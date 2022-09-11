فيرشتابن يُقدّم وتيرة مذهلة ويفوز في عقر دار فيراري

بالرغم من انطلاقه من المركز السابع إلّا أنّ فيرشتابن أكمل اللفّة الأولى في المركز الثالث وسرعان ما بدأ بالضغط نحو الصدارة.

وفي حين أنّ فيراري حاولت الاستفادة من فترة سيارة الأمان الافتراضيّة واتّباع استراتيجيّة التوقّفين الهجوميّة مع شارل لوكلير، إلّا أنّ إدارة الهولندي المثيرة للإطارات ووتيرته الخياليّة سمحا له بضمان فوزٍ سهلٍ بالرغم من دراما سيارة الأمان المتأخّرة التي انتهى خلفها السباق.

وضمن بذلك فيرشتابن انتصاره الـ 30 في مسيرته في الفورمولا واحد ورفع أفضليّته في صدارة البطولة إلى 116 نقطة مع تبقي 6 جولات على نهاية الموسم، وهو ما يعني حصوله على أوّل فرصة لحسم اللقب بدءًا من الجولة المقبلة في سنغافورة.

ولم يكن بوسع لوكلير فعل شيء سوى الاكتفاء بالمركز الثاني على أرض فيراري، بينما ضمن جورج راسل منصّة تتويج لمرسيدس بحلوله ثالثًا.

وقدّم كارلوس ساينز الإبن سباقًا رائعًا بعد انطلاقه من الخلف مع سلسلة من التجاوزات المثيرة ليحلّ رابعًا في النهاية، وكان ليُنافس راسل على آخر مراكز منصّة التتويج لولا سيارة الأمان.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب لويس هاميلتون، بينما عبر سيرجيو بيريز خطّ النهاية سادسًا بعد معاناته من مشكلة مبكّرة في مكابحه.

وحلّ لاندو نوريس سابعًا لصالح مكلارين متفوّقًا على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

وضمن مشاركته الأولى بديلًا عن أليكسندر ألبون المريض، أحرز نيك دي فريز نقاطه الأولى في البطولة بحلوله تاسعًا لصالح ويليامز، بينما أكمل جو غوانيو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

اختار ثنائيّ الصفّ الأوّل لوكلير وراسل وكذلك فيرشتابن في الخلف الانطلاق على إطارات "سوفت" في حين آثر معظم البقيّة إطارات "ميديوم".

وتمكّن لوكلير من الحفاظ على الصدارة عند الانطلاقة بالرغم من هجوم راسل من الجهة الخارجيّة في المنعطف الأوّل، في الوقت الذي قفز فيه فيرشتابن مركزين ليُصبح خامسًا.

ولم يُضع سائق ريد بُل الكثير من الوقت وسرعان ما أطاح بغاسلي في منتصف اللفّة الأولى وألحقه بريكاردو في بداية اللفّة الثانية ليُصبح ثالثًا.

ودخل فيرشتابن إثر ذلك ضمن مجال "دي آر اس" مع راسل بدءًا من اللفّة الرابعة في ظلّ تحقيقه لأسرع اللفّات حينها.

وبالفعل تمكّن الهولندي من الإطاحة بسائق مرسيدس بسهولة نسبيًا في المنعطف الأوّل ليتقدّم إلى المركز الثاني، وكان الفارق بينه وبين لوكلير حينها ثانيتين.

أمّا في الخلف فقد كان ساينز وبيريز بصدد تحقيق تقدّم جيّد ليصلا إلى المركزين الـ 12 والـ 14 تواليًا بحلول اللفّة الخامسة.

وبالرغم من انطلاقه على إطارات "ميديوم"، اختارت ريد بُل إجراء وقفة مبكّرة لبيريز في اللفّة الثامنة ونقله إلى إطارات "هارد"، وقال المكسيكي: "لديّ مشكلة ما في قرص المكابح الأماميّ الأيمن"، حيث شوهد الدخان يتصاعد منه.

في الأثناء واصل ساينز تقدّمه المثير إلى الأمام ليصل إلى المركز الثامن، قبل أن يطيح بمواطنه ألونسو ليُصبح سابعًا بحلول اللفّة العاشرة.

وبالعودة إلى الصدارة فقد واصل فيرشتابن اقترابه التدريجي من لوكلير ليُصبح الفارق بينهما 1.2 ثانية، وبدأت فيراري بالتشاور مع سائقها بشأن استراتيجيّة الإطارات المثلى.

