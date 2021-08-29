فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار

تواصلت الأمطار الغزيرة اليوم الأحد وكانت قويّة لدرجة باغتت فيها سيرجيو بيريز أثناء لفّة توجّهه نحو شبكة الانطلاق ما تسبّب في انسحابه من السباق حتّى قبل بدايته.

وبعد أن اختارت بدء السباق خلف سيارة الأمان، قرّرت إدارة السباق تأجيل الانطلاقة في ثلاث مناسبات، لتبدأ لفّة التحمية أخيرًا بعد 25 دقيقة من موعدها الأصلي خلف سيارة الأمان.

وتذمّر الجميع من ضعف مستويات الرؤية بسبب الرذاذ الكثيف الصادر عن السيارات التي في الأمام.

وبعد لفّتين خلف سيارة الأمان، تقرّر رفع العلم الأحمر وعودة السيارات إلى خطّ الحظائر، حيث قال دانيال ريكاردو: "هذا هو الخيار الصائب" بالنظر إلى خطورة الوضع.

واستمرّ التوقّف حينها لفترة طويلة في ظلّ تواصل الأمطار الغزيرة في ظلّ وجود حيّز الساعات الثلاث الذي تفرضه القوانين منذ ساعة بدء السباق حتّى انتهائه. بالتوازي مع ذلك واصل فريق ريد بُل العمل على تصليح سيارة بيريز كون القوانين تسمح له ببدء السباق من آخر صفّ السيارات في نهاية خطّ الحظائر وفق ما أكّده مدير السباق مايكل ماسي لفريق ريد بُل ولفريق مرسيدس الذي استفسر عن ذلك.

ومع تواصل التأجيل، قرّرت إدارة السباق إيقاف العدّاد مع بقاء ساعة من الساعات الثلاث، وأعلنت عن نيّتها خوض سباقٍ بمدّة ساعة حالما تسمح الأحوال الجويّة بذلك.

وجاء الفرج أخيرًا عندما أعلنت إدارة السباق عند استئنافه على الساعة الـ 18:17 دقيقة بالتوقيت المحلي أي بعد توقّف دام قرابة الثلاث ساعات.

واستؤنف السباق خلف سيارة الأمان مع ساعة في العدّاد مثلما أُعلن سابقًا، وتمكّن بيريز من الانضمام في آخر الركب.

لكن بعد إكمال لفّتين كاملتين خلف سيارة الأمان، قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر مجدّدًا وإيقاف السباق.

نتيجة لذلك أُكملت أكثر من لفّتين في السباق، وهو ما يسمح بمنح نصف النقاط المتاحة بالنظر إلى عدم إكمال ثلاثة أرباع مسافة السباق.

وتقرّر في النهاية عدم استئناف السباق بالفعل ومنح نصف النقاط، ليدخل بذلك فيرشتابن التاريخ كفائزٍ بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد بعد الاقتصار على مسافة 21.012 كلم جاءت كلّها خلف سيارة الأمان ليُكسر بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 52.920 كلم ضمن جائزة أستراليا الكبرى 1991.

وسيحصل فيرشتابن على 12.5 نقطة تُضاف إلى رصيده في البطولة، في حين أحرز جورج راسل أفضل نتيجة له بحلوله ثانيًا ضامنًا منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد، بينما أكمل لويس هاميلتون ترتيب الثلاثة الأوائل.

وذهب المركز الرابع إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على سيباستيان فيتيل وبيير غاسلي وإستيبان أوكون.

وكسب شارل لوكلير ونيكولاس لاتيفي وكارلوس ساينز الإبن مركزًا إضافيًا نتيجة حادث بيريز ليُكملوا ترتيب العشرة الأوائل.

وحقّق بذلك فريق ويليامز النقاط النقاط عبر سيارتَيه معًا للسباق الثاني على التوالي بعد نتيجة سباق المجر القويّة.

نتيجة السباق: