فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن

بعد أن خسر الصدارة عند الانطلاقة لصالح غريمه هاميلتون، قدّم فيرشتابن إدارة مثيرة لإطاراته للحفاظ عليها وقلب الطاولة على هاميلتون في مرحلة أولى وصدّ هجماته في القسم الأخير من السباق بعد أن كانت إطاراته أقدم بثماني لفّات من غريمه سائق مرسيدس.

وحقّق بذلك فيرشتابن فوزه الثامن هذا الموسم ليُعزّز أفضليّته في صدارة البطولة ويرفعها إلى 12 نقطة.

وحلّ هاميلتون ثانيًا، لكنّه قلّل من خسائره عبر تحقيقه لنقطة أسرع لفّة، في حين أكمل سيرجيو بيريز ترتيب مراكز منصّة التتويج، بالرغم من أنّه لم قادرًا على مجاراة ثنائيّ الصدارة.

لكنّ ذلك كان مُتفهّمًا، بل يُمكن القول أنّ المكسيكي قدّم سباقًا مذهلًا بالنظر إلى أنّ نظام شرب المياه لم يكن يعمل منذ بداية السباق مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقدّم شارل لوكلير سباقًا رائعًا لصالح فيراري حيث تفوّق بأريحيّة كبيرة على دانيال ريكاردو سائق مكلارين.

وكان ريكاردو قد خاض معركة مع سائق فيراري الآخر كارلوس ساينز الإبن ولمس إطاره الخلفيّ أرضيّة سيارة فيراري وألحق بها بعض الضرر في طريقه للتشبّث بالمركز الخامس.

ونجح فالتيري بوتاس في اللحظات الأخيرة في تجاوز ساينز ليسلبه المركز السادس، وكاد لاندو نوريس ليُعمّق جراحه، لكنّ الإسباني عبر خطّ النهاية سابعًا أمامه.

وحقّق يوكي تسونودا بعض النقاط الثمينة لصالح فريقه ألفا تاوري بحلوله تاسعًا، بينما أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل بالرغم من انطلاقه من المركز الـ 18.

مجريات السباق:

قدّم هاميلتون انطلاقة قويّة من المركز الثاني واستغلّ تواجده على الخطّ المستقيم ليدخل المنعطف الأوّل جنبًا إلى جنب مع فيرشتابن وهو ما تسبّب في دفع الأخير خارج المسار قليلًا.

أمّا خلفهما فقد حصل الجميع على معركة مثيرة للحماس بين كارلوس ساينز الإبن وثنائيّ مكلارين شهدت تبادلهم للمراكز في العديد من المنعطفات، قبل أن يتمكّن ريكاردو من التقدّم على ساينز نحو المركز الخامس.

وبالعودة إلى الصدارة فقد بقي فيرشتابن على مقربة من هاميلتون حيث قال لمهندسه: "إنّه ينزلق كثيرًا"، وبعد بضع لفّات قال هاميلتون عبر اللاسلكي: "إنّه أسرع منّي في الوقت الحاضر".

وابتعد الثنائيّ في الأمام، لكنّ بيريز بقي قريبًا منهما نسبيًا ليفرض تهديدًا على هاميلتون من ناحية الاستراتيجيّة، بينما كان لوكلير بعيدًا عنهم في الخلف بفارق كبير.

وأقدم فيرشتابن على التوقّف أوّلًا وذلك في نهاية اللفّة العاشرة منتقلًا إلى إطارات "هارد" وعاد في المركز الخامس خلف ريكاردو، في الوقت الذي قال فيه هاميلتون أنّ "إطاراته على ما يرام".

وتلاه بعد لفّتين بيريز ولوكلير، بالرغم من أنّ توقّف بيريز كان بطيئًا وعاد المكسيكي على إطارات "ميديوم" على عكس الآخرين، وهو ما ترك هاميلتون وحيدًا في الصدارة من دون توقّف.

واستجاب هاميلتون في اللفّة التالية ليدخل لتغيير إطاراته ويعود في المركز الثاني على بُعد 6 ثوانٍ عن فيرشتابن، لكن بأريحيّة أمام بيريز.

ولم يدم سباق بيير غاسلي سوى 14 لفّة، حيث اضطرّ للانسحاب قائلًا: "لقد انكسر نظام التعليق الخلفي"، حيث بدا أنّه أوّل ضحايا المطبّات الكثيرة على الحلبة، وانضمّ إليه لاحقًا ثنائيّ ألبين بسببٍ أضرارٍ في سيارتيهما.

بالعودة إلى الصدارة فقد بدأ هاميلتون بالاقتراب من فيرشتابن بنسقٍ أسرع بدءًا من اللفّة الـ 23.

وصمد الهولندي في الأمام لستّ لفّات إضافيّة قبل أن يدخل للانتقال إلى إطارات "هارد" جديدة ثانية في نهاية اللفّة الـ 29، لتُعلم مرسيدس هاميلتون حينها بأنّه "سيبقى لستّ لفّات إضافيّة بالمقارنة مع المخطّط الأصلي.

وآثر فيرشتابن عدم الضغط في تلك المرحلة في محاولة للحفاظ على إطاراته في حالة جيّدة من أجل صدّ هجمات هاميلتون الذي سيضغط عليه من الخلف عندما يتوقّف.

ودخل هاميلتون أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 37 وانتقل إلى مجموعة إطارات "هارد" أخرى وعاد إلى الحلبة مع بقاء 19 لفّة على النهاية وبفارق 8.8 ثانية عن فيرشتابن المتصدّر.

وكسب هاميلتون ثانيتين في اللفّة الـ 41 بعد أن سجّل أسرع لفّة بالتزامن مع بقاء فيرشتابن عالقًا خلف السيارات المتأخّرة.

وسأل فيرشتابن فريقه عن حجم فارق زمن اللفّة الضروريّ كي يتمكّن هاميلتون من تجاوزه، لكنّ مهندسه أجابه: "ذلك لا يُهم، المهمّ أن تبقي على إطاراتك الخلفيّة في حالة جيّدة".

ونزل الفارق بين الثنائيّ تحت عتبة الثانيتين للمرّة الأولى مع بقاء سبع لفّات ونصف على النهاية.

لكنّ تقدّم هاميلتون هدأ إثر ذلك، حيث بدأ يُعاني من الهواء المتّسخ من سيارة فيرشتابن بالتوازي مع رفع الأخير لوتيرته قليلًا.

وبقيت الأنفاس محبوسة في آخر ثلاث لفّات مع دخل السباق لفّاته الثلاث الأخيرة مع بدء هاميلتون ضغطه الأخير.

وتذمّر فيرشتابن من الزحام نتيجة تواجد ميك شوماخر أمامه في كامل المقطع الأخير من الحلبة وهو ما ساعد هاميلتون على التواجد ضمن مجال "دي آر اس".

لكنّ سائق ريد بُل قدّم مقطعًا أوّلًا مدهشًا ليضمن خروج هاميلتون من مجال "دي آر اس" ويشقّ طريقه لتحقيق الفوز.

نتيجة السباق: