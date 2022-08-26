فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثانية في بلجيكا

على إثر الأمطار التي تهاطلت في نهاية التجارب الحرّة الأولى، كانت الحلبة جافة في المجمل، بالرغم من أنّ كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري قال: "الحلبة رطبة أكثر من المتوقّع".

وواصل السائقون اكتشاف حدود المسار، حيث خرج ساينز قليلًا عن المسار قائلًا: "بعض الرالي هنا".

أمّا ماكس فيرشتابن فقد قال: "طبقة حماية حاجب خوذتي علقت في نظام التعليق الخلفي".

في المقابل عانى جورج راسل على صعيد إطاراته، حيث قال: "لا يُمكنني تحمية الإطارات مطلقًا".

وانتقل السائقون إلى إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة للتجارب التأهيليّة.

وحلّق فيرشتابن حينها في عالمه الخاص بوتيرة خياليّة، خاصة في المقطع الأوسط، حيث سجّل الهولندي الزمن الأسرع البالغ 1:45.507 دقيقة.

وتفوّق سائق ريد بُل بـ 0.862 ثانية على غريمه لوكلير وذلك في ظلّ وجود الفارق الأكبر بينهما في المقطع الثاني.

وذهب المركز الثالث إلى لاندو نوريس، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من فيرشتابن المتصدّر.

بدوره أحدث لانس سترول مفاجأة نوعًا ما بحلوله رابعًا أمام ساينز بفارق 0.014 ثانية.

وحلّ لويس هاميلتون سادسًا، وكاد البريطاني أن ينزلق أثناء محاكاته للمسافات الطويلة بعد عودة زخّات المطر مجدّدًا.

أمّا فرناندو ألونسو فقد وضع سيارة ألبين في المركز السابع أمام راسل، في حين أكمل دانيال ريكاردو وسيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

وأثّرت الأمطار على محاكاة السائقين للسباق، حيث كانت الانزلاقات حاضرة بقوّة وهو ما حال دون الحصول على فكرة واضحة حول ترتيب الوتيرة، وقال فيرشتابن متذمّرًا: "زخّات الأمطار كثيرة يا رجل"، وعاد معظم السائقين إلى خطّ الحظائر حينها، إلى حين الدقيقة الأخيرة للعودة إلى المسار والتدرّب على الانطلاقة.

نتيجة الحصّة: