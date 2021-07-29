فيرشتابن يشرح لماذا يعتقد بأن هاميلتون استحقّ عقوبة أكبر في سيلفرستون

اصطدم فيرشتابن وهاميلتون ببعضهما البعض بينما كانا يتنافسان على الصدارة عند منعطف كوبس على حلبة سيلفرستون، ما تسبب بارتطام الهولندي بالحواجز بقوة 51 جي.

وتلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ لتسببه بالحادث، لكنه عوّض ذلك وعاد ليفوز بالسباق ليقلّص أفضلة فيرشتابن في صدارة الترتيب إلى 8 نقاط.

اقرأ أيضاً: مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

وقد انتقد فيرشتابن وفريقه ريد بُل هاميلتون بشكل كبير، حيث وصف كريستيان هورنر مدير الفريق العقوبة "بالمتساهلة".

وقد تقدمت ريد بُل بطلب رسمي لمراجعة الحادثة مع "فيا" التي ستعقد جلسة استماع بعد ظهر اليوم في المجر لرؤية ما إذا كان هنالك أدلة جديدة كافية لإعاة فتح القضية.

وضمن حديثه عن الحادثة للمرة الأولى مع وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي لجائزة المجر الكبرى، أوضح فيرشتابن بشكل قاطع بأنه "لم يرتكب أي خطأ".

فقال: "لقد نافست بقوة، دافعت بقوة، ولكن بدون عدائية، وذلك لأنه وفي حال كنت عدائيًا، كنت لأدفعه أو أضغطه نحو الجدار الداخلي".

وأضاف: "لكنني أعطيته المساحة، ومن ثمّ فتحت منعطفي، وعندما تلتزم الجانب الداخلي مثلما فعل هو ولا تتراجع، متوقعًا أن يكون على نفس السرعة في تلك الزاوية التي كانت لدي في الجهة الخارجية، فإنّك بالتأكيد ستصطدم بي".

وتابع: "أنا كنت على الجهة الخارجية، أفتح مساحة في منعطفي ولم أتوقّع منه الالتزام بالجانب الداخلي، كما أنه خفّض من انعطافه نحو الإطار الخلفي لسيارتي".

هذا وانتقد فيرشتابن كذلك العقوبة التي تلقاها هاميلتون، قائلًا بأنها لم تكن "صائبة".

"أنت تقوم بإزاحة غريمك الأساسي، ولا سيّما مع السرعات العالية على سياراتنا، حيث نتقدم بأميال على ثالث أفضل فريق" قال فيرشتابن.

وأكمل: "نحن نتقدّم بسهولة بفارق 40 أو 50 ثانية أمام الجميع في ظروف طبيعية، لذا فإن عقوبة 10 ثوان لا تؤثّر في شيء، إذ كان ينبغي أن تكون العقوبة أكثر قسوة".

في المقابل، أوضح فيرشتابن أن حركة تجاوز هاميلتون على شارل لوكلير قبل نهاية السباق كانت "مثالًا رائعًا بأنه من الممكن عدم التلامس" في أثناء التجاوز خلال المنعطف.

فقال: "لقد علم بالطبّع في ذاك الوقت بأن لديه السيارة الأسرع، لذلك كانت مسألة وقت فحسب قبل أن يتجاوز".

وأردف: "ذلك يُظهر أنه من الممكن أن تتحرك إلى الجهة الداخلية، وتتراجع أكثر، تبطئ أكثر، وألا تصطدم بالسائق الآخر".

واختتم: "أعتقد بأنني كنت أفتح مساحة أكبر في منتصف المنعطف مما فعل شارل. وكان ذلك مثالًا رائعًا في ذات السباق أنه من الممكن المنافسة داخل المنعطف".