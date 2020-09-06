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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة

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فيرشتابن يشكّ في قدرته على التغلّب على بوتاس في ترتيب البطولة

يشكّ ماكس فيرشتابن في قدرته على التغلّب على فالتيري بوتاس في المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث يتوقّع خسارة الكثير من النقاط في سباق مونزا.

يفصل فيرشتابن بين سائقَي مرسيدس حاليًا في صدارة ترتيب بطولة السائقين، حيث يتأخّر بـ 47 نقطة عن لويس هاميلتون، لكنّه يتقدّم على بوتاس بثلاث نقاط.

وكان فيرشتابن قد قلّل مرارًا من فرصه في الفوز بلقب 2020 بالنظر إلى سيطرة مرسيدس، وذلك على إثر فوز الصانع الألماني بستّة من أصل السباقات السبعة الأولى هذا العام.

وتأهّل الهولندي في المركز الخامس فقط في جائزة إيطاليا الكبرى في ظلّ معاناة ريد بُل على حلبة مونزا منخفضة متطلّبات الارتكازيّة، وتواجد على بُعد تسعة أعشارٍ من الثانية عن قطب الانطلاق الأوّل.

وعندما سُئل عن أهدافه لما تبقى من الموسم، قال فيرشتابن "أنّه سينتهي به المطاف في المركز الثالث في جميع الأحوال في ترتيب البطولة"، معترفًا بأنّه لا يتوقّع التغلّب على بوتاس.

وقال: "أنا متفاجئٌ بالفعل لتواجدي في المركز الثاني".

وأضاف: "أداؤنا ثابتٌ جدًا، وأعتقد بأنّنا قدّمنا أداءً أعلى من الممكن في بعض الأحيان، ومن الواضح أنّ ذلك الانتصار ساعدنا قليلًا".

وتابع: "من جانبي فإنّني لم أشعر مطلقًا بأنّني سأقاتل على البطولة. أخسر سبع نقاطٍ على الأقلّ في كلّ عطلة نهاية أسبوع، وبالطبع عندما يكون الفارق في فلك 20-30 نقطة في البداية فإنّك تبدو كما لو أنّك ضمن المعركة".

وأكمل: "لكنّ الفارق الآن 47 نقطة وسيزداد أكثر في هذا السباق. سيكون في فلك الخمسينات على ما أعتقد".

وأردف: "لم أقل مطلقًا أنّني سأكون ضمن المعركة. أحاول تحقيق أفضل نتائج ممكنة وأهتمّ بتأديتي فقط، هل قمت بأفضل عملٍ ممكن؟ ذلك ما أحاول فعله في كلّ عطلة نهاية أسبوع".

واختتم بالقول: "توقّعت أن تكون عطلة نهاية هذا الأسبوع صعبة. بالطبع لم أتوقّع مطلقًا منافسة مرسيدس هنا، وكان من المثير للاهتمام رؤية ما سيكون عليه أداء حزمتنا منخفضة الارتكازيّة. لكنّها أظهرت مشاكل حزمتنا لهذا العام، وأنّنا لا نملك سيارة سريعة جدًا".

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