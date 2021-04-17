فيرشتابن يضع ريد بُل في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في إيمولا

لم يبدُ الجميع متحمّسًا لدخول الحلبة مبكّرًا بسبب انخفاض حرارة سطح المسار وكذلك الأجواء بشكلٍ عام.

لكن مع تقدّم الوقت فقد بدأ بعض السائقين بالدخول تباعًا، وكان من الواضح أنّ إطارات "ميديوم" تتطلّب عدّة لفّات كي تُقدّم أفضل مستوياتها عندما ترتفع حرارتها بالقدر الكافي.

وكانت إدارة السباق صارمة هذا اليوم على صعيد حدود المسار، خاصة عند المنعطف الـ 15، حيث شطبت الكثير من الأزمنة في تلك المرحلة.

لكنّ الحركة توقّفت لبرهة عندما انزلق نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز مع بقاء 34 دقيقة على النهاية وكسر جناحه الأماميّ باصطدامه بالحاجز الجانبيّ ما استدعى رفع العلم الأحمر.

لكنّ الكندي كان قادرًا على الخروج من المنطقة الحصويّة والعودة إلى مرآب فريقه ما سمح باستئناف الحصّة سريعًا.

وسارع السائقون حينها بالدخول إلى الحلبة، وكان الوضع فوضويًا حينها على صعيد الزحام، وكذلك حتّى الانزلاقات والخروج عن المسار.

حيث عبّر يوكي تسونودا على سبيل المثال عن غضبه بعد أن أعاقه سيرجيو بيريز: "***، بيريز لا ينظر أصلًا إلى مرآته ***".

وتداول الكثير من السائقين على الصدارة وكانت الأزمنة متقاربة للغاية بين العديد من الفرق في البداية، قبل أن يتمكّن فيرشتابن من الابتعاد في الأمام.

وسجّل الهولندي الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن بتوقيت وقدره 1:14.958 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 75 ثانية.

وبشكلٍ لافتٍ فقد حقّق فريق مكلارين وتحديدًا عبر لاندو نوريس قفزة كبيرة إلى الأمام ليتواجد في المركز الثاني على بُعد 0.456 ثانية عن فيرشتابن.

أمّا لويس هاميلتون فقد حلّ ثالثًا بفارق عُشرٍ من الثانية عن نوريس، وتقدّم بفارقٍ طفيف على سيرجيو بيريز، بالرغم من أنّ سائق مرسيدس لم يجمع أفضل مقاطعه في لفّة واحدة.

وتواجد شارل لوكلير في المركز الخامس لصالح فيراري ومثل الأمس فقد تقدّم على كلٍ من بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن تباعًا، يأتي ذلك بالرغم من استخدام غاسلي لإطارات "ميديوم" لتحقيق أفضل أزمنته بعد فشله في تحسين توقيته على الإطارات الألين.

أمّا فالتيري بوتاس فقد ارتكب خطأ في لفّته السريعة لينتهي به المطاف في المركز الثامن بعد أن تصدّر حصّتي الجمعة، في حين أكمل ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: