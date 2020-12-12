فيرشتابن يشرح كيف علقت يده داخل السيارة في تصفيات أبوظبي

حقّق فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل الثالث في مسيرته في الفورمولا واحد خلال التصفيات الأخيرة من موسم 2020 اليوم السبت على حلبة مرسى ياس متفوّقًا على ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون.

لكن قبل ذلك خرج فيرشتابن عن المسار في القسم الأوّل عند المنعطف السادس وتعيّن عليه التحكّم في السيارة بيد واحدٍ بعد أن علقت يده اليسرى.

وقال الهولندي: "حدث ذلك لسوء الحظّ. علقت، أعتقد بأنّ يدي علقت بين المقود وركبتي. لم يسبق أن حدث ذلك معي".

وأضاف: "كنت أتّجه نحو الجدار حرفيًا. تحدث هذه الأمور لسوء الحظّ".

ولم يتحلّ فيرشتابن بثقة كاملة خلال طلعته على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني، لكنّه كان سعيدًا بما آلت إليه الأمور.

وكان قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه فيرشتابن الثاني فقط لسيارة غير مرسيدس هذا العام وذلك على إثر قطب الانطلاق الذي حقّقه لانس سترول في تركيا.

وقال فيرشتابن: "كنّا قريبين طوال العام، وخسرنا في بعض المناسبات".

وأضاف: "لكنّنا نجحنا أخيرًا لمرّة على الأقل بعد سيطرة مرسيدس هذا العام، وذلك رائعٌ بالنسبة لي وللفريق بأكمله".

وأردف: "كان موسمًا طويلًا جدًا في فترة قصيرة من الوقت، أكملنا الكثير من السباقات. أعتقد بأنّ الجميع يودّ الاستراحة، لكنّ قطب الانطلاق الأوّل هنا سيكون حافزًا جيّدًا للجميع في الفريق لمحاولة إكمال الموسم بشكلٍ جيّد غ{ًا".

وعندما سُئل عن مدى ثقته بوتيرة سباق ريد بُل في أبوظبي، بدا فيرشتابن غير متأكّدٍ بالنظر إلى الصورة الضبابيّة التي أسفرت عنها التجارب الحرّة الثانية.

وقال: "سألقي نظرة على ما يُمكننا فعله، لكنّني أعتقد بأنّه لم يحصل الكثيرون على محاكاة جيّدة للسباق بسبب العلم الأحمر".

وأضاف: "سيكون الغد مثيرًا للاهتمام. سأبذل كلّ ما في وسعي. يبدو أنّ سرعتنا القصوى ليست سيّئة نهاية هذا الأسبوع. ذلك رائع".

واختتم بالقول: "بالطبع سيكون فالتيري ولويس قريبين للغاية، وستكون معركة جيّدة".