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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن يضرب بقوّة ويُغرّد وحيدًا في التجارب الثالثة في بول ريكار

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سيطر الهولندي ماكس فيرشتابن على مجريات التجارب الحرّة الثالثة من جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد أن تفوّق سائق ريد بُل بثلاثة أرباع الثانية عن أقرب ملاحقيه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

فيرشتابن يضرب بقوّة ويُغرّد وحيدًا في التجارب الثالثة في بول ريكار

تواصلت أخطاء السائقين خاصة منهم الناشئين، ولم تكن منطقة الخروج الآمن المعلّمة باللون الأحمر لترحم أيّ خطأ كون أسفلتها خشنٌ للغاية ويُدمّر الإطارات سريعًا.

وبدا تقدّم بوتاس نهاية هذا الأسبوع حقيقيًا كون أداءه كان قويًا منذ اللفّة الأولى على عكس زميله هاميلتون.

وفي حين أنّ فيرشتابن نجح في تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، إلّا أن إدارة السباق شطبت زمنه لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف السادس ليبقى بوتاس في الصدارة بـ 1:32.309 دقيقة حينها.

وكان شطب الأزمنة حاضرًا بكثافة، حيث لم تكن إدارة السباق متسامحة مطلقًا بالرغم من تذمّر السائقين.

وعاد السائقون إثر ذلك على مجموعة جديدة من إطارات "سوفت" لإجراء آخر محاكاة قبل التوجّه إلى التصفيات الحاسمة.

لكن لم يتمكّن لا بوتاس ولا هاميلتون من تحسين زمنيهما بشكلٍ كبير، في حين كان فيرشتابن قادرًا على استخراج سرعة إضافيّة ملفتة ليكون الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 92 ثانية بتسجيله دقيقة واحدة و31.300 ثانية.

نتيجة لذلك فقد غرّد سائق ريد بُل وحيدًا في الأمام وتفوّق بـ 0.747 ثانية على بوتاس أقرب ملاحقيه.

ونجح كارلوس ساينز الإبن في الظفر بالمركز الثالث لصالح فيراري وتقدّم بـ 0.043 ثانية على سيرجيو بيريز الذي تواصلت معاناته لمجاراة وتيرة زميله فيرشتابن.

بدوره لم يكن هاميلتون في حالٍ أفضل واقتصر البريطاني على المركز الخامس على بُعد حوالَي ثانية عن فيرشتابن المتصدّر.

وذهب المركز السادس إلى لاندو نوريس الذي حقّق تقدّمًا جيّدًا مع فريقه مكلارين بعد أدائهما الخافت في مجريات الجمعة، في حين حلّ فرناندو ألونسو سابعًا مباشرة أمام زميله في ألبين إستيبان أوكون.

وواصل بيير غاسلي دفاعه الشرس عن ألوان ألفا تاوري بحلوله تاسعًا، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى شارل لوكلير بالمركز الـ 11 في هذه الحصّة على بُعد ثانية ونصف عن فيرشتابن.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 11 1:31.300     230.352
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 14 1:32.047 0.747 0.747 228.483
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 17 1:32.195 0.895 0.148 228.116
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 15 1:32.238 0.938 0.043 228.010
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 15 1:32.266 0.966 0.028 227.940
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 14 1:32.336 1.036 0.070 227.768
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:32.624 1.324 0.288 227.059
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 16 1:32.681 1.381 0.057 226.920
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 16 1:32.707 1.407 0.026 226.856
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 14 1:32.759 1.459 0.052 226.729
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 15 1:32.820 1.520 0.061 226.580
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 17 1:33.017 1.717 0.197 226.100
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 15 1:33.051 1.751 0.034 226.017
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 18 1:33.200 1.900 0.149 225.656
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 16 1:33.328 2.028 0.128 225.347
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 16 1:33.364 2.064 0.036 225.260
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 17 1:33.424 2.124 0.060 225.115
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:33.584 2.284 0.160 224.730
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 14 1:34.143 2.843 0.559 223.396
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 13 1:34.642 3.342 0.499 222.218
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