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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثانية في بلجيكا

سجّل ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا بأريحيّة كبيرة جدًا على غريمه شارل لوكلير سائق فيراري.

فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثانية في بلجيكا

على إثر الأمطار التي تهاطلت في نهاية التجارب الحرّة الأولى، كانت الحلبة جافة في المجمل، بالرغم من أنّ كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري قال: "الحلبة رطبة أكثر من المتوقّع".

وواصل السائقون اكتشاف حدود المسار، حيث خرج ساينز قليلًا عن المسار قائلًا: "بعض الرالي هنا".

أمّا ماكس فيرشتابن فقد قال: "طبقة حماية حاجب خوذتي علقت في نظام التعليق الخلفي".

في المقابل عانى جورج راسل على صعيد إطاراته، حيث قال: "لا يُمكنني تحمية الإطارات مطلقًا".

وانتقل السائقون إلى إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة للتجارب التأهيليّة.

وحلّق فيرشتابن حينها في عالمه الخاص بوتيرة خياليّة، خاصة في المقطع الأوسط، حيث سجّل الهولندي الزمن الأسرع البالغ 1:45.507 دقيقة.

وتفوّق سائق ريد بُل بـ 0.862 ثانية على غريمه لوكلير وذلك في ظلّ وجود الفارق الأكبر بينهما في المقطع الثاني.

وذهب المركز الثالث إلى لاندو نوريس، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من فيرشتابن المتصدّر.

بدوره أحدث لانس سترول مفاجأة نوعًا ما بحلوله رابعًا أمام ساينز بفارق 0.014 ثانية.

وحلّ لويس هاميلتون سادسًا، وكاد البريطاني أن ينزلق أثناء محاكاته للمسافات الطويلة بعد عودة زخّات المطر مجدّدًا.

أمّا فرناندو ألونسو فقد وضع سيارة ألبين في المركز السابع أمام راسل، في حين أكمل دانيال ريكاردو وسيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

وأثّرت الأمطار على محاكاة السائقين للسباق، حيث كانت الانزلاقات حاضرة بقوّة وهو ما حال دون الحصول على فكرة واضحة حول ترتيب الوتيرة، وقال فيرشتابن متذمّرًا: "زخّات الأمطار كثيرة يا رجل"، وعاد معظم السائقين إلى خطّ الحظائر حينها، إلى حين الدقيقة الأخيرة للعودة إلى المسار والتدرّب على الانطلاقة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 20 1:45.507     238.983
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:46.369 0.862 0.862 237.046
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 17 1:46.589 1.082 0.220 236.557
4 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 16 1:46.635 1.128 0.046 236.455
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:46.649 1.142 0.014 236.424
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 18 1:46.893 1.386 0.244 235.884
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 19 1:46.975 1.468 0.082 235.703
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 22 1:47.042 1.535 0.067 235.556
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 18 1:47.255 1.748 0.213 235.088
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 15 1:47.346 1.839 0.091 234.889
11 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 15 1:47.520 2.013 0.174 234.508
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 21 1:47.617 2.110 0.097 234.297
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 16 1:47.658 2.151 0.041 234.208
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 19 1:47.782 2.275 0.124 233.938
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 19 1:47.867 2.360 0.085 233.754
16 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 21 1:47.944 2.437 0.077 233.587
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 19 1:48.208 2.701 0.264 233.017
18 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 21 1:48.419 2.912 0.211 232.564
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 14 1:48.612 3.105 0.193 232.151
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 23 1:49.941 4.434 1.329 229.344
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فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثانية في بلجيكا
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فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثانية في بلجيكا

سجّل ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا بأريحيّة كبيرة جدًا على غريمه شارل لوكلير سائق فيراري.

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