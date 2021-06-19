تواصلت أخطاء السائقين خاصة منهم الناشئين، ولم تكن منطقة الخروج الآمن المعلّمة باللون الأحمر لترحم أيّ خطأ كون أسفلتها خشنٌ للغاية ويُدمّر الإطارات سريعًا.

وبدا تقدّم بوتاس نهاية هذا الأسبوع حقيقيًا كون أداءه كان قويًا منذ اللفّة الأولى على عكس زميله هاميلتون.

وفي حين أنّ فيرشتابن نجح في تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، إلّا أن إدارة السباق شطبت زمنه لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف السادس ليبقى بوتاس في الصدارة بـ 1:32.309 دقيقة حينها.

وكان شطب الأزمنة حاضرًا بكثافة، حيث لم تكن إدارة السباق متسامحة مطلقًا بالرغم من تذمّر السائقين.

وعاد السائقون إثر ذلك على مجموعة جديدة من إطارات "سوفت" لإجراء آخر محاكاة قبل التوجّه إلى التصفيات الحاسمة.

لكن لم يتمكّن لا بوتاس ولا هاميلتون من تحسين زمنيهما بشكلٍ كبير، في حين كان فيرشتابن قادرًا على استخراج سرعة إضافيّة ملفتة ليكون الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 92 ثانية بتسجيله دقيقة واحدة و31.300 ثانية.

نتيجة لذلك فقد غرّد سائق ريد بُل وحيدًا في الأمام وتفوّق بـ 0.747 ثانية على بوتاس أقرب ملاحقيه.

ونجح كارلوس ساينز الإبن في الظفر بالمركز الثالث لصالح فيراري وتقدّم بـ 0.043 ثانية على سيرجيو بيريز الذي تواصلت معاناته لمجاراة وتيرة زميله فيرشتابن.

بدوره لم يكن هاميلتون في حالٍ أفضل واقتصر البريطاني على المركز الخامس على بُعد حوالَي ثانية عن فيرشتابن المتصدّر.

وذهب المركز السادس إلى لاندو نوريس الذي حقّق تقدّمًا جيّدًا مع فريقه مكلارين بعد أدائهما الخافت في مجريات الجمعة، في حين حلّ فرناندو ألونسو سابعًا مباشرة أمام زميله في ألبين إستيبان أوكون.

وواصل بيير غاسلي دفاعه الشرس عن ألوان ألفا تاوري بحلوله تاسعًا، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى شارل لوكلير بالمركز الـ 11 في هذه الحصّة على بُعد ثانية ونصف عن فيرشتابن.

نتيجة الحصّة: