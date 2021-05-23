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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تقرير السباق

فيرشتابن يفوز في موناكو ويقتنص صدارة بطولة السائقين

حقّق سائق فريق ريد بُل ماكس فيرشتابن الفوز في سباق موناكو، الجولة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد 2021، ليقتنص بذلك صدارة ترتيب بطولة السائقين للمرّة الأولى في مسيرته.

فيرشتابن يفوز في موناكو ويقتنص صدارة بطولة السائقين

لم يكن فيرشتابن المُرشّح الأبرز للفوز حول شوارع الإمارة العريقة – إذ صبّت معظم التوقعات لصالح سائق فيراري شارل لوكلير الذي أحرز قطب الانطلاق الأوّل بالأمس على الرغم من تعرّضه لحادث قبل ثوانٍ قليلة من نهاية التجارب التأهيلية.

وأجرت الحظيرة الإيطالية الفحوص والتدقيق، إذ رأت بأنّ علبة التروس لم تتعرّض للضرّر، لكن وأثناء خروجه إلى الحلبة خلال اللّفة الاستطلاعية قبل بداية السباق، أخبر السائق المونغاسكي فريقه عن مشكلة بسيارته. ومع عدم وجود وقتٍ كافٍ لإصلاح العطل، لم يُشارك صاحب الـ 23 عامًا بالسباق.

هذه "الدراما" منحت فيرشتابن الأفضلية ليُحافظ على صدارته من دون أيّة مُشكلة تُذكر محققًا فوزه الـ 12 في مسيرته الاحترافية، والثاني له هذا الموسم، والأوّل له في موناكو.

وبات فيرشتابن المتصدّر الجديد لبطولة السائقين برصيد 105 نقاط، حيث قال "إنها المرّة الأولى لي التي أتواجد فيها على منصة التتويج. إنه سباقٌ رائع مع الكثير من اللّفات إذ يتوجب عليك الحفاظ على تركيزك. إنه رائع حقًا".

وحلّ في المركز الثاني سائق فيراري كارلوس ساينز الإبن مُحرزًا منصته الأولى مع فريقه الجديد، فيما أكمل لاندو نوريس مراكز منصة التتويج. وتجدر الإشارة إلى أنّ نتيجة الأخير سمحت له بالتقدّم من جديد إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين.

وقال نوريس "من الحلم على الدوام أن تتواجد على منصة التتويج هنا في موناكو. إنه أمر مميّز للغاية إذ لم أعتقد بأنني سأتواجد في هذا المركز. ولكن حالفنا الحظ قليلاً. كما أننا حظينا بسيارة جيدة طوال الأسبوع".

المركز الرابع كان من نصيب سيرجيو بيريز الذي انطلق من المركز التاسع، بيد أنّ استراتيجيته الجيدة دفعته للأمام 5 مراكز. ولكن الفرحة العارمة كانت لدى سيباستيان فيتيل الذي نجح أخيرًا في تسجيل النقاط مع فريق أستون مارتن بحلوله خامسًا.

بيير غاسلي حلّ في المركز السادس أمام لويس هاميلتون الذي كان من أوائل الداخلين إلى منطقة الصيانة إذ لم تصبّ الاستراتيجيّة في صالحه في النهاية. وتراجع البريطاني إلى المركز الثاني في البطولة برصيد 100 نقطة.

لانس سترول وإستيبان أوكون بالإضافة إلى أنطونيو جيوفينازي أكملوا ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

تمكّن فيرشتابن من الحفاظ على مركزه الأوّل أمام بوتاس وساينز – وسط عدم مشاركة لوكلير جرّاء العثور على مشكلة في محور التشغيل أثناء خروجه إلى الحلبة للقيام باللّفة الاستطلاعية.

وقال لوكلير "لقد قام الميكانيكيون بأفضل ما بوسعهم، ولكن المشكلة كانت على الجهة اليسرى من السيارة وليس لجهة الحادث. في نهاية المطاف، كنت أنا من اقترف خطأ الأمس".

لم يحدث أيّ شيء يُذكر على صعيد الصدارة، باستثناء توسيع فيرشتابن للفارق إلى أكثر من 3 ثوانٍ مع بوتاس مع وصول السباق إلى اللّفة 23. وقد أعرب السائق الفنلندي عن انزعاجه من حالة إطاراته حيث أخبر فريقه "يبدو وكأنني أقود على إطارات الأمطار".

هذا الأمر أدّى إلى توسيع الفارق أكثر مع فيرشتابن الذي تمتّع بفارق مريح بلغ 5.2 ثانية.

هاميلتون قام بإجراء توقفه في اللّفة 30 منتقلاً إلى إطارات هارد في محاولة لتجاوز غاسلي الذي كان أمامه، بيد أنّ فريق ألفا تاوري قام بالطلب من سائقه الفرنسي التوقف كذلك، حيث عاد غاسلي أمام هاميلتون بعد فترة التوقفات وهو ما لم يُعجب البريطاني بشكلٍ كبير.

كما خسر هاميلتون مركزًا آخر بسبب تأخير بيريز لتوقفه حيث تراجع للمركز السابع.

ولكن دراما التوقفات حدثت في اللّفة التالية مع بوتاس إذ لم يتمكّن فريقه من نزع الإطار الأمامي الأيمن على الرغم من عدّة محاولات ما أجبر الفنلندي على الانسحاب من السباق من المركز الثاني.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1   33 Netherlands ماكس فيرشتابن 78 1:38:56.820   25
2   55 Spain كارلوس ساينز الإبن 78 1:39:05.788 8.968 18
3   4 United Kingdom لاندو نوريس 78 1:39:16.247 19.427 15
4   11 Mexico سيرجيو بيريز 78 1:39:17.310 20.490 12
5   5 Germany سيباستيان فيتيل 78 1:39:49.411 52.591 10
6   10 France بيير غاسلي 78 1:39:50.716 53.896 8
7   44 United Kingdom لويس هاميلتون 78 1:40:05.051 1:08.231 7
8   18 Canada لانس سترول 77 1 lap   4
9   31 France إستيبان أوكون 77 1 lap   2
10   99 Italy أنطونيو جيوفينازي 77 1 lap   1
11   7 Finland كيمي رايكونن 77 1 lap    
12   3 Australia دانيال ريكاردو 77 1 lap    
13   14 Spain فرناندو ألونسو 77 1 lap    
14   63 United Kingdom جورج راسل 77 1 lap    
15   6 Canada نيكولاس لاتيفي 77 1 lap    
16   22 Japan يوكي تسونودا 77 1 lap    
17   9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 75 3 laps    
18   47 Germany ميك شوماخر 75 3 laps    
  dnf 77 Finland فالتيري بوتاس 29      
  dns 16 Monaco شارل لوكلير 0      
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