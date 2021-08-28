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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

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بعد حصّة تصفيات مطوّلة بسبب الأمطار والحوادث، نجح الهولندي ماكس فيرشتابن في الإطاحة بجورج راسل مفاجأة الحصّة ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

عادت الأمطار للتهاطل قبل بداية القسم الثالث مباشرة وهو ما دفع السائقين للدخول على إطارات "فول ويت".

وقال لاندو نوريس أثناء لفّة خروجه أنّ هناك الكثير من برك المياه على الحلبة، لكنّه جازف ببدء لفّة سريعة، لكنّها لم تدم طويلًا، ورُفع العلم الأحمر.

إذ تعرّض البريطاني لحادث قوي بعد انزلاقه بالخروج من منعطف "أو روج" واصطدمت سيارته بقوّة كبيرة بحاجز الإطارات الجانبيّ عند أعلى التلّة، حيث تدمّرت الزوايا الأربعة لسيارته ومن شبه المؤكّد أنه سيحتاج لعلبة تروس جديدة وربّما محرّك جديد كذلك على الأرجح.

وقال نوريس لفريقه عبر اللاسلكي: "آسف يا شباب، لم يكن عليّ الضغط، لقد خذلتكم، آسف".

وكان فيتيل بصدد بدء لفّة خلف نوريس، وعندما طلب منه مهندسه الإبطاء حالما وقعت الحادثة، فقد كان الألماني غاضبًا للغاية، حيث قال: "ماذا قلت لكم، ماذا قلت لكم، كان يجب رفع العلم الأحمر منذ البداية"، قبل أن يُواصل السير ببطء ويتوقّف بجانب سيارة نوريس للاطمئنان عليه.

وتواصل تهاطل الأمطار إثر ذلك ليبقى العلم الأحمر مرفوعًا طوال تلك الفترة.

واستؤنفت الحصّة أخيرًا بعد 45 دقيقة، وجازف أغلب السائقين بالدخول على إطارات "انترميديت" مباشرة، لكنّ هاميلتون قال لمهندسه: "هناك الكثير من الرذاذ" حيث أجابه الأخير بأنّه إن لم يكن يشعر بالارتياح فيُمكنه العودة للانتقال إلى إطارات الأمطار الغزيرة.

لكنّ الوضع كان ملائمًا للمواصلة ونجح كلّ سائقٍ تقريبًا في تسجيل لفّتين سريعتين، وكانت الإثارة على أشدّها، لكنّ فيرشتابن ألهب حماس الجميع في اللحظات الأخيرة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل بـ 1:59.765 دقيقة.

وبشكلٍ مدهش فقد قدّم جورج راسل لفّة العمر ليخطف المركز الثاني وينطلق بجوار فيرشتابن على الصفّ الأوّل بعد أن تفوّق بـ 0.013 ثانية على هاميلتون.

وذهب المركز الرابع إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على فيتيل صاحب المركز الخامس.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا أمام سيرجيو بيريز، في حين اكتفى فالتيري بوتاس بالمركز الثامن لكنّ ذلك سيُعقّد سباقه بالنظر إلى ضرورة تطبيقه لعقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله.

وذهب المركز التاسع إلى إستيبان أوكون، في حين صُنّف نوريس عاشرًا مبدئيًا.

القسم الثاني

أشار فريق فيراري إلى سائقه كارلوس ساينز الإبن بأنّ الأمطار قادمة في غضون 5 دقائق من بداية القسم.

بالرغم من ذلك طلبت مرسيدس من سائقَيها الدخول لمنحهما إطارات "انترميديت" جديدة بعد نهاية لفّة خروجهما في الوقت الذي كان فيه الآخرون بصدد تسجيل لفّات سريعة.

لكنّ ثنائيّ مرسيدس واجه صعوبة في تقديم أزمنة سريعة مع تقدّم الحصّة، وهو ما دفع الفريق لاستدعائهما مجدّدًا لمنحهما إطارات جديدة أخرى.

وكانت الإثارة حاضرة بقوّة في ظلّ تغيّر المراكز بشكلٍ متواصل، لكنّ فريق فيراري كان خائب الأمل بخروج سيارتَيه معًا.

إذ حلّ شارل لوكلير في المركز الـ 11 أمام نيكولاس لاتيفي وساينز الإبن، بينما تواجد فرناندو ألونسو ولانس سترول في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي، بالرغم من أنّ الأخير سيتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله كعقوبة لحادثة سباق المجر.

كما أشارت إدارة السباق إلى تحقيقها في واقعة ساينز وأوكون بعد التصفيات.

القسم الأوّل

تأجّلت انطلاقة التصفيات بسبب الأمطار الغزيرة المتهاطلة. وبقيت سيارة الأمان تجوب الحلبة لـ 10 دقائق إلى أن أصبحت مستويات المياه آمنة ما سمح بانطلاق الحصّة بعد 12 دقيقة من موعدها الأصلي.

واختار حينها جميع السائقين الدخول على إطارات "فول ويت" ما عدا ثنائيّ ويليامز على "انترميديت".

وبدأت حالة المسار بالتحسّن سريعًا وهو ما انعكس عبر التحسينات المتواصلة للأزمنة، لذا توجّه الكثير من السائقين لتغيير إطاراتهم والانتقال إلى "انترميديت".

وبالرغم من توقّع الأرصاد الجويّة عودة الأمطار في الدقائق الأخيرة، إلّا أنّ الوضع بقي على حاله وتواصل تحسين الأزمنة وذهبت الصدارة إلى نوريس سائق مكلارين أمام فيرشتابن، في حين آتت مغامرة ويليامز المبكّرة أكلها عبر عبور ثنائيّها إلى القسم الثاني.

وانتهى القسم بخروج أربع سيارات مزوّدة بمحرّكات فيراري، حيث حلّ أنطونيو جيوفينازي في المركز الـ 16 وتلاه يوكي تسونودا، وميك شوماخر، وكيمي رايكونن، بينما تذيّل نيكيتا مازيبين الترتيب.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:59.765   210.532
2 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 2:00.086 0.321 209.969
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 2:00.099 0.334 209.946
4 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 2:00.864 1.099 208.617
5 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 2:00.935 1.170 208.495
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 2:01.164 1.399 208.101
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 2:02.112 2.347 206.485
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 2:03.513 3.748 204.143
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس      
10 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:57.721   214.187
11 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:58.056   213.579
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:58.137   213.433
13 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 2:02.502 2.737 205.828
14 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:58.205   213.310
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 2:02.306 2.541 206.158
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 2:02.413 2.648 205.978
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 2:03.973 4.208 203.386
18 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 2:04.452 4.687 202.603
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 2:04.939 5.174 201.813
20 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:58.231   213.263
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