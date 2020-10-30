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فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"

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فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"
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قال ماكس فيرشتابن سائق فريق ريد بُل للفورمولا واحد أنّ تعليقاته المثيرة للجدل عبر اللاسلكي خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة البرتغال الكبرى لم تكن في محلّها.

أدلى فيرشتابن بتعليقاته على إثر حادثته مع لانس سترول في التجارب الحرّة الثانية.

وقال فيرشتابن حينها: "هل هذا الشاب اللعين أعمى؟ ما هو خطبه بحقّ الجحيم؟ ما هذا المنغولي. لديّ ضررٌ على السيارة. إنّه أحمق. أقسم على ذلك".

وانتهى المطاف بسيارة سترول على الحصى، بينما واصل فيرشتابن القيادة وعاد إلى خطّ الحظائر لتصليح سيارته. ولم تتمّ معاقبة أيٍ منهما لقاء ما حدث.

وعندما قيل له يومها أنّ البعض قد يشعر بالإهانة نتيجة العبارات التي استخدمها، أجاب حينها بأن "تلك ليست مشكلته".

وقلّل مديره كريستيان هورنر من شأن تلك التعليقات، قائلًا: "يتعايش بعض السائقين معًا، وبعضهم لا. ويدخل ماكس في بعض الأحيان في مشكلة مع لانس سترول أو إستيبان أوكون ولا يكون الوضع جيّدًا".

لكنّ ألفاظ فيرشتابن تسبّبت في جدل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي وأدّى ذلك إلى إجابة رسميّة من قبل مجموعات مثل "هويّة منغوليا" التي اعتبرت تعليقاته مهينة.

وعندما سُئل حول تلك المسألة اليوم في إيمولا، قال فيرشتابن بأنّ اختياره للكلمات لم يكن "الأنسب".

وقال الهولندي: "أوّلًا لم أنوِ مُطلقًا إهانة أيّ أحد. لم يكن ذلك ما أردته مطلقًا. حدث ذلك في تلك اللحظة الحامية، عندما تقود على سرعة عالية وقد تحدث تلك الأشياء".

وأضاف: "لا أقول أنّ تلك الكلمات التي اخترتها كانت الأنسب. ليست صائبة. لكن مجدّدًا لم أكن أنوي إهانة أيّ أحدٍ بها. بخلاف ذلك فإنّني كنت أشتم لانس، وبالطبع قابلته مباشرة إثر ذلك، وهذا ما نفعله نحن السائقون".

وأكمل: "يُمكن أن نغضب تجاه بعضنا، لكنّنا نتحدّث إلى بعضنا في غضون 5 دقائق وينتهي كلّ شي. لذا قد تكون الأمور حامية من الخارج في بعض الأوقات".

واختتم بالقول: "لا أعتقد بأنّهم يحتاجون لتضخيم المسألة. صحيحٌ أنّ ما قلته ليس صائبًا، لكن لا يُمكنني تغييره. تعلّمت من ذلك بالطبع. وسنقوم بعملٍ أفضل في المستقبل".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
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الكاتب مروان الوافي

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