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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن يضع ريد بُل في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في إيمولا

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انتزع ماكس فيرشتابن الصدارة خلال التجارب الحرّة الثالثة ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد، ليتقدّم بفارقٍ مريح عنٍ لاندو نوريس أقرب ملاحقيه وذلك ضمن حصّة فوضويّة أخرى شهدت الكثير من الأخطاء والزحام.

فيرشتابن يضع ريد بُل في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في إيمولا

لم يبدُ الجميع متحمّسًا لدخول الحلبة مبكّرًا بسبب انخفاض حرارة سطح المسار وكذلك الأجواء بشكلٍ عام.

لكن مع تقدّم الوقت فقد بدأ بعض السائقين بالدخول تباعًا، وكان من الواضح أنّ إطارات "ميديوم" تتطلّب عدّة لفّات كي تُقدّم أفضل مستوياتها عندما ترتفع حرارتها بالقدر الكافي.

وكانت إدارة السباق صارمة هذا اليوم على صعيد حدود المسار، خاصة عند المنعطف الـ 15، حيث شطبت الكثير من الأزمنة في تلك المرحلة.

لكنّ الحركة توقّفت لبرهة عندما انزلق نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز مع بقاء 34 دقيقة على النهاية وكسر جناحه الأماميّ باصطدامه بالحاجز الجانبيّ ما استدعى رفع العلم الأحمر.

لكنّ الكندي كان قادرًا على الخروج من المنطقة الحصويّة والعودة إلى مرآب فريقه ما سمح باستئناف الحصّة سريعًا.

وسارع السائقون حينها بالدخول إلى الحلبة، وكان الوضع فوضويًا حينها على صعيد الزحام، وكذلك حتّى الانزلاقات والخروج عن المسار.

حيث عبّر يوكي تسونودا على سبيل المثال عن غضبه بعد أن أعاقه سيرجيو بيريز: "***، بيريز لا ينظر أصلًا إلى مرآته ***".

وتداول الكثير من السائقين على الصدارة وكانت الأزمنة متقاربة للغاية بين العديد من الفرق في البداية، قبل أن يتمكّن فيرشتابن من الابتعاد في الأمام.

وسجّل الهولندي الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن بتوقيت وقدره 1:14.958 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 75 ثانية.

وبشكلٍ لافتٍ فقد حقّق فريق مكلارين وتحديدًا عبر لاندو نوريس قفزة كبيرة إلى الأمام ليتواجد في المركز الثاني على بُعد 0.456 ثانية عن فيرشتابن.

أمّا لويس هاميلتون فقد حلّ ثالثًا بفارق عُشرٍ من الثانية عن نوريس، وتقدّم بفارقٍ طفيف على سيرجيو بيريز، بالرغم من أنّ سائق مرسيدس لم يجمع أفضل مقاطعه في لفّة واحدة.

وتواجد شارل لوكلير في المركز الخامس لصالح فيراري ومثل الأمس فقد تقدّم على كلٍ من بيير غاسلي وكارلوس ساينز الإبن تباعًا، يأتي ذلك بالرغم من استخدام غاسلي لإطارات "ميديوم" لتحقيق أفضل أزمنته بعد فشله في تحسين توقيته على الإطارات الألين.

أمّا فالتيري بوتاس فقد ارتكب خطأ في لفّته السريعة لينتهي به المطاف في المركز الثامن بعد أن تصدّر حصّتي الجمعة، في حين أكمل ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 18 1:14.958     235.764
2 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 17 1:15.414 0.456 0.456 234.338
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 18 1:15.515 0.557 0.101 234.025
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 18 1:15.551 0.593 0.036 233.913
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:15.738 0.780 0.187 233.335
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 22 1:15.890 0.932 0.152 232.868
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 21 1:15.908 0.950 0.018 232.813
8 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 19 1:15.908 0.950 0.000 232.813
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 20 1:16.186 1.228 0.278 231.963
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:16.228 1.270 0.042 231.836
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 20 1:16.230 1.272 0.002 231.829
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 19 1:16.245 1.287 0.015 231.784
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 17 1:16.253 1.295 0.008 231.760
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 19 1:16.389 1.431 0.136 231.347
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 20 1:16.427 1.469 0.038 231.232
16 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 22 1:16.448 1.490 0.021 231.168
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 15 1:16.537 1.579 0.089 230.900
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 22 1:16.612 1.654 0.075 230.674
19 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:16.803 1.845 0.191 230.100
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:17.398 2.440 0.595 228.331

 

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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