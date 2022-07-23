فيرشتابن يقلب الطاولة على ثنائيّ فيراري ويتصدّر التجارب الثالثة في فرنسا
أحرز ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد ليقلب تأخّره عن ثنائيّ فيراري أمسٍ الجمعة.
اختلفت برامج السائقين في هذه الحصّة على صعيد الإطارات، إذ أقدم شارل لوكلير على اختبار إطارات "هارد" في سلسلة محاولاته الأولى بشكلٍ غير معتاد، في حين تنوّع خيارات الآخرين بين "ميديوم" و"سوفت".
وجاء ذلك وسط درجات حرارة صاروخيّة بالنسبة للأسفلت، حيث بلغت حرارة سطح المسار 53 درجة مئويّة.
وواصل السائقون البحث عن حدود سياراتهم ضمن التحضيرات الأخيرة قبل التصفيات، وهو ما كان يعني خروج بعضهم عن المسار في بعض الأحيان.
وقال لويس هاميلتون في النصف الثاني من الحصّة: "سرعة الرياح ترتفع"، وهو ما ربّما تسبب في عدم تحسين عددٍ من السائقين لأزمنتهم في المقطع الأوسط في تلك المرحلة.
وقال لوكلير: "إطاراتي تدمّرت في محاولتي الثانية، لا أعلم السبب".
في الأثناء بدا أنّ فيرشتابن قد قلب الطاولة على ثنائيّ فيراري هذا اليوم بعد تأخّره بالأمس، حيث سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:32.272 دقيقة.
وتقدّم الهولندي بفارقٍ مريحٍ بلغ 0.354 ثانية عن كارلوس ساينز الإبن، بينما لم يتمكّن لوكلير من جمع لفّة كاملة نظيفة وانتهى به المطاف ثالثًا على بُعد أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن غريمه فيرشتابن.
وذهب المركز الرابع إلى لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي تمكّن من التقدّم على سيرجيو بيريز الذي كان أبطأ بثانية من زميله فيرشتابن.
وحلّ جورج راسل سادسًا هذا اليوم متقدّمًا على فرناندو ألونسو، بينما واصل أليكسندر ألبون حضوره ضمن العشرة الأوائل نهاية هذا الأسبوع متفوّقًا على لاندو نوريس ويوكي تسونودا.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|23
|1:32.272
|227.926
|2
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|14
|1:32.626
|0.354
|0.354
|227.055
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|20
|1:32.909
|0.637
|0.283
|226.363
|4
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|22
|1:33.255
|0.983
|0.346
|225.523
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|25
|1:33.293
|1.021
|0.038
|225.431
|6
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|18
|1:33.376
|1.104
|0.083
|225.231
|7
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|18
|1:33.505
|1.233
|0.129
|224.920
|8
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|19
|1:33.558
|1.286
|0.053
|224.793
|9
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|16
|1:33.669
|1.397
|0.111
|224.526
|10
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|19
|1:33.751
|1.479
|0.082
|224.330
|11
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|17
|1:33.788
|1.516
|0.037
|224.241
|12
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|16
|1:33.841
|1.569
|0.053
|224.115
|13
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|18
|1:33.869
|1.597
|0.028
|224.048
|14
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|20
|1:33.872
|1.600
|0.003
|224.041
|15
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|19
|1:33.911
|1.639
|0.039
|223.948
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|23
|1:34.031
|1.759
|0.120
|223.662
|17
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|18
|1:34.122
|1.850
|0.091
|223.446
|18
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|20
|1:34.177
|1.905
|0.055
|223.315
|19
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|12
|1:34.222
|1.950
|0.045
|223.209
|20
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|11
|1:34.536
|2.264
|0.314
|222.467
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