فيرشتابن يُشعل معركته مع هاميلتون: ما قام به سلوكٌ غير محترم

دخل فيرشتابن سباق سيلفرستون وهو يتمتعّ بفارق 33 نقطة أمام هاميلتون في ترتيب البطولة، إذ انطلق من المركز الأوّل عقب حصوله على قطب الانطلاق الأوّل جراء فوزه بسباق التصفيات القصير يوم أمس السبت.

ولكن المعركة كانت على أشدّها منذ اللّحظات الأولى بينه وبين منافسه هاميلتون حيث احتكّا ببعضهما على منعطف "كوبس" ما أدّى إلى اصطدام السائق الهولندي بالحواجز الحانبية بقوّة 51 جي (قوة الجاذبية) وانسحابه من السباق خالي الوفاض.

في المقابل، تمكّن هاميلتون من الاستمرار بعد حصوله على عقوبة 10 ثوانٍ لتسببه بالحادث، إذ تمكّن من تجاوز شارل لوكلير مع تبقي لفتَين على نهاية السباق محققًا فوزه الثامن في سيلفرستون ومقلصًا أفضليّة سائق ريد بُل إلى 8 نقاطٍ فقط.

وفي أوّل تعليقٍ له، كتب الهولندي على حسابه على موقع تويتر "سعيدٌ بأنني بخير. ولكني أشعر بخيبة أملٍ كبيرة لإخراجي من السباق بهذه الطريقة".

وأضاف "العقوبة المفروضة لا تُساعدنا وهي غير منصفة تجاه الحركة الخطيرة التي قام بها هاميلتون على المسار".

واختتم "مشاهدة احتفالاته بالفوز أثناء وجودي في المستشفى هو سلوكٌ غير محترم وغير رياضيّ، ولكننا نمضي قدمًا".

من جهته أكّد مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر بأنّ ما قام به هاميلتون بعد السباق أمرٌ غير مقبول، إذ أضاف "لا أدري كيف يستطيع أن يكون سعيدًا عندما يتواجد منافسه في المستشفى".

وأضاف "إنه أمر مخيب للآمال. إنه مزعجٌ للغاية. لقد ساهمت أفعاله في تعرّض سلام سائق آخر للخطر وهذا أمرٌ غير مقول بالنسبة لي".