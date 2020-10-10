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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ

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فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ
من قبل:
, محرر

أقرّ ماكس فيرشتابن شعوره بخيبة أمل إثر خسارته قطب الانطلاق الأول لصالح مرسيدس في تصفيات جائزة إيفل الكبرى، وذلك بعدما أثّر ضعف في الاستجابة للانعطاف على محاولته الأخيرة.

برز فيرتشابن سائق ريد بُل كتهديد حقيقي على مرسيدس في المنافسة على اعتلاء قمة جدول الأزمنة في التصفيات، حيث كان الهولندي الأسرع خلال محاولته الأولى في القسم الأخير.

لكنّه لم يتمكّن من استخلاص وتيرة كافية خلال لفته الأخيرة، إذ سمح ذلك لثنائي مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون بالتقدم عليه من جديد ليكتفي بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق.

وعلى الرُغم من سعادته بأنّه كان أقرب من المتوقع من فريق مرسيدس المهيمن، لكنّ فيرشتابن اعترف بشعوره أنّ فرصة قد تسللت من بين يديه لينطلق أولًا في الغد.

حيث قال: "نعم، كانت تصفيات مثيرة. كان اليوم كذلك مزدحمًا للغاية بالنسبة للجميع بعد إلغاء تجارب الأمس".

وأضاف: "أعتقد بأنّها كانت تصفيات جيّدة وخصوصًا في القسم الثالث، لكن وعندما كنت بحاجة لأفضل وتيرة من السيارة، بدأت بمواجهة ضعف في الاستجابة للانعطاف، وعندما يحدث ذلك ضمن ظروف باردة، تعاني من تحبّب على الإطارات الأمامية وتتآكل سريعًا، وهو ما كلّفني بعض الوقت في محاولتي الأخيرة".

وتابع: "لكن أعتقد أنّنا إجمالًا بتنا أقرب من مرسيدس، وهو أمر إيجابي للغاية في اعتقادي. لذلك أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، حيث كنت أتوقّع أكثر من ذلك، لكن هكذا هو الحال. أعتقد ما يزال بمقدوري أن أكون سعيدًا بالنتيجة في النهاية".

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وبالحديث عن مدى التقدم الذي حققته السيارة خلال التصفيات، أوضح فيرشتابن أنّ ضعف الاستجابة للانعطاف بدا بأنّه يتفاقم مع مُضي الوقت في الحصة.

فقال: "لا أحبّ ضعف الاستجابة للانعطاف، لكن عندما تكون هذه الحلبة باردة كذلك، فإنّها لا تناسبنا في التصفيات. كان الوضع جيّدًا في البداية، ومن ثمّ تراجعنا بعض الشيء".

واختتم: "لا يُمكنك أن تحافظ على سرعتك في منتصف المنعطف عندما تواجه ضعفًا في الاستجابة للانعطاف، وبالتالي تخسر الوقت. لكنّها ما تزال تصفيات جيّدة، وأن نكون قريبين منهم إلى هذا الحد".

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الكاتب أحمد مجدي

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