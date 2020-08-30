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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يصف جائزة بلجيكا الكبرى بـ "المملّة" بعد حفاظه على الإطارات أغلب مسافة السباق

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فيرشتابن يصف جائزة بلجيكا الكبرى بـ "المملّة" بعد حفاظه على الإطارات أغلب مسافة السباق
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اعتبر ماكس فيرشتابن سباق جائزة بلجيكا الكبرى "مملًا"، حيث يعتقد بأنّه أمضى 38 لفّة من أصل 44 في الحفاظ على إطاراته في طريقه لتحقيق المركز الثالث في سبا.

أمضى فيرشتابن كلّ لفّة من السباق في المركز الثالث في ظلّ معاناته لمنافسة ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس أمامه.

وأجرى فيرشتابن توقّفه أبكر من الموعد المحدّد للانتقال إلى إطارات "هارد" على إثر دخول سيارة الأمان، وهو ما أجبره على إدارة حالة إطاراته والحفاظ عليها وضبط وتيرته في بقيّة السباق من أجل إنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد.

وكان خيار نقل فيرشتابن إلى استراتيجيّة التوقّفين قد تبدّد نسبيًا نتيجة تواجد دانيال ريكاردو سائق رينو ضمن مجال توقّفه في المركز الرابع.

وقال فيرشتابن بعد السباق أنّه أُجبر على الحفاظ على إطاراته في أغلب فترات السباق، وهو ما اعتبره محبطًا على حلبة حماسيّة مثل سبا.

وقال الهولندي: "كنت أحاول اتّباع فالتيري قليلًا على الإطارات القاسية، ومن ثمّ طلبوا منه تسريع وتيرته، لذا اتّسع الفارق".

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وأضاف: "بدأت بالشعور باهتزازات سيّئة في إطاراتي مع بقاء 10 لفّات على النهاية، ومن ثمّ بدأت أعاني من ضعف حادٍ في الاستجابة للانعطاف".

وأكمل: "لكنّنا تباحثنا في إمكانيّة التوقّف مجدّدًا، لكن كان دانيال في مجال توقّفي، لذا قلت بأنّنا سأحاول البقاء حتّى النهاية وإدارة الوضع".

وأردف: "ذلك مؤسف، كونها حلبة مدهشة، لكن لا يُمكننا الضغط عليها. كان سباقًا مملًا بكلّ صراحة. ذلك مؤسف كوني أستمتع بالقيادة هنا".

ثمّ تابع: "أكملنا 44 لفّة صحيح؟ أمضيت ربّما 38 منها وأنا أعمل على الحفاظ على الإطارات. لم يكن سباق اليوم الأكثر حماسًا".

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ السباقات المقتصرة على توقّف وحيد مثل سباق اليوم دائمًا ما تكون "مملّة"، وأن تنوّع الاستراتيجيّات من شأنه إضافة بعض الإثارة.

وقال: "تحتاج إلى سباقات ذات وقفتين إلى ثلاثة توقّفات".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك يخلط الترتيب والاستراتيجيّات. دائمًا ما شاهدنا أنّ السباقات ذات التوقّف الوحيد يعمد فيها السائقون للحفاظ على الإطارات، وذلك صعبٌ جدًا".

وأكمل: "نحتاج لبعض التنوّع في الاستراتيجيّات من أجل خلق بعض التباين بين السيارات. الأمر الجذري الذي نحتاجه هو زيادة تنوّع الاستراتيجيّات بالدخول إلى السباق".

واختتم بالقول: "الجميع يختار استراتيجيّة التوقّف الوحيد تقريبًا. ولا يُقدّم ذلك أيّة سباقات حماسيّة".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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