وبالوصول إلى اللفّة الـ 12 فقد قال سيباستيان فيتيل: "لقد فقدت طاقة المحرّك"، حيث أوقف الألماني سيارته بجانب المسار، وهو ما دفع إدارة السباق لاعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

واستغلّت فيراري ذلك لتغيير إطارات لوكلير نحو "ميديوم"، لكنّ التسابق استؤنف في وسط توقّفه، بالرغم من ذلك فقد تمكّن من العودة في المركز الثالث أمام ريكاردو وتفادي الزحام.

في ذات الوقت كان ساينز يُلهب حماس "التيفوزي" التي كانت تصرخ مع كلّ تجاوزٍ له، حيث أطاح بريكاردو عند منعطف "أسكاري" ليُصبح رابعًا.

في الأثناء قال مهندس فيرشتابن: "من الصعب أن يُكمل السباق بإطارات ميديوم تلك، يبدو أنّ إطاراته كانت في حالة أسوأ من إطاراتك".

وبالفعل بقي فيرشتابن في الصدارة بوتيرة جيّدة جدًا بالرغم من عمر إطاراته في تلك المرحلة.

وطلب مهندس لوكلير أن لا يقوم بنقل الغيارات سريعًا، لكنّ أصيل موناكو أجاب: "لا يُمكنني يا شباب. تأكّدوا من أنّ المحرّك على ما يرام".

وأجرى راسل توقّفه في نهاية اللفّة الـ 23 منتقلًا إلى إطارات "هارد" وعاد في المركز الرابع.

في الأثناء كانت أزمنة فيرشتابن لا تزال مثيرة بالرغم من تقلّص الفارق بينه وبين لوكلير إلى 14 ثانية، في الوقت الذي بدأت فيه فيراري بالتفكير في الانتقال إلى الخطّة البديلة.

أمّا ساينز فقد تقدّم بطلبٍ غريب قائلًا: "أريد إطارات "سوفت" في توقّفي يبدو أنّها جيّدة جدًا".

وتوقّف فيرشتابن أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 25 منتقلًا إلى "ميديوم"، ليتقدّم لوكلير حينها إلى الصدارة مع انتصاف السباق تقريبًا، لكنّ إطارات سائق ريد بُل كانت أجدد بـ 13 لفّة مع وجود فارق 10 ثوانٍ بينهما.

وبدأ الهولندي حينها بالضغط مسجّلًا سلسلة من أسرع لفّات السباق وكانت وتيرته أسرع بكثير من لوكلير، خاصة في المقطع الأوسط.

وأجرى ساينز توقّفه في نهاية اللفّة الـ 30 منتقلًا إلى إطارات "سوفت" مثلما أراد وعاد حينها في المركز الثامن خلف بيريز.

أمّا فرناندو ألونسو فقد اضطرّ للانسحاب من السباق بعد ذلك بلفّتين بسبب وجود مشكلة في وحدة طاقته.

وأقدم ساينز على انغماسة مذهلة في المعطف الرابع متجاوزًا بيريز نحو المركز السادس.

في ذات الوقت استدعت فيراري لوكلير للمرّة الثانية ناقلة إيّاه إلى إطارات "سوفت" جديدة مع بقاء 20 لفّة على النهاية، وتمكّن سائق فيراري من العودة في المركز الثاني وكان أمامه فارق 19 ثانية في حال أراد اللحاق بفيرشتابن ومنافسته على الفوز.

وبالرغم من أنّ لوكلير كسب بعض السرعة الإضافيّة، إلّا أنّ الفارق بقي ثابتًا في المجمل على مدار اللفّات التالية.

واتّجهت الأنظار صوب ساينز حينها ولحاقه براسل ضمن المعركة على المركز الثالث، حيث كان الفارق بينهما 19 ثانية بعد توقّف سائق فيراري، لكنّه كان أسرع بحوالي سبعة ثمانية أعشارٍ من الثانية في اللفّة.

وفي حين أنّ الوضع بدا متّجهًا للانتهاء على ذلك النحو، فقد دانيال ريكاردو طاقة محرّكه وأوقف سيارته إلى جانب المسار مع بقاء 5 لفّات على النهاية، وهو ما دفع المتصدّرين لإجراء وقفات صيانة مجانيّة مع بقاء الترتيب على حاله.

وفي حين أنّ الجميع كان يتأهّب لمعركة نهائيّة حاسمة، إلّا أنّ السباق انتهى خلف سيارة الأمان في ظلّ استياء لوكلير من ذلك.

نتيجة السباق: