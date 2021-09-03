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فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ

قال ماكس فيرشتابن أنّ مركزه الخامس في التجارب الحرّة ضمن جائزة هولندا الكبرى لا تُمثّل انعكاسًا حقيقيًا لإمكانيّات سيارة ريد بُل حول حلبة زاندفورت.

فيرشتابن يصرّ على أنّ وتيرته في تجارب زاندفورت الحرّة لا تعكس أداءه الحقيقيّ

عانى البطل المحليّ من يوم محبطٍ بعض الشيء في ظلّ عودة الفورمولا واحد إلى الحلبة الشهيرة، وذلك بعد اضطراره لإلغاء العديد من محاولاته السريعة بسبب الأعلام الحمراء المتكرّرة التي رُفعت على مدار حصّتَي الجمعة.

وتصدّر ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن جدول الأزمنة بعد إكمالهما للفّاتهما السريعة في مرحلة متأخّرة، في حين انتهى المطاف بفيرشتابن خلفهما وخلف إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس كذلك.

وبالرغم من أنّ فيرشتابن أوضح أنّ لدى ريد بُل عملًا للقيام به لتحسين وتيرتها على مدار اللفّة الواحدة، خاصة في ظلّ توقّع صعوبة التجاوز في السباق، فإنّه شعر بأنّ سيارة "آر.بي16بي" تتمتّع بإمكانيّات جيّدة.

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وتجلّى ذلك كونه قال أنّ أسرع لفّاته جاءت على إطارات قديمة، ما يُشير إلى وجود خطوة جيّدة إلى الأمام عند تسجيل زمنه على إطارات جديدة.

وقال الهولندي: "لا أعتقد بأنّ جدول الأزمنة يعكس حقيقة أدائنا على صعيد اللفّة الواحدة، لأنّ أداء الإطارات يتراجع كثيرًا بعد لفّة واحدة".

وأضاف: "جاءت لفّتي على إطارات مستعملة، وأعتقد بأنّ اللفّة التي اضطررت لإلغائها كانت كافية لحجز المركز الأوّل. لا يكون الوضع مثاليًا مطلقًا. سنُحاول التدقيق في التفاصيل لمعرفة ما يُمكننا تحسينه".

وقال فيرشتابن أنّه ليس بوسع ريد بُل الركود وأنّها تحتاج للتأكّد من إتقانها اللفّة الواحدة بحلول التجارب التأهيليّة.

وقال في هذا الصدد: "نعمل جميعًا على بعض الأشياء. لسنا سعداء بالكامل بالأداء على مدار اللفّة الواحدة، لكنّ المسافات الطويلة تبدو تنافسيّة. بالطبع ذلك هو الأمر الأكثر أهميّة على الدوام".

وأكمل: "لكنّنا نعلم كذلك بأنّ موقع الانطلاق هنا على هذه الحلبة مهمٌ جدًا. لذا أجل، سنُلقي نظرة عمّا يُمكننا فعله من ناحية اللفّة الواحدة لتحسينها".

وقال فيرشتابن أنّه أحبّ تصميم الحلبة، وأنّه استمتع بالقيادة أكثر أمام جماهيره.

وقال حيال ذلك: "من الممتع رؤيتهم باللون البرتقالي يستمتعون على المدرّجات، والحلبة ممتعة كذلك. اللفّة قصيرة، لكن فيها الكثير من المنعطفات، كان اليوم ممتعًا".

بدوره قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ سائقَيه كانا أسعد بأداء السيارة على المسافات الطويلة أكثر من أدائها على مدار اللفّة الواحدة.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس: "لم نحصل على اللفّة الأولى، لذا لسنا متأكّدين من وتيرتنا القصوى. لكن لدينا بعض المشاكل للتعامل معها".

وأكمل: "السيارة أفضل بكثير على مدار المسافات الطويلة. قدّم ماكس بعض الأزمنة الجيّدة. كما تحسّنت وتيرة سيرجيو بيريز بشكلٍ واضح كذلك. أعتقد بأنّ علينا تحسين الأمور بالنسبة للفّة الواحدة. لكن بالطبع عليك الحصول على لفّة نظيفة".

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هاميلتون "بات متأخّرًا" بعد توقّف سيارته في التجارب الحرّة في زاندفورت

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