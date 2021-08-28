فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

عادت الأمطار للتهاطل قبل بداية القسم الثالث مباشرة وهو ما دفع السائقين للدخول على إطارات "فول ويت".

وقال لاندو نوريس أثناء لفّة خروجه أنّ هناك الكثير من برك المياه على الحلبة، لكنّه جازف ببدء لفّة سريعة، لكنّها لم تدم طويلًا، ورُفع العلم الأحمر.

إذ تعرّض البريطاني لحادث قوي بعد انزلاقه بالخروج من منعطف "أو روج" واصطدمت سيارته بقوّة كبيرة بحاجز الإطارات الجانبيّ عند أعلى التلّة، حيث تدمّرت الزوايا الأربعة لسيارته ومن شبه المؤكّد أنه سيحتاج لعلبة تروس جديدة وربّما محرّك جديد كذلك على الأرجح.

وقال نوريس لفريقه عبر اللاسلكي: "آسف يا شباب، لم يكن عليّ الضغط، لقد خذلتكم، آسف".

وكان فيتيل بصدد بدء لفّة خلف نوريس، وعندما طلب منه مهندسه الإبطاء حالما وقعت الحادثة، فقد كان الألماني غاضبًا للغاية، حيث قال: "ماذا قلت لكم، ماذا قلت لكم، كان يجب رفع العلم الأحمر منذ البداية"، قبل أن يُواصل السير ببطء ويتوقّف بجانب سيارة نوريس للاطمئنان عليه.

وتواصل تهاطل الأمطار إثر ذلك ليبقى العلم الأحمر مرفوعًا طوال تلك الفترة.

واستؤنفت الحصّة أخيرًا بعد 45 دقيقة، وجازف أغلب السائقين بالدخول على إطارات "انترميديت" مباشرة، لكنّ هاميلتون قال لمهندسه: "هناك الكثير من الرذاذ" حيث أجابه الأخير بأنّه إن لم يكن يشعر بالارتياح فيُمكنه العودة للانتقال إلى إطارات الأمطار الغزيرة.

لكنّ الوضع كان ملائمًا للمواصلة ونجح كلّ سائقٍ تقريبًا في تسجيل لفّتين سريعتين، وكانت الإثارة على أشدّها، لكنّ فيرشتابن ألهب حماس الجميع في اللحظات الأخيرة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل بـ 1:59.765 دقيقة.

وبشكلٍ مدهش فقد قدّم جورج راسل لفّة العمر ليخطف المركز الثاني وينطلق بجوار فيرشتابن على الصفّ الأوّل بعد أن تفوّق بـ 0.013 ثانية على هاميلتون.

وذهب المركز الرابع إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على فيتيل صاحب المركز الخامس.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا أمام سيرجيو بيريز، في حين اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز الثامن لكنّ ذلك سيُعقّد سباقه بالنظر إلى ضرورة تطبيقه لعقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله.

وذهب المركز التاسع إلى إستيبان أوكون، في حين صُنّف نوريس عاشرًا مبدئيًا.

القسم الثاني

أشار فريق فيراري إلى سائقه كارلوس ساينز الإبن بأنّ الأمطار قادمة في غضون 5 دقائق من بداية القسم.

بالرغم من ذلك طلبت مرسيدس من سائقَيها الدخول لمنحهما إطارات "انترميديت" جديدة بعد نهاية لفّة خروجهما في الوقت الذي كان فيه الآخرون بصدد تسجيل لفّات سريعة.

لكنّ ثنائيّ مرسيدس واجه صعوبة في تقديم أزمنة سريعة مع تقدّم الحصّة، وهو ما دفع الفريق لاستدعائهما مجدّدًا لمنحهما إطارات جديدة أخرى.

وكانت الإثارة حاضرة بقوّة في ظلّ تغيّر المراكز بشكلٍ متواصل، لكنّ فريق فيراري كان خائب الأمل بخروج سيارتَيه معًا.

إذ حلّ شارل لوكلير في المركز الـ 11 أمام نيكولاس لاتيفي وساينز الإبن، بينما تواجد فرناندو ألونسو ولانس سترول في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي، بالرغم من أنّ الأخير سيتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله كعقوبة لحادثة سباق المجر.

كما أشارت إدارة السباق إلى تحقيقها في واقعة ساينز وأوكون بعد التصفيات.

القسم الأوّل

تأجّلت انطلاقة التصفيات بسبب الأمطار الغزيرة المتهاطلة. وبقيت سيارة الأمان تجوب الحلبة لـ 10 دقائق إلى أن أصبحت مستويات المياه آمنة ما سمح بانطلاق الحصّة بعد 12 دقيقة من موعدها الأصلي.

واختار حينها جميع السائقين الدخول على إطارات "فول ويت" ما عدا ثنائيّ ويليامز على "انترميديت".

وبدأت حالة المسار بالتحسّن سريعًا وهو ما انعكس عبر التحسينات المتواصلة للأزمنة، لذا توجّه الكثير من السائقين لتغيير إطاراتهم والانتقال إلى "انترميديت".

وبالرغم من توقّع الأرصاد الجويّة عودة الأمطار في الدقائق الأخيرة، إلّا أنّ الوضع بقي على حاله وتواصل تحسين الأزمنة وذهبت الصدارة إلى نوريس سائق مكلارين أمام فيرشتابن، في حين آتت مغامرة ويليامز المبكّرة أكلها عبر عبور ثنائيّها إلى القسم الثاني.

وانتهى القسم بخروج أربع سيارات مزوّدة بمحرّكات فيراري، حيث حلّ أنطونيو جيوفينازي في المركز الـ 16 وتلاه يوكي تسونودا، وميك شوماخر، وكيمي رايكونن، بينما تذيّل نيكيتا مازيبين الترتيب.

ترتيب شبكة الانطلاق: