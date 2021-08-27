فيرشتابن يطالب بمراجعة قوانين عقوبة استبدال المحركات بعد الحوادث

كشفت هوندا يوم أمس الخميس أن محرك ماكس فيرشتابن الثاني لهذا الموسم غير قابل للاستعمال بسبب الضرر الناتج عن الحادثة مع لويس هاميلتون في سيلفرستون.

وذلك يعني أن الهولندي سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في أحد السباقات المتبقية هذا الموسم بعد أن انتقل بالفعل لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة المتاحة له هذا الموسم في المجر.

واستعمال محرك جديد يعني تطبيق عقوبة تراجع عشر مراكز على شبكة الانطلاق، وذلك ما قد يؤثر على معركة اللقب التي يخوضها حالياً في مواجهة هاميلتون.

ويعاني سيرجيو بيريز من وضع مماثل لزميله الهولندي، خاصة بعد أن وجدت هوندا ضرراً غير قابل للإصلاح في محركه بعد حادثة المنعطف الأول في المجر قبل العطلة الصيفية.

وعبّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن إحباطه مما جرى في المجر، مشيراً إلى أن خسارة المحركَين لم تكن بسبب خطأ من ريد بُل، بل نتيجة حوادث لا علاقة للفريق بها.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، أوضح فيرشتابن أنّه على الفورمولا واحد "مراجعة هذه المسألة مستقبلاً"، مشيراً أنه من غير العدل خسارة محرك بسبب حادث لا علاقة له به.

فقال: "في حال ارتطم بك أحد السائقين، وتعرضتَ إلى ضرر لدرجة الحاجة إلى محرك إضافي خارج العدد المسموح من قبل القوانين. لا أعتقد أنه يجب أن تسير الأمور بهذه الطريقة".

وتابع: "يجب أن يكون هناك منفذٌ ما. يمكن تطبيق فكرة السماح بقطعٍ جديدة في حال كان الضرر ناتجاً عن حادثٍ من قبل الغير".

واسترسل: "هذا أمر عانينا منه، وكذلك فيراري، في المجر. لقد خسروا محركاً كذلك".

وأردف: "هذا أمر بحاجة للنظر فيه، خاصة عندما يكون لديك عدد محدد من المحركات وجميع القطع الأخرى، وكذلك بسبب سقف النفقات أيضاً".

وكانت فيراري قد كشفت بعد المجر أن محرك شارل لوكلير غير قابل للإصلاح بعد حادثة المنعطف الأول، ما يتركه عرضة للعقوبة كذلك في النصف الثاني للموسم.

ودعا ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إلى تغيير في القوانين بحيث يتم إلزام السائقين المتسببين بالحوادث، بدفع تكاليف الإصلاح، خاصة وأن حادثة لوكلير كلفت 2.5 مليون يورو لإصلاح السيارة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذه الفكرة، ردّ فيرشتابن بأن هذا سيجعل من السائقين "أكثر تحملاً للمسؤولية خلال اللفة الأولى".

وأكمل: "قد يمنع ذلك بعض الأشخاص من القيام بأمور سخيفة، لأن ذلك سيؤثر على فرقهم وعليهم شخصياً".

واختتم: "ذلك أمر يجب أن تنظر فيه الفورمولا واحد. أشارت فيراري إلى هذه المسألة بالطبع. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".