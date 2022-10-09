فيرشتابن يفوز بسباق اليابان القصير بسبب الأمطار ويُتوّج بلقب 2022

بعد الاقتصار على لفّتين في بداية السباق إحداهما خلف سيارة الأمان بسبب الحوادث والأمطار الغزيرة، سيطر فيرشتابن على بقيّة مجريات السباق ليُحقّق فوزًا مستحقًا بعد عبوره خطّ النهاية بفارق 26 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

وضمن بذلك الهولندي فوزه الـ 12 هذا الموسم والـ 31 في مسيرته في الفورمولا واحد.

لكن وبالرغم من عدم قطع 75 بالمئة من مسافة السباق الكاملة، لكن تم منح النقاط الكاملة، وذلك لأن القوانين تنص على أن النقاط غير الكاملة تُمنح في حال توقف السباق مع العلم الأحمر ولم يُستأنف، لكن في هذه الحالة تم استئناف السباق، وبالتالي تم منح النقاط الكاملة للسائقين.

وذهب المركز الثاني على المسار إلى شارل لوكلير الذي عانى بشكلٍ كبيرٍ بعد سلسلة من اللفّات الجيّدة الأولى، لكنّ تلقيه لعقوبة لقاء خروجه عن المسار في المنعطف الأخير وبقائه أمام سيرجيو بيريز تسبّب في تراجعه إلى المركز الثالث خلف المكسيكي.

وصمد إستيبان أوكون بشراسة أمام هجمات لويس هاميلتون المتواصلة ليضمن المركز الرابع كأفضل البقيّة.

أمّا فيتيل وبالرغم من حادثته المبكّرة فقد آتت مجازفته المبكّرة بالانتقال إلى إطارات "انترميديت" أكلها ليضمن الألماني المركز السادس ضمن آخر مشاركاته في سوزوكا.

واستعاد فرناندو ألونسو المركز السابع في اللفّة الأخيرة بعد أن جازف وأجرى توقّفًا إضافيًا على عكس البقيّة حوله، وكاد الإسباني أن يتجاوز فيتيل عند خطّ النهاية ولم تفصل بينهما سوى 0.011 ثانية.

وذهب المركز الثامن إلى جورج راسل الذي تقدّم على نيكولاس لاتيفي، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

جاءت الأمطار قبل بداية السباق لتخلط كلّ الأوراق، لكن بالنظر إلى عدم وجود برك مياهٍ عالقة، فقد كان ذلك يعني انطلاق الجميع على إطارات "انترميديت".

وفي حين أنّ لوكلير قدّم الانطلاقة الأفضل وتواجد جنبًا إلى جنب مع فيرشتابن، إلّا أنّ الأخير أخّر الكبح بشكلٍ جريء على الخطّ الخارجي من المنعطفين الأوّل والثاني وتمكّن من استعادة صدارته.

في الأثناء نجح بيريز في الإطاحة بساينز، وتبخّرت جهود الأخير لاستعادة مركز منصّة التتويج عندما تعرّض لحادثٍ بعد انزلاقه لوحده في اللفّة الأولى واصطدام القسم الخلفي لسيارته بالحاجز الجانبي.

واستمرّت الفوضى في اللفّة الأولى عندما واجه أليكسندر ألبون مشكلة تقنيّة واضطرّ لإيقاف سيارته بجوار المسار، بينما حدث احتكاكٌ قبل المنعطف الأوّل بين ألونسو وفيتيل انزلق على إثره الأخير وتراجعه إلى آخر الترتيب قائلًا: "لقد ضربني ألونسو بشكلٍ سيّئٍ جدًا".

وكان بيير غاسلي غاضبًا بعد أن مرّ بجوار رافعة على المسار، وقال: "ما هذا على المسار، هذا غير مقبول، كان يُمكن أن أقتل نفسي جراء ذلك" في ظلّ الرؤية الضعيفة للغاية على المسار.

وبعد اعتماد سيارة الأمان فورًا، قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر في نهاية اللفّة الثانية، خاصة مع تزايد حدّة الأمطار، وكان الترتيب حينها كالتالي: فيرشتابن، لوكلير، بيريز، أوكون، هاميلتون، ألونسو، راسل، ريكاردو، تسونودا وشوماخر.

وفي حين بدا أنّ إدارة السباق قرّرت استئنافه بعد مرور أكثر من نصف ساعة، إلّا أنّ ذلك القرار أُلغي مع تواصل الأمطار.

وبعد توقيف ساعة السباق طوال تلك الفترة، شرعت إدارة السباق في احتساب التوقيت بعد مرور ساعة من موعد البداية الأصليّة، وهو ما كان يعني عدم إكمال كلّ مسافة السباق في جميع الأحوال.

وقرّرت إدارة السباق استئناف الحركة أخيرًا خلف سيارة الأمان مع تبقي 48 دقيقة في عدّاد ساعة السباق، حيث عاد الجميع على إطارات "فول ويت" هذه المرّة.

وأورد مختلف السائقين أنّ حالة المسار أفضل من السابق عندما سُئلوا من قبل فرقهم، وذلك بالرغم من تذمّر بعضهم بشأن ضعف مستويات الرؤية.

وبعد ثلاث لفّات خلف سيارة الأمان، أُطلق العنان للسائقين للتسابق أخيرًا مع تبقي أقلّ من 40 دقيقة، وتمكّن فيرشتابن من الحفاظ على الصدارة أمام لوكلير في ظلّ ابتعادهما سريعًا عن بيريز الثالث.

بالتوازي مع ذلك أقدم فيتيل ونيكولاس لاتيفي على الدخول فورًا إلى خطّ الحظائر للانتقال إلى إطارات "انترميديت"، وتلاهما نوريس وبوتاس في اللفّة التالية.

وبالرغم من أنّ وتيرة فيتيل ولاتيفي كانت جيّدة، إلّا أنّ مهندس هاميلتون قال له أنّهما يخسران الوقت، في ظلّ قول البريطاني بأنّ هذه الظروف "لا تتناسب معها سوى إطارات فول ويت".

وأقدم فيرشتابن ولوكلير على التوقّف في نهاية اللفّة التالية وهو ما دفع كذلك معظم المتصدّرين للدخول ما عدا ألونسو الذي ورث الصدارة أمام ريكاردو وشوماخر.

وتوقّف ألونسو وريكاردو في اللفّة التالية، بينما تجاوز فيرشتابن شوماخر ليستعيد صدارته، وذلك في ظلّ محاولة هاس الإبقاء عليه على الحلبة بانتظار إمكانيّة دخول سيارة الأمان والحصول على وقفة مجانيّة.

وتجاوز لوكلير شوماخر إثر ذلك ليستعيد مركزه الثاني، لكنّ الفارق بينه وبين فيرشتابن اتّسع إلى أكثر من 4.5 ثانية بحلول تلك المرحلة.

وفي حين أنّه قلّص ذلك الفارق قليلًا في اللفّتين التاليتين، إلّا أنّه بدأ بخسارة الكثير من الوقت بالمقارنة مع فيرشتابن الذي كان صاحب الوتيرة الأسرع من دون منازع، بينما كان بيريز بصدد تقليص الفارق مع سائق فيراري.

وسأل لوكلير مهندسه كم سيخسر من مركزٍ في حال توقّف، فأخبره بأنّه سيخسر خمسة مراكز.

وبدأ العديد من السائقين بالتفكير في التوقّف في تلك المرحلة، وكانت هناك معركة حامية جارية بين هاميلتون وأوكون على المركز الرابع، وبالرغم من أفضليّة هاميلتون في المنعطفات، إلّا أنّ سرعة ألبين القصوى كانت حاسمة لصالح أوكون.

وواصل مهندس بيريز حثّ سائقه لتقليص الفارق مع لوكلير، وبالفعل أصبح ضمن مجال ثانية مع تبقي 9 دقائق على النهاية، وبدأ بالضغط عليه بقوّة حينها.

والتهبت المعركة بينهما في اللفّة الأخيرة وكاد أن يقع احتكاكٌ بينهما، لكنّ لوكلير ارتكب خطأ في المنعطف المزدوج الأخير وعاد إلى المسار وبقي أمام بيريز ليعبر خطّ النهاية ثانيًا، وكان من المرجّح أنه يتمّ التحقيق في الواقعة.

وبالفعل تمّ تأكيد تلقيه لعقوبة 5 ثوانٍ سريعًا بالنظر إلى كسبه أفضليّة بخروجه عن المسار، وهو ما أطاح به إلى المركز الثالث في النهاية.

نتيجة السباق: