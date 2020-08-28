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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشكّ في قدرته على منافسة مرسيدس على قطب الانطلاق الأوّل

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فيرشتابن يشكّ في قدرته على منافسة مرسيدس على قطب الانطلاق الأوّل

يشكّ ماكس فيرشتابن في قدرته على منافسة سائقَي مرسيدس على قطب الانطلاق الأوّل لجائزة بلجيكا الكبرى بالرغم من تحقيقه الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية اليوم الجمعة.

أكمل فيرشتابن الحصّة الأولى متأخّرًا بـ 0.08 ثانية عن فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، لكنّه عاد لتسجيل الزمن الأسرع في الثانية.

وكان الهولندي قادرًا على التفوّق على دانيال ريكاردو سائق مرسيدس بفارق 0.048 ثانية، بينما كان لويس هاميلتون خلفه على بُعد 0.096 ثانية في المركز الثالث لصالح مرسيدس.

لكنّ سائق ريد بُل لا يعتقد بأنّ تواجده في الصدارة يُمثّل علامة على قدرته على المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، حيث يتوقّع أن تعود مرسيدس إلى الأمام حال حلّها لمشاكلها.

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وقال الهولندي: "أعتقد شخصيًا بأنّهم يُعانون قليلًا على صعيد توازن سيارتهم. أتوقّع أن يكونوا أكثر قوّة غدًا. يُمكنكم رؤية أنّهم تنافسيون للغاية على المسافات الطويلة".

وأضاف: "لا أتوقّع المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، لكن لو كنّا أقرب فسيكون ذلك جيّدًا".

ويتوقّع فيرشتابن أن يكون سائقا ريسينغ بوينت قريبين للغاية من ريد بُل في التصفيات.

لكنّه شعر بأنّ ريد بُل بدأت عطلة نهاية أسبوع سبا بالشكل الصحيح بالرغم من ذلك.

وقال: "بالطبع لا نزال في مرحلة مبكّرة، لكنّها بداية جيّدة من جانبنا".

وأضاف: "لكن بالطبع لا يزال علينا العمل على بعض الأشياء للغد، لكنّني سعيدٌ بشكلٍ عام".

وأردف: "لا يكون الوضع مثاليًا مطلقًا، سيارة سباقٍ لا تكون مثاليّة مطلقًا. دائمًا ما تُحاول إيجاد بعض التحسينات فيها، سننظر في ذلك، إلى جانب مسألة تحضير الإطارات".

بدوره تمتّع زميله أليكسندر ألبون بأحد أفضل أيّام الجمعة له هذا الموسم حتّى الآن بحلوله رابعً، لكن على بُعد 0.390 ثانية عن زميله.

وقال التايلاندي: "شعرت بأنّ السيارة قويّة منذ اللفّة الأولى".

وأضاف: "جلبنا بعض التحديثات لنهاية هذا الأسبوع وقد جعلت السيارة أفضل قليلًا. يبدو التوازن في المنعطفات جيّدة كذلك، لذا أنا سعيدٌ بتحسّن الأمور في الوجهة الصحيحة".

وأكمل: "بالتأكيد هناك فرقٌ مثل رينو وريسينغ بوينت التي تستهدف السرعة على الخطوط المستقيمة أكثر منّا. سنرى كيف ستسير الأمور".

هاميلتون: فريق ريد بُل يتقدّم علينا مع نهاية تجارب بلجيكا

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