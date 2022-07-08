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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يُطيح بلوكلير بـ 0.029 ويضمن قطب الانطلاق الأوّل وسط حوادث مرسيدس في النمسا

أحرز ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه بفارقٍ ضئيل على ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، في الوقت الذي تعرّض فيه ثنائيّ مرسيدس لحادثين في القسم الثالث.

فيرشتابن يُطيح بلوكلير بـ 0.029 ويضمن قطب الانطلاق الأوّل وسط حوادث مرسيدس في النمسا

كانت المعركة على أشدّها في الأمام بين فيراري وريد بُل وهاميلتون، وكانت مشكلة لوكلير بالأساس أنّه يُضيع الكثير من الوقت في المقطع الأوّل من الحلبة.

لكنّ الكارثة حلّت بهاميلتون أثناء لفّته السريعة بعد إلغائه لمحاولته الأولى، حيث خرج البريطاني عن المسار عند المنعطف السابع بعد أن فقد السيطرة بشكلٍ طفيف على القسم الخلفي من سيارته وأدّت محاولته تصحيح ذلك إلى دفعه فوق المنطقة الحصويّة نحو الجدار المقابل.

وأدّى ذلك إلى رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد سيارته وتصليح الحواجز مع تبقي خمس دقائق ونصف على نهاية الحصّة.

واختار راسل وألونسو العودة مبكّرًا عند استئناف الحصّة، في حين أخّر الآخرون عودتهم.

وبعد أن همّ بعضهم بالدخول إلى المسار، تعرّض راسل لحادث في المنعطف الأخير في نهاية محاولته السريعة، ما تسبّب في رفع العلم الأحمر مجدّدًا، كما أنّ راسل تحت التحقيق لدخول المسار من دون موافقة، كونه قطع المسار مباشرة نحو خطّ الحظائر أثناء عودته بعد حادثه.

وسيترك ذلك طاقم مرسيدس أمام الكثير من العمل هذه الليلة لتجهيز السيارتين للغد.

وبالنظر إلى تبقي دقيقتين ونصف فقد عاد الجميع دفعة واحدة حال استئناف الحصّة.

وبعد أن تمكّن لوكلير من تحسين زمنه والتقدّم إلى الصدارة، عاد فيرشتابن للتفوّق عليه بفارق 0.029 ثانية مُسجّلًا 1:04.984 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

ولم يكن كارلوس ساينز الإبن خارج المعركة هو الآخر، حيث حلّ ثالثًا بفارق 0.082 ثانية عن فيرشتابن.

ولم يتمكّن سيرجيو بيريز من مجاراة الثلاثيّ أمامه، مكتفيًا بالمركز الرابع بفارق 0.420 ثانية عن زميله.

وبالرغم من حادثه فإنّ زمن راسل الأوّل كان كافيًا لوضعه في المركز الخامس أمام إستيبان أوكون.

وتفوّق كيفن ماغنوسن على زميله ميك شوماخر في ظلّ تواجدهما في المركزين السابع والثامن تواليًا وهي نتيجة تأهيليّة قويّة لفريق هاس.

وحلّ فرناندو ألونسو تاسعًا لصالح ألبين، بينما انتهى المطاف بهاميلتون في المركز العاشر.

القسم الأوّل

اختارت فيراري إرسال سائقيها على إطارات مستعملة في بداية التجارب التأهيليّة.

وكانت إدارة السباق صارمة للغاية فيما يتعلّق بحدود المسار في المنعطف الأخير، حيث تمّ شطب زمني كلٍ من ساينز وفيرشتابن.

وكانت الأزمنة متقاربة للغاية مع تواجد عددٍ من الأسماء غير المعهودة في المقدّمة.

وعاد سائقا فيراري لاحقًا على إطارات جديدة، وتمكّنا من التواجد في الصدارة.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من دانيال ريكاردو الذي تتواصل معاناته مع فريقه مكلارين.

وعرف فريق أستون مارتن خروجًا مزدوجًا من القسم الأوّل للجولة الثانية على التوالي، حيث تأهّل لانس سترول في المركز الـ 17، بينما كان زميله سيباستيان فيتيل في المركز الـ 20 الأخير، حيث قال الألماني: "يا رجل، هذا مؤلم". وسيتوسّطهما جو غوانيو ونيكولاس لاتيفي في المركزين الـ 18 والـ 19 على التوالي.

القسم الثاني

اتّبع سائقا فيراري ذات استراتيجيّة القسم الأوّل عبر الدخول على إطارات مستعملة في البداية.

في الأثناء قفز هاميلتون إلى الصدارة أمام فيرشتابن وراسل، بينما شُطب زمن بيريز، الذي قال إجابة على ذلك: "هناك ضعف استجابة للانعطاف، يبدو أنّ هناك مشكلة في تشغيل الإطارات".

وبدا الوضع غريبًا في النهاية بعد فشل معظم السائقين في تحسين أزمنتهم، خاصة في المقطع الأوسط.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي رفقة أليكسندر ألبون وفالتيري بوتاس.

وكان يوكي تسونودا غاضبًا بعد خروجه هو الآخر بسبب سلوك سيارته ألفا تاوري، بينما خرج لاندو نوريس هو الآخر لتكون هذه من بين إحدى أسوأ النتائج التأهيليّة للفريق هذا الموسم.

وأعلنت إدارة السباق بعد نهاية القسم تحقيقها في واقعة بيريز – خلال لفّته التي عبر بها – مع حدود المسار بعد نهاية الحصّة.

ترتيب شبكة الانطلاق

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق كم/س
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:04.984   239.209
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:05.013 0.029 239.102
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:05.066 0.082 238.908
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:05.404 0.420 237.673
5 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:05.431 0.447 237.575
6 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:05.726 0.742 236.509
7 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:05.879 0.895 235.959
8 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:06.011 1.027 235.488
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:06.103 1.119 235.160
10 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:13.151 8.167 212.502
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:06.160 1.176 234.957
12 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:06.230 1.246 234.709
13
 77 Finland فالتيري بوتاس   ألفا روميو
 فيراري   1:06.319   1.335 234.394
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:06.851 1.867 232.529
15 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:25.847 20.863 181.075
16 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:06.613 1.629 233.359
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:06.847 1.863 232.542
18 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:06.901 1.917 232.355
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:07.003 2.019 232.001
20 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:07.083 2.099 231.724
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