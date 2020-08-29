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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يعتقد بأنّ نفاد الطاقة لم يُكلّفه المركز الثاني في تصفيات سبا

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فيرشتابن يعتقد بأنّ نفاد الطاقة لم يُكلّفه المركز الثاني في تصفيات سبا
من قبل:

لا يعتقد ماكس فيرشتابن بأنّ نفاد طاقة بطاريّته في نهاية لفّته الأخيرة في التصفيات قد كلّفه المركز الثاني على شبكة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.

بعد لحظات من إكماله للفّته، أُعلم فيرشتابن عبر اللاسلكي بأنّه خسر المركز الثاني لصالح فالتيري بوتاس بفارق 0.015 ثانية فقط.

وعبّر فيرشتابن عن إحباطه حينها، قبل أن يُضيف: "نفدت الطاقة مبكّرًا قليلًا".

لكن في حين أنّه يعني أنّ تمتّع بالمزيد من الطاقة في نهاية اللفّة كان ليُحدث الفارق ربّما، فإنّ سائق ريد بُل يعتقد بأنّ طريقة استغلال طاقة البطاريّة في المراحل الأولى من اللفّة كانت لا تزال تمثّل السبيل الأمثل.

وقال الهولندي: "تُحاول بالطبع إدارة الطاقة على مدار اللفّة، لكنّني أعتقد بأنّ ما قمت به هو السبيل الأمثل للحصول على أفضل لفّة".

وأضاف: "عندما تحظى بخروجٍ ضعيف من المنعطف الأخير، فإنّك تشعر بأنّ المحرّك لا يتسارع بشكلٍ طبيعيّ، كون الطاقة قد نفدت".

وأردف: "لكنّك استخدمت تلك الطاقة على الأرجح في مكانٍ آخر. ربّما لو عدت إلى البيانات فسأجد بأنّ ما قمت به هو الطريقة الأسرع، لكنّه يبقى شعورًا غريبًا في بعض الأحيان".

وبالرغم من تفريطه في فرصة فصل سيارتَي مرسيدس على شبكة الانطلاق، قال فيرشتابن أنّه لا يزال متشجّعًا للغاية حيال مدى قربه من أبطال العالم.

وقال: "توقّعنا أن نصل إلى هنا وأن لا تكون هذه الحلبة الأسهل لنا بالنظر إلى كلّ هذه الخطوط المستقيمة الطويلة. لكنّني أعتقد بأنّنا تمكّنا من إيجاد توازنٍ جيّد للسيارة مباشرة عندما بدأنا الحصّة الأولى، ساعدنا ذلك بالتأكيد".

وأضاف: "كانت عطلة نهاية أسبوعٍ إيجابيّة بالتأكيد، ولم تكن هناك الكثير من الأمور للتذمّر بشأنها. أعتقد بأنّ هذه التصفيات شهدت الفارق الأصغر بيننا وبين مرسيدس إن لم أكن مخطئًا، وجاء ذلك على حلبة لم نتوقّع أن يحدث فيها ذلك، لذا أجل، أنا سعيدٌ جدًا بذلك. أعتقد بأنّ التصفيات سارت على نحوٍ سلس".

وبالرغم من أنّ ريد بُل كانت أقرب من مرسيدس على صعيد وتيرة السباق بالمقارنة مع التصفيات، فإنّ فيرشتابن لا يزال متشكّكًا في قدرته على منافسة لويس هاميلتون في السباق.

وقال: "إن نظرتم إلى الفارق مع لويس، فلا أعتقد بأنّنا سنُصبح أقرب فجأة في السباق ونبدأ بمنافسته".

وأردف: "لكن لا تعمل مطلقًا. وفي حال تقلّبت الأحوال الجويّة فآمل أن ندخل في المعركة ويُصعّب ذلك مهمّة الجميع. خاصة على هذه الحلبة التي في حال تقلّبت فيها الأحوال الجويّة فإنّ الوضع يُصبح ممتعًا كثيرًا".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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