختاميّة.

وعبّرت الجماهير عن خيبة أملها من خلال صافرات الاستهجان أثناء عودة السيارات إلى خطّ الحظائر وكذلك أثناء إجراء فيرشتابن للحوار التلفزي بعد السباق.

وقلّل فيرشتابن من شأن ذلك وقبل أنّ الجماهير الإيطاليّة شعرت أنّ لوكلير حرم فرصة منافسته على الفوز عندما انتهى السباق خلف سيارة الأمان.

وقال الهولندي: "يحدث ذلك. يتحدّث إليّ الجميع حول صافرات الاستهجان وتلك الأمور لكنّني هنا لمحاولة الفوز بالسباق وهو ما فعلته في النهاية".

وأضاف: "لا يُمكن للبعض تقدير ذلك لأنّهم شغوفون للغاية ومشجّعون لفريقٍ آخر. هكذا هو الأمر. لكن لن يُفسد ذلك يومي، أستمتع باللحظة فحسب".

من جانبه قال لوكلير أنّ على مشجّعي الفورمولا واحد التوقّف عن توجيه صافرات الاستهجان للسائقين، وكذلك استخدام الشماريخ في المدرّجات الذي كان حاضرًا في مونزا بعد أسبوعٍ فقط من إلقاء شماريخ على المسار في تصفيات زاندفورت.

وقال لوكلير: "أعتقد بأن لا أحد يُحبّ صافرات الاستهجان، وأعتقد بأنّه لا يجب أن يحدث ذلك".

وأكمل: "بالنسبة للشماريخ فأعتقد بأنّه لا بأس عند استخدامها قبل لفّة التحمية أو لفّات التوجّه إلى شبكة الانطلاق، لكنّها قد تكون مربكة لنا أثناء السباق. كانت هناك بعض الشماريخ بعد نهاية السباق ولم تكن مشتّتة للغاية".