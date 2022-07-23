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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يقلب الطاولة على ثنائيّ فيراري ويتصدّر التجارب الثالثة في فرنسا

أحرز ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد ليقلب تأخّره عن ثنائيّ فيراري أمسٍ الجمعة.

فيرشتابن يقلب الطاولة على ثنائيّ فيراري ويتصدّر التجارب الثالثة في فرنسا

اختلفت برامج السائقين في هذه الحصّة على صعيد الإطارات، إذ أقدم شارل لوكلير على اختبار إطارات "هارد" في سلسلة محاولاته الأولى بشكلٍ غير معتاد، في حين تنوّع خيارات الآخرين بين "ميديوم" و"سوفت".

وجاء ذلك وسط درجات حرارة صاروخيّة بالنسبة للأسفلت، حيث بلغت حرارة سطح المسار 53 درجة مئويّة.

وواصل السائقون البحث عن حدود سياراتهم ضمن التحضيرات الأخيرة قبل التصفيات، وهو ما كان يعني خروج بعضهم عن المسار في بعض الأحيان.

وقال لويس هاميلتون في النصف الثاني من الحصّة: "سرعة الرياح ترتفع"، وهو ما ربّما تسبب في عدم تحسين عددٍ من السائقين لأزمنتهم في المقطع الأوسط في تلك المرحلة.

وقال لوكلير: "إطاراتي تدمّرت في محاولتي الثانية، لا أعلم السبب".

في الأثناء بدا أنّ فيرشتابن قد قلب الطاولة على ثنائيّ فيراري هذا اليوم بعد تأخّره بالأمس، حيث سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:32.272 دقيقة.

وتقدّم الهولندي بفارقٍ مريحٍ بلغ 0.354 ثانية عن كارلوس ساينز الإبن، بينما لم يتمكّن لوكلير من جمع لفّة كاملة نظيفة وانتهى به المطاف ثالثًا على بُعد أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن غريمه فيرشتابن.

وذهب المركز الرابع إلى لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي تمكّن من التقدّم على سيرجيو بيريز الذي كان أبطأ بثانية من زميله فيرشتابن.

وحلّ جورج راسل سادسًا هذا اليوم متقدّمًا على فرناندو ألونسو، بينما واصل أليكسندر ألبون حضوره ضمن العشرة الأوائل نهاية هذا الأسبوع متفوّقًا على لاندو نوريس ويوكي تسونودا.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 23 1:32.272     227.926
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 14 1:32.626 0.354 0.354 227.055
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:32.909 0.637 0.283 226.363
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:33.255 0.983 0.346 225.523
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 25 1:33.293 1.021 0.038 225.431
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 18 1:33.376 1.104 0.083 225.231
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 18 1:33.505 1.233 0.129 224.920
8 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 19 1:33.558 1.286 0.053 224.793
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 16 1:33.669 1.397 0.111 224.526
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 19 1:33.751 1.479 0.082 224.330
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 17 1:33.788 1.516 0.037 224.241
12 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:33.841 1.569 0.053 224.115
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 18 1:33.869 1.597 0.028 224.048
14 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 20 1:33.872 1.600 0.003 224.041
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 19 1:33.911 1.639 0.039 223.948
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 23 1:34.031 1.759 0.120 223.662
17 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 18 1:34.122 1.850 0.091 223.446
18 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:34.177 1.905 0.055 223.315
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 12 1:34.222 1.950 0.045 223.209
20 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 11 1:34.536 2.264 0.314 222.467
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