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فيرشتابن يُفلت من العقوبة حيال واقعة خطّ مخرج الحظائر في سباق تركيا

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فيرشتابن يُفلت من العقوبة حيال واقعة خطّ مخرج الحظائر في سباق تركيا

أفلت ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل من العقوبة بعد التحقيق في عبوره على الخطّ الأبيض عند مخرج خطّ الحظائر خلال سباق جائزة تركيا الكبرى.

عادة ما تسبّب هكذا خروقات في عقوبة 5 ثوانٍ، وهو ما كان يعني تراجعه خلف زميله أليكسندر ألبون.

وأظهرت شاشات التلفاز فيرشتابن يعبر على الخطّ، لكن بعد مراجعة عدّة زوايا، اعتبر السائقون أنّ الأدلّة المتوافرة ليست قاطعة، لهذا السبب لم يتمّ توجيه عقوبة.

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كما لم يتّخذ المراقبون أيّ إجراء بحقّ فريق هاس لتسريحه غير الآمن لكيفن ماغنوسن.

وكان الدنماركي قد طُلب منه إيقاف سيارته بعد وقفة صيانته عندما اعتقد الفريق بأنّه لم يقم بتثبيت إطاره بشكلٍ جيّد، وتمّ دفعه سيارته إلى الخلف وانسحب من السباق.

وبعد حديث ممثّلي الفريق إلى المراقبين فقد تقرّر بأنّ ذلك لم يكن تسريحًا غير آمن.

أمّا الواقعة الثالثة فقد كانت تلك التي جمعت نيكولاس لاتيفي برومان غروجان، وتمّ توجيه تأنيبٍ للكندي، وهو الأوّل له هذا الموسم.

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