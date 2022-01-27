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فيرشتابن يُضيف لمسات بطولة العالم للفورمولا واحد على تصميم خوذته

كشف ماكس فيرشتابن عن عددٍ من التعديلات التي أدخلها على تصميم خوذته لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد كاحتفالٍ بلقبه العام الماضي.

فيرشتابن يُضيف لمسات بطولة العالم للفورمولا واحد على تصميم خوذته

أحرز سائق ريد بُل لقبه العالمي الأوّل الموسم المنقضي بعد معركة مع غريمه لويس هاميلتون امتدّت حتّى اللفّة الأخيرة من السباق الختاميّ في أبوظبي.

وبالرغم من أنّ بعض الجدل لا يزال مستمرًا حول طريقة تعامل "فيا" مع الأحداث الختاميّة، لم يسمح فيرشتابن وفريقه ريد بُل لتلك الأحداث بتلطيخ نجاحهما في التغلّب على مرسيدس.

ومع اقتراب انطلاق موسم 2022، عندما تدخل القوانين الجديدة حيّز التطبيق، عدّل فيرشتابن تصميم خوذته.

وابتعد الهولندي عن اللون الأحمر الذي استخدمه العام الماضي، حيث اعتمد نسخة ذهبيّة في شعار الأسد والكلمات المحيطة.

فضلًا عن ذلك فقد أضاف الرقم "1" على جنيّح خوذته، حيث اختار استخدام رقم البطل هذا العام عوضًا عن الالتزام برقمه الشخصي 33.

 

كما طلب فيرشتابن إضافة نجمة بطولة العالم إلى الواجهة الخلفيّة لخوذته لتكون بمثابة تذكيرٍ دائم بنجاحه في 2021.

وبحديثه في نهاية العام الماضي، أوضح فيرشتابن أنّه سيبذل كلّ ما في وسعه للاحتفال بنجاحه، وهو ما تضمّن اعتماد الرقم 1.

وقال حينها: "أجل، سأستخدمه. كم مرّة يُمكنك فعل ذلك؟ لا أعلم، ربّما ستكون هذه المرّة الوحيدة في حياتي".

وأكمل: "أعتقد بأنّه الرقم الأفضل المتاح. سأضعه على سيارتي بالتأكيد".

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