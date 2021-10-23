فيرشتابن يطيح بالجميع وينطلق أوّلًا أمام غريمه هاميلتون في أوستن

عرفت بداية القسم الثالث ارتفاع سرعة الرياح وهو ما لاحظه الجميع حال دخول المسار.

وبالرغم من تفوّق مرسيدس في المقطع الأوسط فإنّ ريد بُل كانت تُحلّق في المقطع الثالث الأخير وهو ما سمح لبيريز بالتواجد في الصدارة بفارق 0.019 ثانية على زميله فيرشتابن مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

وألهب ذلك حماس الجماهير المكسيكيّة الكثيرة الحاضرة في أوستن.

لكنّ هاميلتون نجح في لفّته الأخيرة في اقتناص المركز الأوّل بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية عن ثنائيّ ريد بُل.

وازداد الوضع تعقيدًا بعد بدء بعض زخّات المطر في التهاطل في اللحظات الأخيرة واتّجهت الأنظار بالفعل نحو سائقَي ريد بُل، وكان فيرشتابن عند الموعد بالفعل، حيث خطف قطب الانطلاق الأوّل التاسع له هذا الموسم والـ 12 في مسيرته بعد أن سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:32.910 دقيقة.

لكن في حين نجح زميله بيريز في تحسين زمنه، إلّا أنّ ذلك التقدّم كان طفيفًا وهو ما ترك هاميلتون ثانيًا في حين تواجد المكسيكي ثالثًا.

وأكمل فالتيري بوتاس الحصّة رابعًا، وهو ما يعني انطلاقه من المركز التاسع بعد تطبيق عقوبته.

وتقدّم شارل لوكلير ثنائيّة فيراري بحلوله خامسًا أمام زميله كارلوس ساينز الإبن، حيث تفوّقا على غريميهما من مكلارين مع تواصل المعركة المثيرة بين الفريقين.

إذ حلّ دانيال ريكاردو سابعًا أمام لاندو نوريس، لتكون هذه من بين المرّات القليلة التي يتفوّق فيها الأسترالي على زميله في التصفيات هذا الموسم.

وذهب المركز التاسع إلى بيير غاسلي، بينما أكمل زميله يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

علم الجميع مشكلة الزحام بشكلٍ عام وهو ما دفعهم للدخول إلى الحلبة مبكّرًا. لكنّ ذلك لم يمنع حدوث بعض الوقائع، حيث وجّه سيباستيان فيتيل سلسلة رسائل غاضبة بعد أن تواجدت سيارة هاس الخاصة بنيكيتا مازيبين أمامه في سلسلة المنعطفات الأولى المتعرّجة في المقطع الأوّل.

ومثّل دانيال ريكاردو المفاجأة بعد أن نجح في تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى قبل أن يتقدّم عليه فيرشتابن لاحقًا، ومن ثمّ لوكلير الذي حصد الصدارة عبر لفّة متأخّرة مُسجّلًا 1:34.153 دقيقة.

وبالرغم من التفاف سيارته بالخروج من المنعطف الأوّل، تمكّن أنطونيو جيوفينازي من أن يكون آخر العابرين إلى القسم الثاني.

وانتهى القسم الأوّل بخروج لانس سترول الذي فصلت بينه وبين آخر العابرين 0.063 ثانية فقط، كما تواجد نيكولاس لاتيفي في المركز الـ 17 أمام كيمي رايكونن الذي خرج من القسم الأوّل مجدّدًا، وتقدّم الفنلندي على ثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

مثلما كان متوقّعًا فقد أقدم العديد من سائقي المقدّمة على محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم" بينما اختارت بعض الفرق فصل استراتيجيّتَي سائقَيها مثل فيراري التي وضعت ساينز على "سوفت".

لكنّ مسألة حدود المسار واصلت فرض تحدياتها، حيث شُطب زمنا بيريز وريكاردو ما تركهما عرضة للخطر.

في الأثناء حلّق فيرشتابن في الأمام مُسجّلًا 1:33.464 دقيقة على إطارات "ميديوم" وتقدّم بثلث ثانية عن هاميلتون أقرب ملاحقيه.

وبعد بعض المعارك الحامية في النهاية فقد انتهى القسم الثاني بخروج إستيبان أوكون وفيتيل – حيث سينطلق الألماني من المركز الـ 18 بعد تطبيقه لعقوبته بناءً على هذا الترتيب بعد تقدّمه على كلٍ فرناندو ألونسو وجورج راسل اللذين تواجدا في المركزين الـ 14 والـ 15 خلف أنطونيو جيوفينازي.

ترتيب شبكة الانطلاق: