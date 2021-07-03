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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثالثة في النمسا

تفوّق الهولندي ماكس فيرشتابن على ثنائيّ مرسيدس بأريحيّة كبيرة مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة من جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.

فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثالثة في النمسا

واصل السائقون اختبار إطارات بيريللي التجريبيّة في التجارب الحرّة الثالثة تمهيدًا لاستخدامها ضمن جائزة بريطانيا الكبرى بعد أسبوعين.

نتيجة لذلك لم تكن أزمنة بداية الحصّة بتلك التنافسيّة بالمقارنة مع أزمنة الجمعة.

وكاد سائقا فيراري أن يتعرّضا لحادثَين منفصلين بخروجهما عن المسار، خاصة شارل لوكلير بعد عبوره على الحصى عند المنعطف الخامس، لكنّه تمكّن من السيطرة على سيارته، بينما قال كارلوس ساينز الإبن: "توقّفت الإطارات عن العمل في المقطع الأخير".

وقال مهندس هاميلتون عبر اللاسلكي إثر محاولته السريعة الأولى: "أنت في المركز الثاني بفارق نصف ثانية عن فيرشتابن، أغلب الفارق على الخطوط المستقيمة".

وواصل فيرشتابن التحليق خلال الطلعة الثانية وكانت أغلب أفضليّته في المقطعين الثاني والثالث، حيث نجح في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:04.591 دقيقة.

وتفوّق الهولندي بأكثر من نصف ثانية عن أقرب ملاحقيه فالتيري بوتاس، في حين تواجد هاميلتون ثالثًا على بُعد حوالَي 7 أعشارٍ من الثانية.

وقال مهندس هاميلتون أنّ البريطاني كان ليتواجد ضمن مجال أربعة أعشارٍ من الثانية خلف فيرشتابن لو جمع أسرع مقاطعه معًا، لكنّ ذلك الفارق يبقى كبيرًا.

وتواجد بيير غاسلي على بُعد 0.003 ثانية فقط عن هاميلتون في المركز الرابع، وتقدّم على أنطونيو جيوفينازي وساينز اللذين لم تفصل بينهما سوى 0.002 ثانية.

وذهب المركز السابع إلى سيرجيو بيريز الذي تقدّم على ألونسو، في حين كان المركز التاسع من نصيب لوكلير الذي لم يُحسّن زمنه كثيرًا على مجموعة الإطارات الثانية بعد معاناته من بعض مشاكل التوازن.

وأكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل في يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ 34.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 15 1:04.591     240.665
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 22 1:05.129 0.538 0.538 238.677
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:05.277 0.686 0.148 238.135
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:05.280 0.689 0.003 238.125
5 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 27 1:05.345 0.754 0.065 237.888
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 29 1:05.347 0.756 0.002 237.880
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 20 1:05.396 0.805 0.049 237.702
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 23 1:05.434 0.843 0.038 237.564
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 35 1:05.484 0.893 0.050 237.383
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 22 1:05.542 0.951 0.058 237.173
11 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 19 1:05.546 0.955 0.004 237.158
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 23 1:05.561 0.970 0.015 237.104
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 22 1:05.674 1.083 0.113 236.696
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 23 1:05.694 1.103 0.020 236.624
15 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 23 1:05.700 1.109 0.006 236.602
16 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 1:05.725 1.134 0.025 236.512
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 31 1:05.747 1.156 0.022 236.433
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 26 1:06.078 1.487 0.331 235.249
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:06.105 1.514 0.027 235.153
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 28 1:06.289 1.698 0.184 234.500
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