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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / تقرير السباق

فيرشتابن يطير بـ "جوانح ريد بُل" محققًا الفوز بسباق البرازيل الجنوني

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فيرشتابن يطير بـ "جوانح ريد بُل" محققًا الفوز بسباق البرازيل الجنوني
من قبل:
, رئيس التحرير
17-11-2019

ماكس فيرشتابن حلّق في عالمه الخاص في سباق جائزة البرازيل الكبرى إذ لم يتمكّن أحدٌ من إيقاف زحفه لا سيما لويس هاميلتون، وسط سباق شهد تصادم ثنائي فيراري ببعضهما البعض وانسحابهما من السباق.

فيرشتابن الذي انطلق أوّلاً أكّد مرّة أخرى بأنه الحلقة الأقوى في البرازيل مع بروز نجمه في إنترلاغوس خلال السنوات السابقة إذ تمكّن من تحقيق فوزه الثالث في موسم 2019 والثامن في مسيرته.

وشهد سباق البرازيل أحداثًا جنونية وغريبة وغير متوقعّة وخاصة بعد إعادة انطلاقة السباق مرتَين بفعل دخول سيارة الأمان حيث نجح بيير غاسلي وبطريقة مفاجأة من إحراز المركز الثاني مستفيدًا من الحادث الذي جمع بين لويس هاميلتون وأليكسندر ألبون قبل لفة من نهاية السباق. وهذه هي منصة التتويج الأولى للسائق الفرنسي في مسيرته.

وحلّ هاميلتون ثالثًا حيث اعتذر من ألبون نهاية السباق في حين جاء كارلوس ساينز في المركز الرابع بعد انطلاقه من المركز الأخير، ليتقدّم على ثنائي ألفا روميو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي.

المركز السابع كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي تقدّم على لاندو نوريس وسيرجيو بيريز.

وقد أكمل دانييل كفيات ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ فيرشتابن على مركزه الأوّل، في حين نجح هاميلتون بالتقدّم إلى المركز الثاني بعد تجاوزه لسيباستيان فيتيل. أما شارل لوكلير فقد تقدّم من المركز الـ 14 إلى العاشر مع نهاية اللّفة الثانية.

وأكمل لوكلير تقدمه على إطارات "ميديوم" حتى وصوله إلى المركز الثامن خلال اللّفة الخامسة. ولكن ريكاردو وماغنوسن لم يكونا محظوظين حيث اصطدما ببعضهما البعض في اللّفة الثامنة ما أدّى إلى دخول الأسترالي لمنطقة الصيانة من أجل تغيير الجناح الأمامي بينما خسر ماغنوسن عدّة مراكز.

وقال سائق هاس الذي تراجع للمركز الـ 18 لفريقه "يا له من أحمق". وقد حصل ريكاردو جرّاء ذلك على عقوبة 5 ثوانٍ.

وفي اللّفة 21 قام هاميلتون بإجراء توقفه حيث تبعه فيرشتابن في اللّفة التالية حيث خرج البريطاني أمامه ولكن الهولندي عاد واستعاد مركزه من جديد.

وأجرى فيتيل توقفه بعدهما بـ 3 لفات ولكنه انتقل إلى إطارات "ميديوم" إذ كان سيعتمد على استراتيجية التوقف الواحد. ما كان يعني تصدّره للسباق بمجرّد توقف هاميلتون وفيرشتابن من جديد.

أمّا بوتاس الذي كان يتواجد على إطارات "هارد" فقد دخل منطقة الصيانة بعد 15 لفة فقط للمرّة الثانية في اللّفة 42 حيث انتقل إلى إطارات "ميديوم".

وأراد هاميلتون التوقف من جديد حيث قال لفريقه "ما الذي ننتظره؟ لا أستطيع الاقتراب من فيرشتابن أكثر من هذا"، مع العلِم بأنّ الفارق بينه وبين فيرشتابن كان يبلغ 2.7 ثانية.

وبالفعل دخل هاميلتون منطقة الصيانة في اللّفة 44 حيث انتقل إلى إطارات "ميديوم" ليتبعه فيرشتابن في اللّفة التالية. ولكن الهولندي بقي أمام سائق مرسيدس ولكن الفارق تقلّص إلى 1.4 ثانية.

إلّا أنّ فيرشتابن كان الأسرع في تلك اللّحظة حيث رفع الفارق إلى ثانيتَين عن هاميلتون واقترب أكثر من فيتيل المتصدّر إذ بلغ الفارق بينهما 1.4 ثانية.

في المقابل لم يتمكّن فيتيل من البقاء على أرض الحلبة حيث دخل منطقة الصيانة في اللّفة 50 منتقلاً إلى إطارات "سوفت" وذلك بعد خسارته للكثير من الوقت.

وفي اللّفة 52 تصاعد الدُخان من سيارة بوتاس الذي كان يحتلّ المركز الخامس ويُحاول منافسة لوكلير إذ اضطر للانسحاب جرّاء ذلك. وقال الفنلندي "خسرت الطاقة من سيارتي".

وقد دخلت سيارة الأمان جرّاء ذلك: فيرشتابن دخل لمنطقة الصيانة فيما بقي هاميلتون على أرض الحلبة. ومع انطلاق السباق من جديد استطاع فيرشتابن تجاوز هاميلتون ليصعد إلى الصدارة في حين تجاوز ألبون ثنائي فيراري ليتقدّم بدوره إلى المركز الثالث.

وتمكّن فيرشتابن من الهروب في الصدارة وتوسيع الفارق مع هاميلتون إلى 3.3 ثانية.

ولكن اللّفة الـ 66 شهدت ضربة موجعة لفيراري إذ اصطدم لوكلير وفيتيل ببعضهما البعض حيث خسرا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بعد انسحابهما من السباق في ظلّ عدم تصديق ماتيا بينوتو لما حدث.

ونتيجةً لذلك دخلت سيارة الأمان من جديد ولكن مرسيدس قامت بالطلب من هاميلتون التوقف حيث تراجع إلى المركز الرابع. إذ كانت استراتيجية غريبة مع عدم تبقي ما يكفي من اللّفات.

واصطدم هاميلتون بألبون أثناء محاولة تجاوزه عند استئناف السباق ليستغلّ غاسلي ذلك لصالحه ويتقدّم للمركز الثاني مع إنهاء البريطاني لسباق البرازيل بالمركز الثالث، لكنّه يُواجه تحقيقًا إثر السباق بخصوص تلك الواقعة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الهيكل الفارق الفاصل
1   33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل    
2   10 France بيير غاسلي تورو روسو 6.077 6.077
3   44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 6.139 0.062
4   55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 8.896 2.757
5   7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 9.452 0.556
6   99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 10.201 0.749
7   3 Australia دانيال ريكاردو رينو 10.541 0.340
8   4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 11.204 0.663
9   11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 11.529 0.325
10   26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 11.931 0.402
11   20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 12.732 0.801
12   63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 13.599 0.867
13   8 France رومان غروجان هاس 14.247 0.648
14   23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 14.927 0.680
15   27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 18.059 3.132
16   88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز    
17 انسحب 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري    
18 انسحب 16 Monaco شارل لوكلير فيراري    
19 انسحب 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت    
  انسحب 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس    
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الكاتب خضر الراوي

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