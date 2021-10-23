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فيرشتابن يطيح بالجميع وينطلق أوّلًا أمام غريمه هاميلتون في أوستن

أحرز الهولندي ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على غريمه على لقب هذا الموسم لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز.

فيرشتابن يطيح بالجميع وينطلق أوّلًا أمام غريمه هاميلتون في أوستن

عرفت بداية القسم الثالث ارتفاع سرعة الرياح وهو ما لاحظه الجميع حال دخول المسار.

وبالرغم من تفوّق مرسيدس في المقطع الأوسط فإنّ ريد بُل كانت تُحلّق في المقطع الثالث الأخير وهو ما سمح لبيريز بالتواجد في الصدارة بفارق 0.019 ثانية على زميله فيرشتابن مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

وألهب ذلك حماس الجماهير المكسيكيّة الكثيرة الحاضرة في أوستن.

لكنّ هاميلتون نجح في لفّته الأخيرة في اقتناص المركز الأوّل بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية عن ثنائيّ ريد بُل.

وازداد الوضع تعقيدًا بعد بدء بعض زخّات المطر في التهاطل في اللحظات الأخيرة واتّجهت الأنظار بالفعل نحو سائقَي ريد بُل، وكان فيرشتابن عند الموعد بالفعل، حيث خطف قطب الانطلاق الأوّل التاسع له هذا الموسم والـ 12 في مسيرته بعد أن سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:32.910 دقيقة.

لكن في حين نجح زميله بيريز في تحسين زمنه، إلّا أنّ ذلك التقدّم كان طفيفًا وهو ما ترك هاميلتون ثانيًا في حين تواجد المكسيكي ثالثًا.

وأكمل فالتيري بوتاس الحصّة رابعًا، وهو ما يعني انطلاقه من المركز التاسع بعد تطبيق عقوبته.

وتقدّم شارل لوكلير ثنائيّة فيراري بحلوله خامسًا أمام زميله كارلوس ساينز الإبن، حيث تفوّقا على غريميهما من مكلارين مع تواصل المعركة المثيرة بين الفريقين.

إذ حلّ دانيال ريكاردو سابعًا أمام لاندو نوريس، لتكون هذه من بين المرّات القليلة التي يتفوّق فيها الأسترالي على زميله في التصفيات هذا الموسم.

وذهب المركز التاسع إلى بيير غاسلي، بينما أكمل زميله يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

علم الجميع مشكلة الزحام بشكلٍ عام وهو ما دفعهم للدخول إلى الحلبة مبكّرًا. لكنّ ذلك لم يمنع حدوث بعض الوقائع، حيث وجّه سيباستيان فيتيل سلسلة رسائل غاضبة بعد أن تواجدت سيارة هاس الخاصة بنيكيتا مازيبين أمامه في سلسلة المنعطفات الأولى المتعرّجة في المقطع الأوّل.

ومثّل دانيال ريكاردو المفاجأة بعد أن نجح في تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى قبل أن يتقدّم عليه فيرشتابن لاحقًا، ومن ثمّ لوكلير الذي حصد الصدارة عبر لفّة متأخّرة مُسجّلًا 1:34.153 دقيقة.

وبالرغم من التفاف سيارته بالخروج من المنعطف الأوّل، تمكّن أنطونيو جيوفينازي من أن يكون آخر العابرين إلى القسم الثاني.

وانتهى القسم الأوّل بخروج لانس سترول الذي فصلت بينه وبين آخر العابرين 0.063 ثانية فقط، كما تواجد نيكولاس لاتيفي في المركز الـ 17 أمام كيمي رايكونن الذي خرج من القسم الأوّل مجدّدًا، وتقدّم الفنلندي على ثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

مثلما كان متوقّعًا فقد أقدم العديد من سائقي المقدّمة على محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم" بينما اختارت بعض الفرق فصل استراتيجيّتَي سائقَيها مثل فيراري التي وضعت ساينز على "سوفت".

لكنّ مسألة حدود المسار واصلت فرض تحدياتها، حيث شُطب زمنا بيريز وريكاردو ما تركهما عرضة للخطر.

في الأثناء حلّق فيرشتابن في الأمام مُسجّلًا 1:33.464 دقيقة على إطارات "ميديوم" وتقدّم بثلث ثانية عن هاميلتون أقرب ملاحقيه.

وبعد بعض المعارك الحامية في النهاية فقد انتهى القسم الثاني بخروج إستيبان أوكون وفيتيل – حيث سينطلق الألماني من المركز الـ 18 بعد تطبيقه لعقوبته بناءً على هذا الترتيب بعد تقدّمه على كلٍ فرناندو ألونسو وجورج راسل اللذين تواجدا في المركزين الـ 14 والـ 15 خلف أنطونيو جيوفينازي.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:32.910   213.613
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:33.119 0.209 213.133
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:33.134 0.224 213.099
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:33.606 0.696 212.024
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:33.792 0.882 211.604
6 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:33.808 0.898 211.568
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:33.887 0.977 211.390
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:34.118 1.208 210.871
9 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:33.475 0.565 212.322
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:34.918 2.008 209.094
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:35.377 2.467 208.087
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:35.794 2.884 207.182
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:35.983 3.073 206.774
14 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:35.995 3.085 206.748
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:36.311 3.401 206.069
16 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:36.499 3.589 205.668
17 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:36.796 3.886 205.037
18 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:35.500 2.590 207.819
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس      
20 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:44.549 11.639 189.832
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