فيرشتابن يُشيد بشميتز مسؤولة الاستراتيجيّة لدورها في فوزه في المجر

تقدّم فيرشتابن من المركز العاشر على شبكة الانطلاق نحو الفوز على حلبة هنغارورينغ، ليُعزّز صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين بأفضليّة 80 نقطة بالدخول إلى فترة العطلة الصيفيّة.

وساعدت الاستراتيجيّة المثلى فيرشتابن، حيث عرفت تفاديه استخدام إطارات "هارد" بعد معاناته للتمتّع بالتماسك خلال لفّاته الاستطلاعيّة قبل التوجّه إلى شبكة الانطلاق، وهو ما أدّى إلى تغييرٍ جذري في استراتيجيّة السباق.

في المقابل انهارت سباق فيراري بعد نقل شارل لوكلير إلى إطارات "هارد"، ما أدّى إلى انهيار وتيرته واكتفائه بالمركز السادس.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول أهميّة التعويل على طاقم الفريق لاتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة المناسبة، قال فيرشتابن أنّ ذلك "مهمٌ جدًا في حال أردت المنافسة على البطولة"، مُشيدًا بشميتز التي تلعب دور مهندسة الاستراتيجيّة الأساسيّة في فريق ريد بُل.

وقال الهولندي بعد السباق: "لا يُمكنك تحمّل ارتكاب الكثير من الأخطاء. بالطبع من الصعب للغاية التواجد دائمًا على الجانب الجيّد، لنقل الأمر بهذه الطريقة. لكن أعتقد بأنّ لدينا الكثير من الشباب الرائعين في الفريق".

وأكمل: "أعتقد بأنّ مسؤولة الاستراتيجيّة لدينا، هانا، كانت هادئة بشكلٍ مذهل، كانت جيّدة جدًا هذا اليوم".

وزعمت فيراري بعد السباق أنّه لم تكن لها فرصٌ للفوز في المجر بالنظر إلى معاناتها في الأجواء الباردة، وذلك بعد تراجع كارلوس ساينز الإبن خارج دائرة المنافسة على منصّة التتويج بالرغم من تفاديه إطارات "هارد".

ولم يكن فيرشتابن متأكّدًا من أفضليّة وتيرة ريد بُل على فيراري، قائلًا أنّ "اختيار الإطارات المناسبة في الأوقات المناسبة" كان ما أدّى إلى الفوز.

وقال: "نعلم أنّ سيارتنا سريعة بشكلٍ عام على مدار السباق، وكذلك فيراري كانت سريعة، لكنّهم اتّخذوا القرارات الخاطئة على صعيد الإطارات فحسب".

وأضاف: "هناك الكثير من الأشياء التي يُمكننا النظر فيها وتحسينها. أعتقد بأنّ السباق كان جيّدًا جدًا. أعني أنّه من الجيّد جدًا الانطلاق من المركز العاشر والفوز بالسباق. لكن هناك الكثير من الأشياء لتحليلها".

وأكمل: "كانت هناك بعض الجوانب التي كان بوسعنا القيام بعملٍ أفضل فيها. لكنّني سعيدٌ جدًا بشكلٍ عام".