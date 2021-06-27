فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"

كانت التوقعات كبيرةً قبل السباق: هل سيتمكّن فيرشتابن من الحفاظ على أفضليته على الانطلاقة أم أنّ هاميلتون المنطلق من المركز الثاني سيتمكّن من فعل شيءٍ ما يُعيد زمام الأمور لصالح فريقه مرسيدس؟

ولكن على لأرجح درس السائق الهولندي سيناريوهات الانطلاقة من جميع جوانبها في رأسه لساعاتٍ قبل بداية السباق، حيث وضع سيارته في المكان المناسب عبر توجهه إلى خطّ التسابق الداخلي على المنعطف الأوّل مانعًا هاميلتون من أيّ حركة أو فرصة من أجل التقدّم على غرار ما حدث في الجولة الماضية في فرنسا.

وتصدّر فيرشتابن السباق منذ بدايته وحتى نهايته من دون اقتراب هاميلتون منه على الإطلاق إذ كان سائق ريد بُل مرتاحًا للغاية داخل سيارته ليُحرز فوزه الرابع في الموسم والثالث له على حلبة ريد بُل رينغ والـ 14 في مسيرته الاحترافية.

وقد عزّز فيرشتابن بذلك من صدارته لترتيب بطولة السائقين بفارق 18 نقطة عن منافسه هاميلتون.

وبفارق أكثر من 35 ثانية حلّ هاميلتون في المركز الثاني حيث توقف سائق مرسيدس قبل لفتَين من النهاية من في محاولةٍ لتسجيل أسرع لفة وهو ما نجح في فعله من أجل الحصول على نقطة إضافية ضمن معركته على اللّقب مع فيرشتابن.

وجاء فالتيري بوتاس في المركز الثالث متقدمًا على سيرجيو بيريز ولاندو نوريس.

المركز السادس كان من نصيب كارلوس ساينز حيث حلّ أمام زميله شارل لوكلير الذي قام بسلسلة من التجاوزات الرائعة في النهاية، بينما أكمل الثلاثي لانس سترول، فرناندو ألونسو ويوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ فيرشتابن على صدارته للسباق أمام هاميلتون ونوريس، فيما انسحب بيير غاسلي من السباق مع نهاية اللّفة الأولى بعد احتكاكه بسيارة شارل لوكلير حيث تعرّض لانثقاب في الإطار الخلفي الأيسر أدّى إلى تراجعه في الترتيب ليحتكّ بوقتٍ لاحق بسيارة ويليامز ويُلحق ضررًا في جهاز التعليق الخلفي على سيارته.

وفي اللّفة العاشرة تمكّن بيريز من تجاوز نوريس ليتقدّم إلى المركز الثالث، فيما خسر الأخير مركزًا إضافيًا في اللّفة التالية لصالح بوتاس.

وكاد هاميلتون أن يفقد السيطرة على سيارته على المنعطف الخامس خلال اللّفة 25.

توقفات سائقي المقدمة افتتحها سيرجيو بيريز في اللّفة 27 حيث توقف بوتاس خلفه بلفة إذ نجح الأخير في تجاوز سائق ريد بُل ليتقدّم إلى المركز الثالث.

أمّا هاميلتون فتوقف في اللّفة 29 بينما تبعه فيرشتابن خلفه مباشرةً في اللّفة التي تلتها؛ ونتيجةً لذلك، وبعد التوقفات كان الترتيب كالآتي: فيرشتابن، هاميلتون (+ 4 ثوانٍ)، بوتاس (+22 ثانية) وبيريز (25.1 ثانية).

وقد سأل هاميلتون فريقه "هل عليّ إدارة الإطارات أكثر"، فردّ عليه مهندسه قائلاً "نحن نفكّر بشيءٍ آخر، حاول الآن تقليص الفارق مع فيرشتابن" – وهنا تساءَل البعض ما إذا كان هاميلتون سيعتمد استراتيجية التوقفين.

وأقدم لوكلير على سلسلة من التجاوزات الشيّقة في الثلث الأخير من السباق متجاوزًا فيتيل، تسونودا، ألونسو وسترول ليصل إلى المركز السادس.

واختار فريق ريد بُل استدعاء بيريز مع بقاء 15 لفّة على النهاية لمنحه إطارات "ميديوم" جديدة لمحاولة اللحاق ببوتاس وتجاوزه في النهاية، وفي حين أنّ المكسيكي كان أسرع بكثير من سائق مرسيدس إلّا أنّ الوقت لم يُسعفه واحتاج ربّما للفّة إضافيّة لتجاوزه وانتزاع المركز الثالث في النهاية.

كما استدعت مرسيدس هاميلتون في اللفّة ما قبل الأخيرة لمنحه إطارات "سوفت" لينجح عليها في تسجيل أسرع لفّة والظفر بالنقطة الإضافيّة.

نتيجة السباق: