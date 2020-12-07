فيرشتابن يصف حركة لوكلير في اللفة الأولى لسباق الصخير "بالمتهورة"

خاض كل من فيرشتابن، لوكلير وسيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت، صراعاً قوياً بينهما على المقطع المستقيم من المنعطف الثالث إلى الرابع من اللفة الافتتاحية، حيث كانوا ثلاثتهم جنباً إلى جنبٍ في إحدى اللحظات.

لكن ومع توجه لوكلير إلى الجهة الداخلية من فيرشتابن في المنعطف الرابع، تعرض سائق فيراري إلى قفل إطارات وارتطم بالمكسيكي أمامه، ما أدى إلى انزلاق كلتا السيارتين.

واضطر فيرشتابن للاتجاه بشكل عريض نتيجة تلك الحادثة، ما كان يعني خروجه إلى المنطقة الحصوية والارتطام بالحائط في مخرج المنعطف الرابع، ومن ثم الانسحاب من السباق.

واضطر لوكلير كذلك إلى الانسحاب، بينما تراجع بيريز إلى آخر الترتيب بعد دخوله منصة الصيانة في اللفة الافتتاحية خلف سيارة الأمان التي دخلت الحلبة بسبب الحادثة.

وقال فيرشتابن: "الانطلاقة لم تكن سيئة، لكن بالطبع حُشر فالتيري (بوتاس) وذلك أمر اعتيادي في مثل هذه الحالات، لذا كان عليّ التخفيف قليلاً".

وأكمل: "منذ تلك اللحظة، بات الأمر يتعلق بمحاولة النجاة بين السيارات. لا أدري لماذا كانوا عدائيين إلى هذه الدرجة، ومتهورين كذلك. جميعنا كنا في المقدمة، وفي نهاية المطاف، ثلاث سيارات كانت ضحية لما حصل، وتضررت سيارتان بشكل كبير للغاية".

وتابع: "لا أدري السبب حقاً، خاصة مع شارل في المنعطف الرابع، لماذا اتجه إلى الداخل بهذا الشكل، ومن ثم كبح متأخراً هكذا. ما الذي تتوقعه حقاً؟".

واسترسل: "لم يكن بوسع سيرجيو رؤية ما يحصل من الجهة الداخلية، إذ كان شارل قد تعرض بالفعل لقفل إطارات وانزلق نحوه مباشرة".

واستكمل: "عندما انزلق سيرجيو، حاولتُ الابتعاد والاتجاه خارجاً، حاولتُ عدم الإضرار بسيارتي، لكن لم يكن بوسعي القيام بشيء حقاً".

من جهته، كشف لوكلير عن اعتقاده بأن بيريز كان سيتجه خارجاً لمحاولة تجاوز بوتاس إلى المركز الثاني، لكن بيريز لم يفعل ذلك حينها.

فقال: "كنت خامساً على ما أعتقد، وكنا جنباً إلى جنب، قليلاً خلف ماكس، حاولت تجاوزه إلى المنعطف الرابع".

وأكمل: "كنت قد رأيت سيرجيو، لكنني توقعته أن يتجه إلى الجهة الخارجية من فالتيري ويبقى هناك، لكنني أعتقد أنه قرر لاحقاً العودة إلى الجهة الداخلية، وأنا كنتُ هناك".

وأردف: "لم يكن بوسعي حينها إبطاء سرعتي. لا أعتقد أنه خطأ سيرجيو، أنا لا ألومه. إن كان هناك مُلامٌ فيما حصل، فهو أنا".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه سوء حظ أكثر من كونه خطأ".

وعلق فيرشتابن حين علم بتصريحات لوكلير وتحمّله مسؤولية ما حصل، فقال: "هذا ما يجب أن يفعله".

يشار إلى أن الحكام أكدوا بعد السباق بدء تحقيق فيما حصل، ونتيجة لذلك سيتلقى لوكلير عقوبة في سباق أبوظبي الختامي.