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فيرشتابن يُفصح عن رأيه حيال وتيرة مرسيدس القوية مؤخراً

من قبل:
, محرر

يرى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أن قوة مرسيدس التي برزت مؤخراً لا تعود فقط إلى محركها، وأن ربط ذلك بأداء المحرك لا يمنح الصورة الكاملة.

فيرشتابن يُفصح عن رأيه حيال وتيرة مرسيدس القوية مؤخراً

بالنسبة إلى ماكس فيرشتابن فإنه لا يرى أن قوة مرسيدس الحالية تعود فقط إلى المحرك. حيث أشار إلى أن فريقه ريد بُل لن يجلب أية "تحديثات كبيرة" في أواخر الموسم.

وبالرغم من أنه استعاد صدارة الترتيب العام بفارق ست نقاط أمام لويس هاميلتون بعد جولة تركيا التي أنهاها بالبريطاني خامساً، لكن ريد بُل لم تخفِ قلقها من وتيرة مرسيدس التي أظهرتها مؤخراً.

وبينما كان سباق اسطنبول خاصاً نظراً لطبيعة المسار والظروف الجوية التي صاحبت السباق، لكن بات من الواضح أن العلامة النمساوية لم تعد تحظى بالأفضلية التي أظهرتها قبل العطلة الصيفية.

ويبدو أن الحزمة التي قدمتها مرسيدس في سيلفرستون وفهمها منذ ذلك الحين، قد لعبا الدور الكبير في تحسن الأداء لسيارة مرسيدس.

كما أن الشائعات كذلك تناولت إمكانية تحقيق مرسيدس لاكتشاف جديد في محركها يفسّر سرعتها القصوى مؤخراً، بشكل خاص من قبل كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

لكن فيرشتابن، شكّك حقاً بهذه النظرية، ضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

فقال: "أعتقد أنه من السهل القول بأن المحرك هو سبب دفعة الأداء تلك. بالطبع لديهم محرك قوي جداً، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً".

وأكمل: "لقد كانوا أقوياء جداً خلال السباقات الأخيرة، وأنا أدرك أن أوستن ستكون حلبة مناسبة لسيارتهم. لكننا كذلك حققنا بعض النتائج الجيدة هناك كذلك، لذا علينا الانتظار لنرى".

وتابع: "في تركيا، كانت الجولة جيدة لكن مستويات تماسك الاسفلت كانت مرتفعة جداً وكانت طريقة التعامل مع السيارة مختلفة بعض الشيء بسبب ذلك".

وأردف: "أعتقد أننا تعلمنا بعض الدروس وسنرى كيف ستسير الأمور في أوستن".

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ومع اقتراب موسم 2022 أكثر وأكثر بقوانينه الثورية الجديدة، فإن تركيز الفرق بات ينحصر على ذلك، بينما تحاول ريد بُل التشبّث في موقعها قدر الإمكان لمواصلة المعركة على لقب 2021.

"يتعلق الأمر بفهم السيارة أكثر. محاولة تحسين الوتيرة. ما أعنيه أن الأمر لا يتعلق فقط بتحسينات الانسيابية للسيارة" قال فيرشتابن.

وأكمل: "يتعلق الأمر كذلك بالإطارات. يمكن تغيير بعض الأمور لناحية التعامل مع السيارة. وعلاوة على ذلك هناك أمور تتعلق بالإعدادات والتحضيرات التي نقوم بها في كل جولة".

واسترسل: "هناك أمور تؤثر على السيارة، يمكننا تحسينها. سنحاول المواصلة بنفس الزخم".

من جهة أخرى، يبدو أن سيارة ريد بُل لن تتلقى المزيد من التحديثات أو التغييرات الكبيرة كما حصل في النصف الأول للموسم عندما كانت العلامة النمساوية تعدل السيارة في كل جولة تقريباً.

فقال فيرشتابن: "من الواضح أنك تحاول على الدوام فهم السيارة بشكل أفضل كل جولة".

وتابع: "لا يهم إن خسرت أم فزت أو إن كنت متأخراً خلف فريق معين، هناك على الدوام أمور يمكن تحسينها".

واختتم: "بالطبع ومع الاقتراب من نهاية الموسم، فلن تكون هناك حقاً أية تحديثات كبيرة للسيارة".

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