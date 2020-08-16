فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا

نجح فيرشتابن في تحقيق منصّة تتويجه الخامسة على التوالي بحلوله ثانيًا في برشلونة بين ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

وتمكّن فيرشتابن من تجاوز بوتاس عند المنعطف الأوّل في الانطلاقة، لكنّه عانى لمجاراة هاميلتون قرب نهاية الفترة الأولى.

ومع اتّساع الفارق لأكثر من 8 ثوانٍ، قال فيرشتابن لمهندسه بأنّ عليهم "التركيز على سباقهم، عوضًا عن التركيز على لويس"، قبل أن يُضيف: "من الواضح أنّنا لسنا بسرعتهم على الإطارات الليّنة".

وعاد فيرشتابن إثر ذلك للتشديد على رغبته في الحصول على إطارات جديدة بالقول: "هل تريد أن أكرّر ذلك؟ الإطارات اللعينة ميّتة".

وعندما سُئل عن تلك المحادثة بعد السباق، قال فيرشتابن: "لا يُمكنك التحكّم في ما يفعلونه في نهاية المطاف. الأمر الوحيد الذي يُمكنك التحكّم فيه هو ما نفعله نحن. علينا فقط التأكّد من أنّنا نتّبع أسرع استراتيجيّة ممكنة لنا نحن".

وأضاف: "أردت تغيير الإطارات ولم يتمّ استدعائي، لذا كنت أعاني بشكلٍ كبير على إطاراتي. خسرت الكثير من الوقت على مدار آخر لفّتين من الفترة الأولى".

وأردف: "قلت عبر اللاسلكي بأنّني لا أكترث لعودتي خلف ريسينغ بوينت كوني سأتجاوزهم بسهولة لأنّني سأكون على إطارات جديدة. كانت تلك هي المحادثة".

وأكمل: "حاولت اتّباع لويس في البداية، كان يدير حالة إطاراته في البداية، لذا حاولت التخفيف من سرعتي أيضاً".

ثمّ تابع: "لكنّ فالتيري عاد إلى المركز الثالث في مرحلة ما، لذا لم يكن بوسعي التخفيف كثيرًا. حالما بدأ لويس بالضغط فلم يكن بوسعي اتّبعاه بذات الوتيرة، وابتعد ببساطة".

وواصل شرحه بالقول: "حاولت إثر ذلك اتّباع أسرع استراتيجيّة للبقاء أمام فالتيري، وأعتقد بأنّ ذلك نجح اليوم. أنا سعيدٌ جدًا بذلك. فصلنا سيارتَي مرسيدس مجدّدًا. لا أعتقد بأنّ بوسعي القيام بالمزيد في الوقت الحاضر".