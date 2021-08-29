فيرشتابن يعترف بأنّ "هذه ليست أفضل طريقة للفوز بسباق بلجيكا"

أُعلن فيرشتابن فائزًا بسباق الأحد في سبا بعد إكمال ثلاث لفّات خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار الغزيرة طوال فترة ما بعد الظهر.

وتمكّن القائمون على السباق من إكمال تلك اللفّات من أجل ضمان اعتبار السباق رسميًا وإصدار تصنيف نهائي، ليحصل السائقون على نصف النقاط بالنظر إلى إكمالهم لأكثر من لفّتين. وبات هذا السباق الأقصر في تاريخ الفورمولا واحد الذي كانت له نتيجة رسميّة.

وكان فيرشتابن السائق الوحيد الذي دعا إلى بدء السباق بعد لفّات التحمية الأولى خلف سيارة الأمان.

وقال الهولندي في النهاية: "من المؤسف عدم إكمال لفّات فعليّة، لكنّ الظروف كانت صعبة للغاية على الحلبة".

وأضاف: "قلت على الساعة الثالثة والنصف أنّ علينا بدء التسابق. أعتقد بأنّ الظروف كانت مقبولة، لكنّ مستويات الرؤية كانت ضعيفة جدًا. لذا أعتقد بأنّنا لو انطلقنا على الساعة الثالثة لكانت لدينا فرصة أفضل".

وأكمل: "لكن بالرغم من ذلك بقيت الأجواء ممطرة للغاية إثر ذلك. هذا انتصار، لكنّه ليس بالشكل الذي ترغب بتحقيقه".

وأردف: "أعتقد بأنّ علينا الإشادة بكلّ الجماهير التي بقيت حول الحلبة طوال اليوم بأكمله في الأمطار والبرد والرياح، أعتقد بأنّهم الفائزون اليوم".

ومثّل هذا انتصار فيرشتابن السادس هذا الموسم، ليُقلّص بذلك الفارق مع هاميلتون إلى ثلاث نقاط في بطولة السائقين بعد أن حقّق 12.5 نقطة لقاء انتصاره.

وسيتّجه الهولندي الآن إلى أرضه في زاندفورت للسعي وراء استعادة صدارة البطولة.

وقال حيال ذلك: "علينا مواصلة الضغط ومواصلة المحاولة بالطبع لتقليص الفارق والضغط".

وأكمل: "لدينا سباقات أقلّ متبقية لفعل ذلك. أنا واثقٌ من أنّ لدينا سيارة جيّدة، نحتاج فقط لمواصلة المحاولة واستخراج المزيد من الأداء منها".