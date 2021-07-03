فيرشتابن يُغرّد وحيدًا في التجارب الحرّة الثالثة في النمسا

واصل السائقون اختبار إطارات بيريللي التجريبيّة في التجارب الحرّة الثالثة تمهيدًا لاستخدامها ضمن جائزة بريطانيا الكبرى بعد أسبوعين.

نتيجة لذلك لم تكن أزمنة بداية الحصّة بتلك التنافسيّة بالمقارنة مع أزمنة الجمعة.

وكاد سائقا فيراري أن يتعرّضا لحادثَين منفصلين بخروجهما عن المسار، خاصة شارل لوكلير بعد عبوره على الحصى عند المنعطف الخامس، لكنّه تمكّن من السيطرة على سيارته، بينما قال كارلوس ساينز الإبن: "توقّفت الإطارات عن العمل في المقطع الأخير".

وقال مهندس هاميلتون عبر اللاسلكي إثر محاولته السريعة الأولى: "أنت في المركز الثاني بفارق نصف ثانية عن فيرشتابن، أغلب الفارق على الخطوط المستقيمة".

وواصل فيرشتابن التحليق خلال الطلعة الثانية وكانت أغلب أفضليّته في المقطعين الثاني والثالث، حيث نجح في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:04.591 دقيقة.

وتفوّق الهولندي بأكثر من نصف ثانية عن أقرب ملاحقيه فالتيري بوتاس، في حين تواجد هاميلتون ثالثًا على بُعد حوالَي 7 أعشارٍ من الثانية.

وقال مهندس هاميلتون أنّ البريطاني كان ليتواجد ضمن مجال أربعة أعشارٍ من الثانية خلف فيرشتابن لو جمع أسرع مقاطعه معًا، لكنّ ذلك الفارق يبقى كبيرًا.

وتواجد بيير غاسلي على بُعد 0.003 ثانية فقط عن هاميلتون في المركز الرابع، وتقدّم على أنطونيو جيوفينازي وساينز اللذين لم تفصل بينهما سوى 0.002 ثانية.

وذهب المركز السابع إلى سيرجيو بيريز الذي تقدّم على ألونسو، في حين كان المركز التاسع من نصيب لوكلير الذي لم يُحسّن زمنه كثيرًا على مجموعة الإطارات الثانية بعد معاناته من بعض مشاكل التوازن.

وأكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل في يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ 34.

نتيجة الحصّة: